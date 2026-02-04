miércoles 04 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Segunda opción para la gestión de residuos voluminosos domiciliarios

    Sillones, restos de reformas o de construcción ó grandes podas, son algunos de los residuos voluminosos que los vecinos pueden llevar al Centro de Tratamiento.

    4 de febrero de 2026 - 09:45
    El Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos funciona de lunes a viernes de 8 a 17 horas.

    El Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos funciona de lunes a viernes de 8 a 17 horas.

    La Municipalidad de Pergamino informa que en el Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, en el horario de atención que de lunes a viernes de 8 a 17 horas, se reciben de manera directa, los siguientes residuos: sólidos domiciliarios; de limpieza de calles y espacios verdes; no peligrosos de establecimientos comerciales o industriales previamente habilitados.

    Lee además
    Uber lanzó una convocatoria a quienes deseen sumarse para ofrecer el servicio en Pergamino.

    Uber proyecta su desembarco en Pergamino y la región: una nueva alternativa para moverse y generar ingresos
    Paola Suárez ante un nuevo desafío: comandar el seleccionado femenino en la BJKC.

    Paola Suárez es la nueva capitana del equipo argentino en la Billie Jean King Cup

    En tanto para llevar neumáticos hay que comunicarse previamente con la Dirección de Gestión Ambiental al teléfono 2477328068, quienes habilitan la admisión.

    Residuos que no se admiten

    En tanto aquellos residuos que no se admiten en la planta son: líquidos, Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) y los contemplados dentro de la clasificación de peligrosos, que son aquellos que presentan características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, capaces de causar daños a la salud y al ambiente. Incluyen desechos industriales, hospitalarios (patológicos, agujas), productos fitosanitarios, aceites usados, baterías, luminarias, pinturas, solventes, y electrónicos (celulares, PCs).

    De esta manera, los vecinos también pueden sumarse para generar una ciudad más limpia y ambientalmente más sana.

    Temas
    Seguí leyendo

    Uber proyecta su desembarco en Pergamino y la región: una nueva alternativa para moverse y generar ingresos

    Paola Suárez es la nueva capitana del equipo argentino en la Billie Jean King Cup

    El padre Omar Albado, de la Capilla Virgen Niña, dejó el ministerio presbiteral en la Diócesis de San Nicolás

    El Jardín de Infantes 926 del barrio Kennedy ya tiene su casa propia

    Se llevará a cabo una sesión extraordinaria en el HCD

    Llega a Pergamino Estrella del Plata Planetario Móvil con aventuras 360° para toda la familia

    Douglas oficializó la llegada de Carlos Arriola y sigue reforzando su plantel

    Los 4 de Salta coronarán el 9º Festival Yupanquiano en J. A. de la Peña

    Pergamino Básquet luchó tres cuartos, pero Lanús fue letal en el cierre

    Soy Mestiza arrasó y se llevó el Oro en la noche de los Premios Carlos: todos los ganadores

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Uber lanzó una convocatoria a quienes deseen sumarse para ofrecer el servicio en Pergamino.

    Uber proyecta su desembarco en Pergamino y la región: una nueva alternativa para moverse y generar ingresos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Uber lanzó una convocatoria a quienes deseen sumarse para ofrecer el servicio en Pergamino.

    Uber proyecta su desembarco en Pergamino y la región: una nueva alternativa para moverse y generar ingresos
    AC/DC regresa a Argentina en marzo para el Power Up Tour, con tres fechas confirmadas en el Estadio River Plate (23, 27 y 31 de marzo) y entradas agotadas. video
    Cultura y espectáculos

    AC/DC, Bad Bunny y Laura Pausini: los conciertos imperdibles de 2026 en Argentina

    2400 alumnos cursaron materias universitarias y terciarias brindadas por el municipio.

    Zárate: 2400 alumnos cursaron carreras universitarias y terciarias municipales

    La jueza de Faltas municipal, Sol Aroza, brindó detalles sobre el procedimiento vigente para intimar y sancionar a propietarios de terrenos baldíos con maleza en Ramallo y Villa Ramallo, y remarcó la importancia de la responsabilidad social en el mantenimiento de los lotes.

    Ramallo: cómo el Municipio multa y controla terrenos baldíos abandonados

    El Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos funciona de lunes a viernes de 8 a 17 horas.

    Segunda opción para la gestión de residuos voluminosos domiciliarios