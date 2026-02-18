La ex pareja de una oficial de Policía la denunció por lesiones y enfrenta una causa penal y un sumario

Una oficial de la Policía bonaerense fue denunciada en Pergamino por su ex pareja, quien la acusó de agredirlo físicamente y amenazarlo con un elemento metálico en el marco de un conflicto personal.

Una sargenta de la Policía de la provincia de Buenos Aires enfrenta un proceso penal y un sumario administrativo, luego de que su ex pareja la denunciara por un presunto episodio de violencia ocurrido durante la tarde de este martes en Pergamino.

La investigación quedó caratulada como “lesiones leves y amenazas” y es instruida por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo de la fiscal Rita Huerta. En paralelo, se dio intervención a la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI), que inició actuaciones administrativas conforme a la Resolución 581/21.

De acuerdo a la denuncia radicada por un hombre de 38 años, el hecho se desencadenó a partir de un acuerdo previo con su ex pareja —una mujer de 41 años, numeraria de la Subcomisaría Pergamino— para retirar muebles que habían quedado en la vivienda de un tercero.

Siempre según el relato del denunciante, él abonó el servicio de flete correspondiente. Sin embargo, las pertenencias habrían sido descargadas posteriormente en el domicilio de la actual pareja de la mujer.

Alrededor de las 16:00, el hombre se presentó en esa vivienda con el objetivo de reclamar sus muebles. Allí —según su versión— fue recibido en medio de insultos y amenazas.

Denuncia por agresión con un hierro

El denunciante aseguró que tanto la oficial como otra joven mayor de edad que se encontraba en el lugar lo habrían increpado verbalmente. En ese contexto, afirmó que le exhibieron un hierro —del cual no pudo aportar mayores características— y que la agente lo habría golpeado en distintas partes del cuerpo con ese elemento.

Tras el episodio, el hombre se retiró del lugar y se dirigió a la dependencia policial para radicar la denuncia formal. En su presentación instó la acción penal y solicitó una prohibición de acercamiento.

El caso fue comunicado al Juzgado de Garantías Nº 3 en turno, mientras que la fiscalía dispuso las actuaciones de rigor y la formación de la correspondiente investigación penal preparatoria (IPP Nº 12-00-001130/26-00).

Intervención de Asuntos Internos

Dado que la denunciada es personal policial en actividad —aunque se encontraba fuera de servicio al momento del hecho— se notificó a la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, que abrió un expediente administrativo para evaluar la conducta de la agente.

Desde el ámbito judicial señalaron que la investigación penal avanzará para determinar la veracidad de los hechos denunciados, reunir pruebas testimoniales y médicas, y establecer eventuales responsabilidades.

Por el momento, la causa se encuentra en etapa inicial y rige el principio de inocencia, mientras se desarrollan las diligencias ordenadas por la fiscalía.