domingo 04 de enero de 2026
    • Senadores PRO: "Hoy se abre una oportunidad histórica para que Venezuela inicie un camino de reconstrucción"

    "La defensa de la democracia y de los Derechos Humanos debe ser permanente, sin ambigüedades y sin conveniencias políticas," aseguran los legisladores del PRO.

    4 de enero de 2026 - 10:07
    El pergaminense Juan Manuel Rico Zini forma parte del bloque de senadores del PRO en la Legislatura bonaerense.

    ARCHIVO

    A través de un comunicado de prensa elaborado desde el bloque de Senadores provinciales del PRO, y difundido por sus integrantes, esa bancada se pronunció en relación a la situación de Venezuela. “La democracia y los derechos humanos no admiten dobles estándares”, expresa la comunicación. Y prosigue: “Desde el @PROargentina y quienes conformamos el Bloque de Senadores del PRO de la Provincia de Buenos Aires hemos sostenido, de manera clara y coherente, una posición firme frente a las violaciones sistemáticas de derechos y libertades cometidas por el régimen venezolano”.

    “Mientras todo el kirchnerismo justificaba, relativizaba o avalaba políticamente a esos regímenes, millones de venezolanos eran víctimas de persecución, censura, empobrecimiento y exilio forzado”, expresa la comunicación de los senadores del PRO.

    “Hoy se abre una oportunidad histórica para que Venezuela inicie un camino de reconstrucción democrática e institucional, basado en el respeto a la voluntad popular, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales”, asevera la comunicación, al tiempo que ratifica: “Desde el Bloque de Senadores del PRO reafirmamos una convicción central: la defensa de la democracia y de los Derechos Humanos debe ser permanente, sin ambigüedades y sin conveniencias políticas, en la Argentina y en toda la región”.

    Domingo 4 de enero - Versión PDF

