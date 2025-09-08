lunes 08 de septiembre de 2025
    • Cultura

    Se viene la XIII Fiesta Nacional de la Poesía Silvina y Victoria Ocampo: inscriben hasta el 20

    El evento se realizará el próximo sábado 4 de octubre la Escuela Nº 3 de Manuel Ocampo. Se conoce el programa de actividades.

    8 de septiembre de 2025 - 14:27
    Las organizadoras de la edición 2024 de la Fiesta Nacional de la Poesía Silvina y Victoria Ocampo: María Luisa Posincovich, Marta Siciliano, Regina Olivera, Rosalía Bojanich y Paula Piazza.

    FIESTA NACIONAL DE LA POESIA

    Continúa abierta la inscripción para participar de la XIII edición de la Fiesta Nacional de la Poesía Silvina y Victoria Ocampo, que se realizará el próximo sábado 4 de octubre, de 10:00 a 18:00, en la Escuela Nº 3 de Manuel Ocampo.

    El evento, de carácter libre y gratuito, es organizado por el Taller Literario Florilegio, bajo la coordinación de la escritora y docente Marta Susana Siciliano. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 20 de septiembre, y se realizan a través del teléfono 2477 349 329. La jornada contará con servicio de bufet para comodidad de los asistentes.

    Una jornada dedicada a la palabra y la identidad cultural

    La propuesta de esta fiesta literaria incluye una serie de actividades que celebran no solo la poesía, sino también la danza, la música, la historia y el legado cultural de figuras emblemáticas como Silvina y Victoria Ocampo.

    El programa previsto es el siguiente: acreditaciones y desayuno de bienvenida; rondas de lectura poética; danzas folklóricas, a cargo de Cristian Díaz y Evangelina Ramos; interpretaciones musicales por Betty Ponce (Pergamino) y Celia Magallanes (Florencio Varela); charla temática sobre La poesía en la Norpampa, a cargo del poeta e historiador Rafael Restaino; palabras en homenaje a las hermanas Ocampo, por la profesora Celina Cámpora (San Nicolás).

    Durante el evento, también se entregarán distinciones a dos figuras destacadas de la poesía: Padre Jorge Santiesteban, de Buenos Aires y el Dr. Rubén A. Villa, de Arrecifes

    Además, será reconocido el Taller Literario Bellas Artes, coordinado por la profesora Aurelia Alesso, por su valioso aporte a la difusión literaria y la formación de escritores.

    Reconocimientos en la Fiesta Nacional de la Poesía Silvina y Victoria Ocampo

    Desde su creación, la Fiesta Nacional de la Poesía ha distinguido a numerosos referentes del ámbito literario nacional. A continuación, un repaso por las personalidades homenajeadas en ediciones anteriores: 2013: Edna Pozzi y Angel Lapolla; 2014: Raúl Castañares y Rafael Restaino; 2015: Bernardo Martínez (Río Negro) y Adolfo Zabalza; 2016: Rodolfo Lobo Molas (Catamarca) y Ermelinda Ninona; 2017: Juan C. Rodríguez ("Semilla") y Piero De Vicari (San Nicolás); 2018: Norberto Calul (Wilde) y Digna Sabaté; 2019: Hugo Patuto y Aníbal Fernández (Campana); 2020: Daniel Ruiz Rubini y Norma Morell (Arroyo Dulce); 2021: Salvador Verzi (Villa Ballester) y Marta Alvarez de Calderón; 2022: Violeta Klimes (San Isidro) y Norma Deville; 2023: Daniel Mastroberardino y Susana Castañares; 2024: Amanda Patarca (Arrecifes) y Ramón "Tino" Mollo.

    También se ha rendido homenaje a colectivos literarios del partido de Pergamino, como: Taller Alejandra Pizarnik, dirigido por Daniel Ruiz Rubini; Creer y crear, de Zulema Forcat; Desde los afectos, coordinado por Pilar Martínez; los grupos literarios Hojarasca y Siete Mujeres.

    La Fiesta Nacional de la Poesía se ha consolidado como un espacio de encuentro para escritores, lectores y artistas de distintas regiones del país, reafirmando el valor de la palabra como puente de identidad, memoria y creación.

    La entrada es libre y gratuita. Una celebración imperdible para los amantes de la poesía.

