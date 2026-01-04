Senadores PRO: "Hoy se abre una oportunidad histórica para que Venezuela inicie un camino de reconstrucción"

El pergaminense Juan Manuel Rico Zini forma parte del bloque de senadores del PRO en la Legislatura bonaerense. ARCHIVO

A través de un comunicado de prensa elaborado desde el bloque de Senadores provinciales del PRO, y difundido por sus integrantes, esa bancada se pronunció en relación a la situación de Venezuela. “La democracia y los derechos humanos no admiten dobles estándares”, expresa la comunicación. Y prosigue: “Desde el @PROargentina y quienes conformamos el Bloque de Senadores del PRO de la Provincia de Buenos Aires hemos sostenido, de manera clara y coherente, una posición firme frente a las violaciones sistemáticas de derechos y libertades cometidas por el régimen venezolano”.

“Mientras todo el kirchnerismo justificaba, relativizaba o avalaba políticamente a esos regímenes, millones de venezolanos eran víctimas de persecución, censura, empobrecimiento y exilio forzado”, expresa la comunicación de los senadores del PRO.

“Hoy se abre una oportunidad histórica para que Venezuela inicie un camino de reconstrucción democrática e institucional, basado en el respeto a la voluntad popular, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales”, asevera la comunicación, al tiempo que ratifica: “Desde el Bloque de Senadores del PRO reafirmamos una convicción central: la defensa de la democracia y de los Derechos Humanos debe ser permanente, sin ambigüedades y sin conveniencias políticas, en la Argentina y en toda la región”.

