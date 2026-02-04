Segunda opción para la gestión de residuos voluminosos domiciliarios

El Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos funciona de lunes a viernes de 8 a 17 horas.

La Municipalidad de Pergamino informa que en el Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, en el horario de atención que de lunes a viernes de 8 a 17 horas, se reciben de manera directa, los siguientes residuos: sólidos domiciliarios; de limpieza de calles y espacios verdes; no peligrosos de establecimientos comerciales o industriales previamente habilitados.

En tanto para llevar neumáticos hay que comunicarse previamente con la Dirección de Gestión Ambiental al teléfono 2477328068, quienes habilitan la admisión.

Residuos que no se admiten En tanto aquellos residuos que no se admiten en la planta son: líquidos, Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) y los contemplados dentro de la clasificación de peligrosos, que son aquellos que presentan características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, capaces de causar daños a la salud y al ambiente. Incluyen desechos industriales, hospitalarios (patológicos, agujas), productos fitosanitarios, aceites usados, baterías, luminarias, pinturas, solventes, y electrónicos (celulares, PCs).

De esta manera, los vecinos también pueden sumarse para generar una ciudad más limpia y ambientalmente más sana.

