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    • San Pedro: Charla abierta sobre salud mental y prevención del suicidio

    El encuentro será el 17 de marzo en San Pedro. La actividad es gratuita y busca promover la prevención del suicidio y el acompañamiento comunitario.

    12 de marzo de 2026 - 18:00
    El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro será sede el próximo martes 17 de marzo de una charla abierta titulada “Hablemos de Salud Mental: un compromiso de todos”.&nbsp;

    El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro será sede el próximo martes 17 de marzo de una charla abierta titulada “Hablemos de Salud Mental: un compromiso de todos”. 

    Google-ilustrativa

    El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro será escenario el próximo martes 17 de marzo de una charla abierta titulada “Hablemos de Salud Mental: un compromiso de todos”, una propuesta gratuita que invita a la comunidad a reflexionar sobre la prevención del suicidio y el abordaje de problemáticas vinculadas a la salud mental.

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    Un encuentro abierto para reflexionar sobre salud mental

    La actividad comenzará a las 18:30 en la sede ubicada en Mitre 650 y contará con la organización de la Red Mundial de Salud Mental junto al Instituto de Capacitación e Investigación en Adicciones y Vulnerabilidades Psicosociales (ICAVP).

    Según informaron los organizadores, el objetivo principal es generar un espacio de diálogo y reflexión comunitaria frente a situaciones que cada vez ocupan más lugar en la agenda social, promoviendo la participación de distintos sectores de la comunidad.

    Prevención del suicidio y abordaje de adicciones

    Durante la jornada se abordarán distintos ejes vinculados a la salud mental, entre ellos la prevención del suicidio, el tratamiento de adicciones y el manejo de crisis emocionales.

    Los especialistas brindarán información sobre señales de alerta, estrategias de contención y herramientas de acompañamiento para personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, con la intención de fortalecer las redes de apoyo dentro de la sociedad.

    Antesala del Congreso Internacional de Salud Mental

    La charla funcionará como actividad preparatoria del 5° Congreso Internacional de Adicciones, Vulnerabilidades Psicosociales y Suicidio, que se realizará en San Pedro los días 1, 2 y 3 de octubre de 2026.

    Ese evento convocará a profesionales y referentes de distintos países de Latinoamérica para intercambiar experiencias, compartir investigaciones y consolidar redes de trabajo orientadas a enfrentar los desafíos actuales vinculados a la salud mental.

    Desde las instituciones organizadoras destacaron que la invitación está dirigida a toda la comunidad, incluyendo docentes, estudiantes y profesionales del área, y remarcaron que el acceso a información y el acompañamiento oportuno resultan fundamentales para abordar estas problemáticas.

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