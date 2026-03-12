San Nicolás: Detuvieron a dos hombres en Expoagro por reiterados robos, secuestraron camionetas

En el marco de la segunda jornada de Expoagro, el GTO de la Comisaría Segunda procedió al secuestro de dos camionetas, una Renault Kangoo sin dominio colocado y una Ford F150, que fueron utilizadas para cometer distintos robos.

Dos hombres de 22 y 27 años fueron detenidos en el predio de Expoagro , en San Nicolás , acusados de participar en reiterados robos durante la exposición agroindustrial. En el operativo , la policía secuestró dos camionetas, herramientas presuntamente utilizadas para cometer los ilícitos y una importante suma de dinero en efectivo.

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El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Grupo de Tareas Operativas que se encontraban prestando servicio de seguridad durante Expoagro en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás.

Durante la intervención, los uniformados lograron detener a dos hombres de 22 y 27 años que estaban siendo investigados por reiterados hechos de robo ocurridos en el marco del evento.

En el operativo se secuestró una camioneta Renault Kangoo gris sin dominio visible y una camioneta Ford F-150 roja, vehículos que, según las primeras investigaciones, habrían sido utilizados para cometer los ilícitos dentro del predio.

Secuestro de ruedas, herramientas y dinero

Al inspeccionar los rodados, los efectivos policiales hallaron en su interior distintos elementos vinculados a los robos denunciados.

Entre los objetos incautados se encontraban dos ruedas de auxilio rodado 20 pertenecientes a camionetas, que habían sido sustraídas previamente.

Además, la policía secuestró herramientas presuntamente utilizadas para concretar los robos, entre ellas dos tijeras corta pernos, una llave cruz de fabricación casera con llave antirrobo en una de sus puntas y una llave antirrobo cromada.

Durante el procedimiento también se incautó la suma de $446.000 en efectivo.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°6

Los dos aprehendidos permanecen alojados a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 del Departamento Judicial San Nicolás, que deberá determinar la participación de los detenidos en los hechos denunciados y establecer si existen otros episodios delictivos vinculados.