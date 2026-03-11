jueves 12 de marzo de 2026
    • Cultura

    Taller Literario Florilegio pone en marcha un nuevo ciclo de actividades literarias en 2026

    El Taller Literario Florilegio coordinado por Marta Susana Siciliano repasó las actividades realizadas en 2025 y anticipó un nutrido calendario para 2026.

    11 de marzo de 2026 - 15:00
    La escritora Marta Susana Siciliano coordina el Taller Literario Florilegio desde hace 23 años.

    La escritora Marta Susana Siciliano coordina el Taller Literario Florilegio desde hace 23 años.

    TALLER LITERARIO FLORILEGIO
    Durante el año pasado concretó propuestas junto a los distintos grupos que funcionan en las bibliotecas Dr. Joaquín Menéndez de Pergamino, Melchor Echagüe de El Socorro y Almafuerte de Manuel Ocampo, además de la Asociación de Educadores Jubilados de Pergamino.

    En ese marco, Florilegio celebró el Día Mundial de la Poesía y organizó un Té Literario que incluyó la presentación de la novela Vecinos, del escritor Piero de Vicari, oriundo de San Nicolás. Asimismo, el taller participó en la FeLiPe (Feria del Libro de Pergamino) con una charla dedicada a la poesía y un recital de “Poesía irreverente”.

    Entre las actividades destacadas, la tallerista Amelia P. Joaquín presentó su libro en la Biblioteca Menéndez, mientras que Elsa A. Presta, Ana M. Coletta y Mónica Membriani tienen previsto publicar nuevas obras durante este año.

    Por otra parte, en octubre de 2025 Florilegio llevó adelante la XIII Fiesta Nacional de la Poesía en Manuel Ocampo, un encuentro que reúne a autores y lectores en torno a la palabra poética.

    Taller Literario Florilegio: las actividades en 2026

    Ya en 2026, Marta Susana Siciliano dictó un taller de poesía en el VI Encuentro con la palabra, realizado en Arrecifes en el marco de la Alianza Cultural Bonaerense. De la actividad participaron escritores de Pergamino, Manuel Ocampo, Urquiza y otras ciudades de la Provincia.

    De cara a las próximas actividades, la poeta anunció que el 20 de marzo, de 19:00 a 21:00, se realizará un Encuentro de poetas en Ritmo Club (avenida Alsina 950) para celebrar el Día Mundial de la Poesía, que se conmemora el 21 de marzo.

    “Están invitados todos los amantes de la poesía. Pueden llevar un poema para leer, recitar o cantar. Contaremos con la presencia de Eduardo Vázquez y Marcos Vilches en guitarra. La entrada es libre y gratuita”, señaló Siciliano.

    Además, este año se realizará un nuevo Té Literario en El Socorro con la presentación del libro de poemas A Troya se le perdió un caballo —editado en Ecuador—, también de Piero de Vicari.

    Finalmente, la coordinadora adelantó que la XIV Fiesta Nacional de la Poesía tendrá lugar el sábado 3 de octubre en Manuel Ocampo.

    El Taller Literario Florilegio comenzará sus clases en abril, en modalidad virtual y presencial. Las personas interesadas en sumarse pueden consultar al WhatsApp 2477 349329.

