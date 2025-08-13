miércoles 13 de agosto de 2025
    • ¿Qué municipios son y qué se elige en la Segunda Sección Electoral?

    La Provincia de Buenos Aires se divide en en 8 secciones: cada una elige sus legisladores. En la Segunda Sección Electoral están Pergamino, San Nicolás y Zárate

    13 de agosto de 2025 - 14:03
    El 7 de septiembre la Segunda Sección Electoral debe renovar 11 diputados para la Legislatura bonaerense.

    El 7 de septiembre la Segunda Sección Electoral debe renovar 11 diputados para la Legislatura bonaerense.

    El próximo 7 de septiembre se vota en la provincia de Buenos Aires cargos provinciales y municipales: diputados o senadores para la Legislatura bonaerense y también concejales y consejeros escolares de los municipios. La Segunda Sección Electoral elegirá a 11 diputados.

    La provincia de Buenos Aires está dividida en 8 secciones electorales, compuestas por un conjunto de municipios específicos, y cada sección elige a sus propios diputados y senadores provinciales. Cada una tiene una cantidad de bancas determinada tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado. En consecuencia, el diseño del sistema electoral no permite que una persona vote por legisladores de otra sección distinta de aquella donde reside. Es muy importante consultar el Padrón Electoral para saber dónde se vota, qué número de mesa y qué número de orden se tiene.

    Segunda Sección Electoral

    En la segunda sección electoral se eligen, además de 11 diputados, los siguientes cargos en los 15 municipios que la componen:

    Arrecifes: 7 concejales y 3 consejeros escolares municipales

    Baradero: 8 concejales y 3 consejeros escolares municipales

    Capitán Sarmiento: 6 concejales y 2 consejeros escolares municipales

    Carmen de Areco: 6 concejales y 2 consejeros escolares municipales

    Colón: 7 concejales y 2 consejeros escolares municipales

    Exaltación de la Cruz: 7 concejales y 3 consejeros escolares municipales

    Pergamino: 10 concejales y 3 consejeros escolares municipales

    Ramallo: 8 concejales y 3 consejeros escolares municipales

    Rojas: 7 concejales y 3 consejeros escolares municipales

    Salto: 8 concejales y 3 consejeros escolares municipales

    San Andrés de Giles: 7 concejales y 3 consejeros escolares municipales

    San Antonio de Areco: 7 concejales y 3 consejeros escolares municipales

    San Nicolás: 10 concejales y 4 consejeros escolares municipales

    San Pedro: 9 concejales y 3 consejeros escolares municipales

    Zárate: 10 concejales y 3 consejeros escolares municipales

    Para mayor información se puede ingresar a: https://eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/

