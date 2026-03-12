Agricultura regenerativa, la propuesta de Bayer para el futuro del campo argentino

Bayer en Expoagro 2026: La agricultura regenerativa plantea un cambio de paradigma en la forma de producir.

La sostenibilidad productiva y el cuidado de los recursos naturales se consolidan como uno de los grandes desafíos de la agricultura global. En ese escenario, Bayer presentó en Expoagro 2026 su estrategia basada en el concepto de agricultura regenerativa, un enfoque que busca combinar productividad, innovación tecnológica y prácticas agronómicas orientadas a mejorar la salud de los suelos.

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Durante la megamuestra la compañía desplegó un recorrido técnico pensado para mostrar cómo la integración de genética, protección de cultivos, herramientas digitales y manejo agronómico puede contribuir a construir sistemas productivos más eficientes y resilientes.

La propuesta se apoya en una mirada integral del sistema agrícola, donde cada decisión —desde el barbecho hasta la cosecha— forma parte de una estrategia productiva que busca maximizar el rendimiento sin comprometer los recursos naturales.

La agricultura regenerativa plantea un cambio de paradigma en la forma de producir: no sólo mantener la productividad de los sistemas agrícolas, sino también mejorar la salud física, química y biológica de los suelos.

Entre las prácticas que forman parte de este modelo se destacan el uso de cultivos de servicio, las rotaciones más diversas, la reducción del disturbio del suelo y la adopción de tecnologías que permitan optimizar el uso de insumos.

En ese marco, desde Bayer destacaron el potencial de cultivos como la camelina, que además de aportar beneficios agronómicos para el suelo puede generar nuevas oportunidades productivas dentro de los sistemas agrícolas.

“Hoy el desafío es producir alimentos de manera cada vez más eficiente, pero al mismo tiempo regenerando los sistemas productivos”, explicó Geraldine Stegemann, especialista de Bayer, en diálogo con LA OPINIÓN durante Expoagro. “La agricultura regenerativa busca justamente eso: integrar tecnología, genética y manejo para mejorar la productividad mientras cuidamos el suelo y los recursos naturales”, señaló.

Geraldine

Geraldine Stegemann.

Un sistema que integra tecnología y manejo

El espacio de Bayer en la exposición fue diseñado como un recorrido que acompaña al productor en las distintas etapas del ciclo agrícola.

El objetivo fue mostrar cómo las decisiones agronómicas pueden potenciarse mediante la integración de genética, protección de cultivos y herramientas digitales que permiten analizar datos productivos y ajustar el manejo en cada lote.

Entre las soluciones presentadas se destacó Dekalb Integrado, un sistema que combina el germoplasma de los híbridos de maíz con recomendaciones específicas de manejo para cada ambiente productivo.

A través de esta propuesta, los productores pueden ajustar variables clave como la densidad de siembra o la fertilización nitrogenada según las características del lote, con el objetivo de optimizar el rendimiento del cultivo.

Datos y carbono: una nueva dimensión productiva

Otro de los ejes de la propuesta presentada en Expoagro fue el programa PRO Carbono, una iniciativa que promueve la adopción de prácticas regenerativas y permite medir la captura de carbono en los sistemas agrícolas.

Este programa ya conecta a miles de productores en América Latina y busca generar valor ambiental y económico a partir de prácticas agrícolas que contribuyan a mejorar la salud del suelo y reducir la huella de carbono de la producción.

“La medición de carbono y la trazabilidad de las prácticas agrícolas son herramientas que empiezan a ser cada vez más importantes en los sistemas productivos modernos”, explicaron desde la compañía.

Innovación para una agricultura más resiliente

La propuesta tecnológica presentada por Bayer en Expoagro también incluyó desarrollos orientados al futuro del maíz, como el sistema Preceon, basado en híbridos de menor estatura que permiten mejorar la estabilidad del cultivo y optimizar el manejo agronómico.

Estas innovaciones apuntan a construir sistemas productivos más eficientes y adaptados a los desafíos climáticos que enfrenta hoy la agricultura.

En ese camino, la agricultura regenerativa aparece como una de las estrategias que buscan integrar productividad y sustentabilidad, dos variables que se vuelven cada vez más inseparables dentro del agro moderno.

“Cada vez vemos más productores interesados en este enfoque, porque entienden que mejorar la salud del suelo también es una forma de mejorar la estabilidad productiva en el largo plazo”, concluyó Geraldine Stegemann en su conversación con LA OPINIÓN.