Sabores patrios, música y tradición: Pergamino celebrará el 25 de Mayo con un gran Mercado Patrio

El Mercado Patrio se desarrollará en el Galpón de la Juventud de Pergamino.

Pergamino se prepara para vivir una jornada cargada de tradición, cultura y espíritu patrio con la realización del Mercado Patrio, una propuesta organizada por distintas áreas del Municipio local para conmemorar el 25 de Mayo, una de las fechas más importantes de la historia argentina.

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El encuentro tendrá lugar el próximo lunes en el Galpón de la Juventud del Parque Belgrano y se extenderá desde las 11:00 hasta las 17:00, ofreciendo una amplia variedad de actividades pensadas para toda la familia. Gastronomía típica, música en vivo, danzas folklóricas, emprendedores locales, autos clásicos y juegos tradicionales formarán parte de una celebración que buscará revalorizar las costumbres y el acerbo cultural argentino.

Cada 25 de Mayo, Argentina recuerda la Revolución de Mayo de 1810, acontecimiento histórico que dio origen al primer gobierno patrio y abrió el camino hacia la independencia nacional.

La fecha representa uno de los símbolos más fuertes de identidad colectiva para los argentinos y, año tras año, las celebraciones populares buscan mantener vivas las tradiciones, los sabores y las expresiones culturales que forman parte de la historia nacional.

En ese contexto, el Mercado Patrio de Pergamino apunta justamente a recuperar el espíritu festivo de aquellas reuniones populares donde la comida criolla, la música y el encuentro comunitario eran protagonistas.

Un recorrido por los sabores típicos argentinos

Uno de los grandes atractivos del evento será el paseo gastronómico, donde vecinos y visitantes podrán degustar una enorme variedad de productos tradicionales elaborados por emprendedores y productores locales.

Entre las propuestas habrá chipá, panes saborizados, tortas fritas, pastelitos, budines, mini tartas, brownies, alfajores de maicena, tartas dulces, galletitas caseras, chocolate caliente y productos sin gluten.

También habrá opciones saladas y platos típicos para disfrutar durante toda la jornada, entre ellos choripanes, hamburguesas, bifes de empanadas y el clásico locro patrio, uno de los emblemas gastronómicos de cada celebración del 25 de Mayo.

Música, danza y cultura sobre el escenario

El Mercado Patrio también tendrá un importante componente artístico y cultural. Sobre el escenario se presentarán distintos artistas locales que aportarán música y danza a la celebración.

Participarán el Grupo de Danzas Identidad de Acevedo, dirigido por Sergio Arbeleche; Cora Tulliani; Marcos Emanuel; y los integrantes del Cuerpo Municipal de Danza, quienes ofrecerán cuadros folklóricos y expresiones tradicionales argentinas.

La propuesta busca generar un clima festivo y familiar donde la música popular y la danza nacional sean protagonistas del encuentro.

Autos clásicos y arte local

Como parte de las actividades especiales, el público también podrá recorrer la muestra estática de Sutoclásica Pergamino, que contará con más de 20 autos en exposición.

Además, estará presente el artista plástico José Luis Zaccarías, sumando arte y creatividad a una jornada que combinará diferentes expresiones culturales.

Emprendedores y producción local

Otro de los espacios destacados será el paseo de compras, donde emprendedores pergaminenses ofrecerán productos artesanales y regionales.

Habrá macetas, lámparas, artesanías en madera, escarapelas, mates y bombillas, platería criolla, alpargatas intervenidas, orfebrería, soguería, cerámica artesana, bombachas de campo, indumentaria de folklore y tango, además de miel multifloral, panales, polen, dulces caseros e higos en almíbar.

La iniciativa también busca fortalecer el trabajo de los productores y artesanos locales, brindándoles un espacio para exhibir y comercializar sus creaciones.

Juegos tradicionales para revivir la kermese criolla

La nostalgia y las costumbres populares tendrán su lugar especial dentro del Mercado Patrio con un sector destinado a actividades recreativas y deportivas tradicionales.

Quienes se acerquen podrán participar de juegos típicos como sapo, balero, juego de las tabas, tejo y bochas, propuestas que remiten a las clásicas kermeses y reuniones familiares de otras épocas.

De esta manera, el Municipio apuesta a generar una celebración que combine entretenimiento, memoria cultural y participación comunitaria, poniendo en valor las tradiciones argentinas en un ambiente festivo y familiar.

Una invitación a celebrar las raíces argentinas

Con comidas típicas, música folklórica, danzas, juegos y emprendedores, el Mercado Patrio promete convertirse en una verdadera fiesta popular para celebrar las raíces y la identidad nacional.

La propuesta invita a vecinos de todas las edades a compartir una jornada diferente, donde el espíritu del 25 de Mayo estará presente en cada rincón del Galpón de la Juventud, reivindicando las tradiciones y el encuentro comunitario como parte esencial de la cultura argentina.