Salto genera hasta 90 toneladas de residuos por día y alertan por el mal uso de los puntos verdes

Salto genera hasta 90 toneladas de residuos por día y preocupa el mal uso de los puntos verdes.

La ciudad de Salto produce entre 55 y 60 toneladas de residuos por día, aunque los lunes esa cifra puede trepar hasta las 90 toneladas por la acumulación del fin de semana. Desde el área de Ambiente remarcaron la importancia de separar correctamente los desechos y utilizar de manera adecuada los puntos verdes distribuidos en distintos barrios.

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La directora del área de Ambiente de la Municipalidad de Salto, Carolina Fiorito, brindó detalles sobre el trabajo que se viene realizando para fortalecer el sistema de reciclado local durante una entrevista en FM Ciudad 88.5, en el programa “Arriba la Ciudad”.

La funcionaria explicó que los puntos verdes fueron reacondicionados y reinstalados en sus ubicaciones habituales luego de tareas de reparación en los mecanismos internos que sostienen los bolsones destinados al material reciclable.

Además, confirmó que recientemente se incorporó un nuevo punto verde en el barrio La Invencible y adelantó que próximamente se habilitará otro en la localidad de Berdier, con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar la disposición diferenciada de residuos.

Preocupación por residuos domiciliarios y desechos indebidos

Fiorito manifestó su preocupación por el deterioro en los hábitos de separación de residuos y describió situaciones que afectan seriamente el funcionamiento del sistema.

Según indicó, en las campanas de reciclaje se han encontrado bolsas con residuos domiciliarios, restos de poda e incluso animales muertos, elementos que no solo dificultan la tarea de clasificación, sino que también generan riesgos sanitarios para quienes trabajan en la cooperativa y en el servicio de recolección.

“Es una cuestión de salubridad y también de empatía con las personas que manipulan esos materiales todos los días”, sostuvo la funcionaria al insistir en la necesidad de que cada vecino respete las indicaciones de uso.

La planta de reciclado y el desafío de reducir residuos

Actualmente, la planta de tratamiento local recibe entre 55 y 60 toneladas diarias de residuos, volumen que aumenta considerablemente al inicio de cada semana. El objetivo del municipio es que la cooperativa pueda trabajar cada vez más con materiales reciclables previamente separados en origen.

En ese marco, Fiorito destacó la incorporación de una nueva topadora presentada por el municipio, una herramienta clave para garantizar el correcto funcionamiento y la durabilidad de la celda sanitaria inaugurada recientemente.

Finalmente, la responsable del área de Ambiente subrayó que el éxito de la política ambiental depende del compromiso de toda la comunidad. “El éxito o fracaso de la política ambiental depende mucho de lo que hacemos cada uno en nuestra casa”, concluyó.