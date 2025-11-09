domingo 09 de noviembre de 2025
    • Pergamino

    Se viene la XXVI Fiesta de Colectividades de El Socorro: un encuentro de raíces, sabores y música

    El domingo 16, la región vivirá una nueva edición de la clásica Fiesta de Colectividades de El Socorro. El espectáculo central estará a cargo de Los Umbides.

    9 de noviembre de 2025 - 07:00
    La Fiesta de Colectividades, un símbolo de la identidad de El Socorro, tendrá su XXVI edición.

    El próximo domingo 16, la Plaza del Reencuentro se transformará en el corazón multicultural del Partido de Pergamino, recibiendo la XXVI edición de su emblemática Fiesta de Colectividades.

    Con 26 años de historia ininterrumpida, este evento se consolida como un faro de tradición y encuentro comunitario, prometiendo una celebración inolvidable con entrada libre y gratuita.

    Bajo el trabajo de la Delegación Municipal, a cargo de Florencia Mileta, las instituciones y la Asociación Civil Amigos de la Localidad de Villa Angelica El Socorro, esta edición aniversaria se prepara para superar todas las expectativas. “Trabajamos intensamente en cada detalle para que esta edición sea una verdadera fiesta del pueblo”, señaló la delegada. El espíritu de la fiesta reside en su capacidad de reunir, edición tras edición, a vecinos y visitantes en una celebración que se vive con intensidad y se recuerda durante todo el año.

    Fiesta de Colectividades de El Socorro: sabores, cultura y entretenimiento

    La fiesta será un verdadero paseo por las tradiciones y el emprendedurismo local. Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido por los stands de colectividades, que ofrecerán sus comidas típicas: desde los sabores de la pasta italiana y los ñoquis, hasta los clásicos de la cocina croata y española.

    La gastronomía local también tendrá su lugar destacado. El infaltable asado y costillares a la estaca, a cargo del Centro Tradicionalista, la Comisión de Carnavales, que deleitará al público con hamburguesas y papas fritas. Para el postre, el Jardín de Infantes invita a refrescarse con sus helados, mientras que el CEC N° 803 ofrecerá panchos, tortas y agua caliente. Para acompañar cada plato, la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Socorro tendrá a su cargo un stand de bebidas.

    El espíritu cultural y comunitario se verá reflejado en la participación de la Biblioteca Popular Melchor Echagüe con un stand cultural, y del CEF con su propia propuesta. Los artesanos y microemprendedores exhibirán sus creaciones, y los más pequeños contarán con un gran espacio de juegos especialmente destinado para ellos.

    El escenario: un espectáculo para los ojos y los oídos

    El escenario central “Teodoro Héctor Raschetti” se potenciará este año con dos pantallas gigantes en sus laterales, asegurando que nadie se pierda ningún detalle del espectáculo. Además, la fiesta podrá seguirse en directo a través de la 95.7 FM El Socorro, la emisora oficial del evento y sus retransmisoras.

    La grilla artística promete una travesía sonora para todas las edades, con un cierre de lujo que hará historia. El momento central del espectáculo estará a cargo de Los Umbides, artistas consagrados con una amplia trayectoria que incluye escenarios tan emblemáticos como el Festival de Cosquín y el de Jesús María. Su presentación es un espectáculo en sí mismo, que integra un impactante show de boleadoras y bombos, clases de folclore en vivo y el manejo de múltiples instrumentos, ofreciendo una inmersión total en la cultura argentina.

    Completando una grilla de lujo, se presentarán la voz cautivadora de Miki Yomaiel, la energía de Abriendo Caminos y la esencia de Marcelo Tomasello. La noche culminará con una explosión de energía a puro baile de la mano de A Toda Máquina. El escenario también se engalanará con la participación de ballets zonales y numerosos artistas locales y regionales, reflejando el vasto talento de la zona.

    La conducción de la jornada estará a cargo del experimentado Daniel Rabino, quien, como Maestro de Ceremonias, aportará su calidez y profesionalismo para hilar cada momento de la celebración.

    La XXVI Fiesta de Colectividades se reafirma, así como un símbolo de la identidad socorrense y un reflejo del espíritu comunitario. Una cita imperdible donde la cultura, la música y los sabores se entrelazan para tejer, una vez más, un recuerdo imborrable en el corazón de la región.

