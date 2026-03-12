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    • Chocaron una moto y un auto en Monteagudo y Castelli: una joven motociclista sufrió lesiones leves

    Un choque entre una moto y un Chevrolet Onix ocurrió al mediodía en Monteagudo y Castelli. La joven motociclista sufrió lesiones leves.

    12 de marzo de 2026 - 19:10
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    Un choque entre una motocicleta y un automóvil se registró este jueves alrededor del mediodía en la intersección de las calles Monteagudo y Castelli, en una transitada esquina del sector céntrico de Pergamino.

    De acuerdo a las primeras actuaciones realizadas en el lugar, el siniestro vial involucró a una motocicleta 110 de color negro conducida por una joven y a un automóvil Chevrolet Onix que circulaba por la calle Monteagudo en sentido Norte–Sur, respetando el sentido de circulación.

    Por su parte, la motocicleta se desplazaba por Castelli en dirección Este–Oeste. Por motivos que son materia de investigación para establecer con precisión la mecánica del choque, ambos vehículos colisionaron en el cruce de estas arterias.

    El impacto se produjo cuando la motocicleta embistió al automóvil a la altura de la puerta trasera izquierda. Como consecuencia del choque, la conductora de la moto perdió el equilibrio, cayó sobre el pavimento y sufrió lesiones de carácter leve.

    Trasladada por una ambulancia de Same

    Personal del SAME acudió rápidamente al lugar para asistir a la motociclista. Si bien la joven se encontraba consciente y en buen estado general, manifestó dolencias en la zona lumbar. Por precaución, el médico dispuso su traslado en ambulancia al Hospital San José.

    En el centro de salud se le realizarán estudios de diagnóstico por imágenes con el objetivo de descartar lesiones de mayor consideración y evaluar con precisión su estado físico tras el impacto.

    Efectivos del Comando de Patrulla acudieron al lugar del siniestro vial para asistir en la situación, ordenar el tránsito y preservar la escena del choque hasta la llegada de los peritos de Policía Científica, quienes se encargaron de realizar las tareas técnicas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

    De acuerdo con lo establecido en la legislación de tránsito vigente, en este tipo de intersecciones la prioridad de paso corresponde al vehículo que circula por la derecha. En este caso, esa prioridad la tenía el automóvil que transitaba por Monteagudo, el cual además ya había superado la mitad de la encrucijada al momento de producirse el impacto.

    Las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes quedaron a cargo de las autoridades competentes, mientras continúan las diligencias para establecer con exactitud la dinámica del siniestro.

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