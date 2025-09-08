Se viene la XIII Fiesta Nacional de la Poesía Silvina y Victoria Ocampo: inscriben hasta el 20

Las organizadoras de la edición 2024 de la Fiesta Nacional de la Poesía Silvina y Victoria Ocampo: María Luisa Posincovich, Marta Siciliano, Regina Olivera, Rosalía Bojanich y Paula Piazza.

Continúa abierta la inscripción para participar de la XIII edición de la Fiesta Nacional de la Poesía Silvina y Victoria Ocampo , que se realizará el próximo sábado 4 de octubre, de 10:00 a 18:00, en la Escuela Nº 3 de Manuel Ocampo .

El evento, de carácter libre y gratuito, es organizado por el Taller Literario Florilegio , bajo la coordinación de la escritora y docente Marta Susana Siciliano. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 20 de septiembre, y se realizan a través del teléfono 2477 349 329. La jornada contará con servicio de bufet para comodidad de los asistentes.

La propuesta de esta fiesta literaria incluye una serie de actividades que celebran no solo la poesía, sino también la danza, la música, la historia y el legado cultural de figuras emblemáticas como Silvina y Victoria Ocampo.

El programa previsto es el siguiente: acreditaciones y desayuno de bienvenida; rondas de lectura poética; danzas folklóricas, a cargo de Cristian Díaz y Evangelina Ramos; interpretaciones musicales por Betty Ponce (Pergamino) y Celia Magallanes (Florencio Varela); charla temática sobre La poesía en la Norpampa, a cargo del poeta e historiador Rafael Restaino; palabras en homenaje a las hermanas Ocampo, por la profesora Celina Cámpora (San Nicolás).

Durante el evento, también se entregarán distinciones a dos figuras destacadas de la poesía: Padre Jorge Santiesteban, de Buenos Aires y el Dr. Rubén A. Villa, de Arrecifes

Además, será reconocido el Taller Literario Bellas Artes, coordinado por la profesora Aurelia Alesso, por su valioso aporte a la difusión literaria y la formación de escritores.

Reconocimientos en la Fiesta Nacional de la Poesía Silvina y Victoria Ocampo

Desde su creación, la Fiesta Nacional de la Poesía ha distinguido a numerosos referentes del ámbito literario nacional. A continuación, un repaso por las personalidades homenajeadas en ediciones anteriores: 2013: Edna Pozzi y Angel Lapolla; 2014: Raúl Castañares y Rafael Restaino; 2015: Bernardo Martínez (Río Negro) y Adolfo Zabalza; 2016: Rodolfo Lobo Molas (Catamarca) y Ermelinda Ninona; 2017: Juan C. Rodríguez ("Semilla") y Piero De Vicari (San Nicolás); 2018: Norberto Calul (Wilde) y Digna Sabaté; 2019: Hugo Patuto y Aníbal Fernández (Campana); 2020: Daniel Ruiz Rubini y Norma Morell (Arroyo Dulce); 2021: Salvador Verzi (Villa Ballester) y Marta Alvarez de Calderón; 2022: Violeta Klimes (San Isidro) y Norma Deville; 2023: Daniel Mastroberardino y Susana Castañares; 2024: Amanda Patarca (Arrecifes) y Ramón "Tino" Mollo.

También se ha rendido homenaje a colectivos literarios del partido de Pergamino, como: Taller Alejandra Pizarnik, dirigido por Daniel Ruiz Rubini; Creer y crear, de Zulema Forcat; Desde los afectos, coordinado por Pilar Martínez; los grupos literarios Hojarasca y Siete Mujeres.

La Fiesta Nacional de la Poesía se ha consolidado como un espacio de encuentro para escritores, lectores y artistas de distintas regiones del país, reafirmando el valor de la palabra como puente de identidad, memoria y creación.

La entrada es libre y gratuita. Una celebración imperdible para los amantes de la poesía.