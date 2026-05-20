En Pergamino controlan al tránsito pesado para proteger calles y mejorar la seguridad vial

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, preservar el estado del pavimento y resguardar la infraestructura urbana, considerada patrimonio de toda la comunidad, la Municipalidad de Pergamino trabaja en el marco de la nueva ordenanza que regula el ingreso, la circulación y el estacionamiento de vehículos de tránsito pesado en todo el Partido.

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La normativa reemplaza a la ordenanza vigente desde 1993, que apenas había recibido dos modificaciones parciales en más de tres décadas y que había quedado desactualizada frente al crecimiento urbano, el desarrollo de las localidades rurales y el notable incremento del parque automotor registrado en los últimos años.

Desde el Municipio señalaron que este marco regulatorio busca adaptarse a la realidad actual de Pergamino, atendiendo las demandas vinculadas a la movilidad, el ordenamiento territorial y la logística del transporte, al tiempo que procura reducir el impacto que generan los vehículos de gran porte sobre calles, avenidas y accesos urbanos.

Uno de los puntos centrales de la normativa vigente establece la prohibición de ingreso de vehículos de tránsito pesado al casco urbano de la ciudad. De esta manera, los camiones deberán limitar su circulación a las rutas nacionales y provinciales que rodean Pergamino, evitando así el deterioro prematuro de arterias que no fueron diseñadas para soportar cargas de gran magnitud.

No obstante, la ordenanza contempla excepciones operativas específicas. En ese sentido, se habilita de manera excepcional el tránsito de vehículos pesados sobre la ruta nacional Nº 178, en el tramo comprendido por avenida Almafuerte entre la ruta provincial Nº 32 y Rodríguez Jáuregui, y desde allí hasta el empalme nuevamente con la ruta 178, siempre que existan razones operativas o de prestación de servicios debidamente justificadas.

Límites para carga y descarga

La reglamentación también fija límites estrictos para las tareas de abastecimiento dentro de la ciudad. Solamente podrán ingresar al área urbana aquellos vehículos cuya carga total no supere las ocho toneladas y únicamente para realizar operaciones de carga y descarga de mercadería general.

“Esto busca asegurar la eficiencia del abastecimiento sin comprometer la infraestructura vial”, explicaron desde el Municipio ante la consulta realizada por LA OPINION.

Además, quedó expresamente prohibido el ingreso de acoplados y semirremolques al casco urbano. En esos casos, las empresas de transporte deberán realizar transbordos hacia unidades más livianas que respeten el peso máximo permitido para circular dentro de la ciudad.

Autorizaciones especiales y controles

La nueva ordenanza contempla la posibilidad de otorgar permisos excepcionales en casos debidamente fundamentados. Para ello, los interesados deberán gestionar previamente una autorización ante el área municipal competente, que evaluará cada situación en particular.

Por otra parte, se endurecieron las restricciones vinculadas al estacionamiento de vehículos de gran porte. A partir de ahora, estará prohibido estacionar camiones, colectivos y otros transportes pesados en todo el radio urbano de Pergamino y también en las calles pavimentadas de los pueblos de campaña.

Asimismo, la normativa prohíbe el pernocte de camiones sobre las banquinas de rutas nacionales y provinciales que atraviesan el Partido. Según aclararon las autoridades municipales, únicamente podrán detenerse en esos sectores ante situaciones de fuerza mayor y siempre con la correspondiente señalización preventiva para evitar accidentes.

Con esta medida, el Municipio busca avanzar hacia un tránsito más ordenado y seguro, reducir los daños sobre la infraestructura vial y mejorar la convivencia entre el transporte pesado y la circulación cotidiana de vecinos y automovilistas.