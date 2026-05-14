San Pedro firmó un convenio para reciclar residuos electrónicos y lanzará su primera campaña municipal

El Municipio de la ciudad de San Pedro dio un paso importante en materia ambiental al firmar un convenio con la Cooperativa Tecnorae para implementar un sistema integral de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y avanzar con la primera campaña municipal de recolección.
Gestión de residuos electrónicos en San Pedro
El acuerdo fue suscripto por el intendente Cecilio Salazar con el objetivo de garantizar un tratamiento adecuado de los llamados RAEE, es decir, aquellos dispositivos que funcionan con electricidad o pilas y que ya no se utilizan.
Entre estos elementos se encuentran computadoras, teléfonos celulares, herramientas eléctricas, cables, cargadores y controles remotos. El tratamiento especializado de estos residuos permite evitar que materiales tóxicos contaminen el suelo y las napas de agua.
La Cooperativa Tecnorae y el modelo de economía circular
En el marco del convenio, el secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias, y el director de Ambiente, Gustavo Solá, visitaron junto a su equipo la planta que la cooperativa posee en Pilar.
Allí fueron recibidos por el presidente de la entidad, Gonzalo Pérez, quien explicó el funcionamiento del proceso de recuperación y reutilización de componentes electrónicos. Desde el Ejecutivo destacaron que esta iniciativa no solo reduce riesgos ambientales y sanitarios, sino que además impulsa un modelo de economía circular basado en la reutilización de materiales valiosos.
Primera campaña municipal de recolección de RAEE
En los próximos días, la Municipalidad difundirá el cronograma oficial de recolección de residuos electrónicos en la ciudad y en las distintas localidades del partido. Será la primera campaña municipal de estas características en San Pedro.
Con esta política pública, el Municipio busca ampliar la gestión integral de residuos sólidos urbanos, disminuir los volúmenes destinados a disposición final y ofrecer a los vecinos una alternativa concreta para desechar tecnología en desuso de manera segura y responsable.