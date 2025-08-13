¿Qué municipios son y qué se elige en la Segunda Sección Electoral?

El próximo 7 de septiembre se vota en la provincia de Buenos Aires cargos provinciales y municipales: diputados o senadores para la Legislatura bonaerense y también concejales y consejeros escolares de los municipios. La Segunda Sección Electoral elegirá a 11 diputados.
La provincia de Buenos Aires está dividida en 8 secciones electorales, compuestas por un conjunto de municipios específicos, y cada sección elige a sus propios diputados y senadores provinciales. Cada una tiene una cantidad de bancas determinada tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado. En consecuencia, el diseño del sistema electoral no permite que una persona vote por legisladores de otra sección distinta de aquella donde reside. Es muy importante consultar el Padrón Electoral para saber dónde se vota, qué número de mesa y qué número de orden se tiene.
Segunda Sección Electoral
En la segunda sección electoral se eligen, además de 11 diputados, los siguientes cargos en los 15 municipios que la componen:
Arrecifes: 7 concejales y 3 consejeros escolares municipales
Baradero: 8 concejales y 3 consejeros escolares municipales
Capitán Sarmiento: 6 concejales y 2 consejeros escolares municipales
Carmen de Areco: 6 concejales y 2 consejeros escolares municipales
Colón: 7 concejales y 2 consejeros escolares municipales
Exaltación de la Cruz: 7 concejales y 3 consejeros escolares municipales
Pergamino: 10 concejales y 3 consejeros escolares municipales
Ramallo: 8 concejales y 3 consejeros escolares municipales
Rojas: 7 concejales y 3 consejeros escolares municipales
Salto: 8 concejales y 3 consejeros escolares municipales
San Andrés de Giles: 7 concejales y 3 consejeros escolares municipales
San Antonio de Areco: 7 concejales y 3 consejeros escolares municipales
San Nicolás: 10 concejales y 4 consejeros escolares municipales
San Pedro: 9 concejales y 3 consejeros escolares municipales
Zárate: 10 concejales y 3 consejeros escolares municipales
Para mayor información se puede ingresar a: https://eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/