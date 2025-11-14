viernes 14 de noviembre de 2025
    • Entretenimiento

    Semana final del Festival de Cine 2025 en Cinema Pergamino

    Con funciones hasta el miércoles 19, Cinema Pergamino despide su Festival de Cine con películas para todos los gustos, a solo $5000 la entrada.

    14 de noviembre de 2025 - 10:00
    Ultima semana del Festival de Cine 2025. El Complejo LA OPINION Plaza y Cinema Pergamino festejan su 25º aniversario.

    Ultima semana del Festival de Cine 2025. El Complejo LA OPINION Plaza y Cinema Pergamino festejan su 25º aniversario.

    En Cinema Pergamino continúa hasta el miércoles 19 el Festival de Cine 2025 en el marco del 25º aniversario del Complejo LA OPINION Plaza.

    En las salas Roja y Amarilla de Cinema Pergamino se exhibirán los mejores títulos del año a solo $5000 la entrada general.
    Cinema Pergamino celebra su 25º aniversario con el Festival de Cine
    Este sábado en la Casa de la Cultura se desarrollará el Certamen Internacional de Danzas EM 2025.
    De la Peatonal San Nicolás a los museos: una agenda para disfrutar Pergamino el fin de semana

    El ciclo, que comenzó el viernes 7, exhibe los mejores títulos del año a solo $5000 la entrada general y una promoción adicional de tres entradas a $10.000 (válidas para tres funciones distintas).

    Inauguradas el 14 de septiembre de 2000, como parte del moderno Complejo LA OPINION Plaza, las salas cuentan con equipamiento de última generación, 2D y 3D, y sonido Dolby Digital, al nivel de las mejores salas del país.

    Los cinéfilos podrán, además, degustar de los locales gastronómicos Buona Pizza y Barbacoa, ubicados en el Patio de Comidas.

    La programación del Festival de Cine

    Las películas que se proyectarán en la segunda y última semana del Festival de Cine son las siguientes: El Conjuro 4, Los extraños capítulo 2, Cómo entrenar a tu dragón, Mascotas al rescate, Homo Argentum, Otro viernes de locos, Demon Slayer, Superman, Los tipos malos 2 y Belén.

    Las sinopsis de las películas que se podrán disfrutar este viernes son:

    Los extraños capítulo 2

    Los Extraños han vuelto, más brutales e implacables que nunca. Cuando descubren que una de sus víctimas, Maya, sigue con vida, regresan para terminar lo que empezaron. Atrapada en una pesadilla sin fin y sin nadie en quien confiar, Maya se convierte en presa de una cacería macabra, mientras Los Extraños, movidos por una crueldad inexplicable y una sed inagotable de violencia, la acechan sin descanso, dispuestos a destrozar a cualquiera que se cruce en su camino.

    La dirección es de Renny Harlin; el elenco está encabezado por Gabriel Basso y Madelaine Petsch. Su duración es de 96 minutos y su calificación es apta mayores de 16 años.

    Los tipos malos 2

    Basada en la serie de libros más vendida del New York Times escrita por Aaron Blabey.

    ¿Quién es más malo que Los Tipos Malos? Las chicas malas. En este nuevo capítulo de la aclamada comedia de acción de DreamWorks Animation de 2022; ahora "Los Tipos Malos" están luchando por encontrar confianza y aceptación en sus nuevas vidas como Tipos Buenos, cuando son sacados de su retiro y obligados a hacer “un último trabajo” por parte de un escuadrón de delincuentes exclusivamente femenino.

    La dirección es de Pierre Perifel; las voces originales perteneces a: Awkwafina, Anthony Ramos, Craig Robinson, Sam Rockwell.

    Su duración es de 122 minutos y su calificación es apta todo público.

    Belén

    Basada en hechos reales. Una joven tucumana es acusada injustamente de aborto y luego condenada a prisión. Su caso se convirtió en un punto de inflexión para el movimiento feminista en Argentina. La película muestra la lucha de la abogada Soledad Deza por defenderla, enfrentando un sistema judicial conservador y desatando una ola de solidaridad social en defensa de los derechos reproductivos.

    La dirección es de Dolores Fonzi; los actores principales son: Luis Machín, Julieta Cardinali, Laura Paredes, Camila Plate, Dolores Fonzi.

    Su duración es de 105 minutos y su calificación es apta mayores de 13 años.

    Otro viernes de locos

    La historia continúa años después de que Tess y Anna sufrieran una crisis de identidad. Anna tiene ahora su propia hija y pronto tendrá una hijastra. Mientras afrontan los innumerables retos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que el rayo podría, de hecho, caer dos veces en el mismo lugar.

    La dirección es de Nisha Ganatra. El elenco está encabezado por Lindsay Lohan, Jamie Lee Curtis. Su duración es de 111 minutos y su calificación es apta todo público.

    Demon Slayer

    Tanjiro Kamado se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios tras la transformación de su hermana Nezuko en demonio. Junto a sus compañeros y los poderosos Pilares, enfrenta múltiples batallas para erradicar a los demonios. Mientras se preparan para el combate final, el líder demoníaco Muzan aparece, arrastrando a Tanjiro y los suyos al Castillo Infinito, donde se librará la batalla decisiva entre ambos bandos.

    La dirección es de Hikaru Kondô y Haruo Sotozaki. Su duración es de 150 minutos y su calificación es apta mayores de 13 años.

