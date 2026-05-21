Ramallo: Más de 350 estudiantes participaron del proyecto educativo "Coordenadas"

Más de 350 estudiantes de distintas escuelas secundarias del partido de Ramallo participaron de una nueva edición del proyecto “Coordenadas”, una propuesta orientada a acompañar a los jóvenes en la construcción de su futuro educativo y laboral. La actividad se desarrolló en el Instituto Superior Nº 236 con la participación de organismos educativos, empresas y referentes institucionales.
El proyecto “Coordenadas” convocó a estudiantes de todo Ramallo
La jornada fue impulsada por la Dirección de Educación Secundaria de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), el Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET) y el Municipio de Ramallo, con el objetivo de brindar herramientas concretas a los alumnos que cursan el último año del nivel secundario.
El encuentro se llevó adelante en las instalaciones del Instituto Superior Nº 236 y contó con una amplia participación de jóvenes provenientes de distintas instituciones educativas del distrito. La propuesta apunta a generar espacios de orientación para que los estudiantes puedan proyectar su futuro académico y laboral.
La Inspectora de Educación Secundaria del distrito, Lucrecia Maldonado, destacó la importancia de la convocatoria y valoró el compromiso de los alumnos. “Realmente es un proyecto muy interesante, destinado pura y exclusivamente a los jóvenes. Tuvimos aproximadamente 350 estudiantes y muchos de ellos participaron incluso teniendo actividades en contraturno”, expresó.
Capacitación laboral y orientación para el futuro
El proyecto “Coordenadas” se desarrolla en articulación con contenidos trabajados previamente en las aulas dentro de la materia Trabajo y Ciudadanía. Según explicaron desde la organización, la propuesta contempla distintas etapas que incluyen investigación sobre carreras y oficios, experiencias directas con instituciones educativas y espacios laborales, y finalmente la elaboración de un proyecto personal de vida.
Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la participación de empresas privadas de la región, que ofrecieron charlas y talleres vinculados al ingreso al mercado laboral. Los estudiantes recibieron orientación sobre confección de currículums, entrevistas laborales y habilidades necesarias para desenvolverse en distintos ámbitos profesionales.
En ese marco, representantes de la empresa Loma Negra compartieron experiencias y recomendaciones prácticas destinadas a los jóvenes. “Desarrollaron contenidos muy simples pero importantes, como cómo enfrentarse a una entrevista laboral y algunos consejos útiles para una etapa clave de sus vidas”, sostuvo Maldonado.
La importancia del acompañamiento a los jóvenes
Durante el encuentro también se destacó la participación de alumnos de la Escuela Profesional Secundaria (EPS), un espacio que funciona de manera articulada entre la Escuela Secundaria Nº 2 y el Centro de Formación Profesional de Ramallo.
Desde la organización remarcaron que la iniciativa busca fortalecer el vínculo entre educación, formación profesional y empleo, generando oportunidades para que los adolescentes puedan descubrir sus intereses y capacidades.
En el cierre de la actividad, Lucrecia Maldonado reflexionó sobre el rol que cumplen las instituciones educativas y la comunidad en el acompañamiento de los estudiantes. “Los jóvenes necesitan ser acompañados y guiados. A veces las decisiones salen bien y otras no, pero lo importante es estar presentes”, afirmó.
Tras esta primera etapa, el proyecto continuará con nuevas salidas educativas y actividades prácticas. Como cierre, cada estudiante elaborará una “bitácora de viaje”, donde podrá plasmar objetivos, intereses y expectativas vinculadas a su futuro personal y profesional.