Violencia doméstica: denuncian a un joven por agredir a la mamá y a la abuela de su pequeña beba

El caso de violencia doméstica fue denunciado por el abuelo de la criatura.

Un comerciante de 60 años denunció un grave episodio de violencia familiar en Pergamino, en el que el ex pareja de su hija habría intentado agredirlo mientras sostenía en brazos a su nieta de un año. La causa quedó a cargo de la UFyJ Nº 5, con medidas de protección vigentes.

Un nuevo hecho de violencia familiar se registró en las últimas horas en la ciudad de Pergamino y derivó en la intervención judicial, tras la denuncia radicada por un hombre de 60 años contra el padre de su nieta, a quien acusó de comportamientos violentos tanto hacia su hija como hacia la abuela de la pequeña.

De acuerdo a la presentación formal realizada en sede policial, el denunciante relató que alrededor de las 18:00 recibió un llamado telefónico de la madre de su hija, quien le advirtió que la joven estaba atravesando una situación conflictiva con su ex pareja en el domicilio donde reside.

Ante esa comunicación, el hombre se dirigió hasta el inmueble y, según su testimonio, encontró al joven —de 23 años— en la puerta del edificio, con la beba de un año en brazos. Siempre de acuerdo a la denuncia, al solicitarle que le entregara a la niña, el acusado le habría propuesto resolver la situación “a golpes de puño”, desatándose un momento de extrema tensión.

En ese contexto, la abuela de la criatura logró tomar a la menor en brazos para resguardarla, mientras el denunciante y el joven comenzaron a forcejear. Ambos cayeron al suelo durante el altercado y, posteriormente, el acusado se levantó y se retiró del lugar corriendo.

Minutos después, la hija del denunciante descendió del departamento visiblemente alterada y llorando, manifestando que su ex pareja le había quitado a la fuerza a la niña y que además había dañado todas sus prendas de vestir dentro de la vivienda.

El comerciante instó la acción penal y solicitó medidas de protección. Tras la intervención de las autoridades, se dispuso la prohibición de acercamiento y la exclusión del hogar para el joven denunciado, en el marco de las actuaciones por violencia familiar.

El médico de Policía examinó al denunciante y determinó que presentaba lesiones de carácter leve. La evaluación de riesgo fue considerada de nivel moderado y se dio intervención a la Dirección de la Mujer y la Familia para el seguimiento del caso.

La causa quedó en manos de la Fiscalía en turno, a cargo de la doctora Huerta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 del Departamento Judicial Pergamino, quien dispuso el cumplimiento de los recaudos legales correspondientes.

Desde el ámbito judicial recordaron que ante situaciones de violencia familiar es fundamental realizar la denuncia y solicitar asistencia inmediata, especialmente cuando hay menores involucrados, a fin de garantizar su integridad y activar los mecanismos de protección previstos por la ley.