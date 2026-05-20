Joaquín Debeljuh vuelve al Desafío Ruta 40: "Voy a competir contra mis máximos ídolos"

El piloto de Acevedo-Pergamino, Joaquín Debeljuh Taruselli , volverá a competir en el máximo nivel internacional del rally raid al disputar desde el domingo 24 al viernes 29 de mayo el Desafío Ruta 40 , tercera fecha del W2RC (Campeonato Mundial de Rally Raid), que recorrerá caminos de San Juan y Mendoza.

A bordo de una RVM 450R y representando oficialmente a RVM Argentina, el finalista del Rally Dakar 2022 afrontará una de las competencias más exigentes del calendario mundial, que incluirá un prólogo y cinco etapas. La competencia también otorgará puntos para el Campeonato Latinoamericano FIM , certamen que el pergaminense lidera y del cual fue campeón en 2025.

El regreso tiene además un valor especial para el piloto de Acevedo, ya que será su vuelta al Desafío Ruta 40 después de la edición 2023, cuando una fuerte caída lo obligó a abandonar por una lesión en un hombro que lo mantuvo alejado de las competencias durante varios meses.

Debeljuh Taruselli llega a esta cita en un gran momento deportivo. A principios de marzo conquistó por segundo año consecutivo el South American Rally Race (SARR), resultado que ratificó el crecimiento que viene mostrando en el rally raid sudamericano el tricampeón argentino (2019, 2024 y 2025).

LA ENTREVISTA COMPLETA A JOAQUIN DEBELJUH TARUSELLI

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“Estoy súper emocionado”

En diálogo con el programa Fuera de Página, de LA OPINION Play y FM 105.1, el piloto expresó toda su ilusión de volver a medirse con la elite mundial del rally raid. “Es algo increíble. Siempre doy el mismo ejemplo: voy a competir contra mis máximos ídolos, los máximos referentes de nuestra disciplina. Estoy súper emocionado y con muchas ganas de estar ahí”, afirmó.

La competencia reunirá a las principales estructuras oficiales del mundo, tanto en motos como en autos y UTV. Entre los grandes nombres que estarán presentes aparecen pilotos de la talla de Daniel Sanders, Ricky Brabec, Luciano Benavides (en Motos), Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz y Nasser Al-Attiyah (en Autos). “Está bueno para medirse, para aprender y para compartir con los máximos referentes. Siempre aprendemos viendo cómo trabajan esas estructuras oficiales”, señaló.

Una preparación intensa

Tras el triunfo obtenido en el SARR aseguró que llega mejor preparado incluso que a aquella competencia, en la que logró una actuación dominante. “Desde marzo no paramos de trabajar en la moto, en lo físico y en la concentración. Creo que llegamos muy fuertes mentalmente y con una moto muy bien preparada”, explicó.

Junto a su mecánico, Pablo Pucci, realizaron un repaso integral de la RVM 450R y adaptaron la moto al equipamiento obligatorio del Mundial. “Tuvimos que desarmar gran parte de la torre de navegación y colocar todo el sistema que se usa en el Dakar y en el Mundial. Son equipos de seguimiento, rastreo y navegación muy complejos. Queremos llegar con la moto en las mejores condiciones posibles”, detalló.

Además, destacó el crecimiento técnico del proyecto junto a la marca argentina. “La moto cada vez la conocemos más. Venimos trabajando hace mucho tiempo juntos con RVM y siempre aparecen detalles para seguir mejorando”, remarcó.

Entre la ambición y la estrategia

Más allá de la ilusión de competir frente a los mejores pilotos del planeta, Debeljuh sabe que el objetivo principal será completar la carrera y sumar experiencia en el Mundial. “Hay que encontrar un equilibrio. Ni relajarse demasiado ni ir como un desquiciado al límite. Esta carrera nos va a poner a prueba y habrá que tomar buenas decisiones”, analizó.

El piloto pergaminense también deberá administrar la estrategia pensando en el Campeonato Latinoamericano FIM, donde marcha como líder luego de ganar el SARR. “Esta fecha también vale por el Latinoamericano y hay que tenerlo en cuenta. Queremos seguir siendo protagonistas ahí”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó la importancia que tiene terminar una competencia mundial pensando en un futuro regreso al Dakar. “Correr y terminar competencias del Mundial suma muchísimo en el currículum deportivo. Ya pude correr el Dakar en 2022 y el objetivo es volver”, aseguró.

El desafío del frío y la navegación

El recorrido del Desafío Ruta 40 tendrá escenarios conocidos para Joaquín, ya que parte de los terrenos forman parte habitual del calendario del CANAV y del propio SARR. “Conocer el terreno te da cierta tranquilidad, sobre todo por el tipo de arena o de suelo. Pero en rally raid nunca podés relajarte porque la navegación manda”, explicó.

La competencia comenzará el domingo con un prólogo en el circuito San Juan Villicum y luego tendrá un recorrido de ida y vuelta entre San Juan y San Rafael, incluyendo sectores de dunas y caminos rápidos cercanos a la cordillera. “Seguramente haga muchísimo frío. Ya vi que hay nieve cerca de Mendoza y San Juan. Yo odio el frío, pero ya nos estamos preparando”, comentó entre risas.

“Quiero disfrutarla”

Después del gran nivel mostrado en el SARR, Debeljuh reconoció que el principal deseo es volver a sentirse competitivo arriba de la moto. “Lo que más quiero es disfrutar la carrera, sentirme cómodo y seguro arriba de la moto como me pasó en el SARR. Capaz estoy a una hora de la punta, pero sentir que todo fluye sería una gran satisfacción”, expresó.

Y agregó: “Obviamente quiero estar lo más arriba posible entre los sudamericanos y terminar la competencia. En este tipo de carreras, llegar ya es un gran resultado”.

Antes de emprender el viaje rumbo a San Juan, el piloto agradeció el apoyo recibido por sponsors, equipo y seguidores. “Vamos con mucha ilusión y expectativa. Sin el apoyo de RVM, los sponsors y toda la gente que acompaña sería imposible estar acá. Esperemos dejar a Pergamino, Acevedo y a Argentina representados de la mejor forma posible”, cerró.