Se viene Cosquín Rock 2026: horarios y escenarios de todas las bandas, día por día

Con una grilla extensa y múltiples escenarios en simultáneo, Cosquín Rock 2026 se prepara para dos jornadas intensas.

Cosquín Rock 2026 vuelve a reunir a más de un centenar de artistas en un fin de semana cargado de música, diversidad de géneros y múltiples escenarios. El evento se desarrollará el sábado 14 y domingo 15 de febrero y contará con cobertura especial de Cosquín Rock Radio y Cadena Heat.

Cultura y espectáculos Los 4 de Salta coronarán el 9º Festival Yupanquiano en J. A. de la Peña

Entretenimiento Llega a Pergamino Estrella del Plata Planetario Móvil con aventuras 360° para toda la familia

Para facilitar la experiencia del público, la organización difundió los horarios y escenarios correspondientes a cada jornada.

Kill Flora (14:30), Eruca Sativa (15:20), El Zar (16:30), Turf (17:50), Dillom (19:30), Babasónicos (21:20), Lali (23:20) y Los Caligaris (00:40).

-Escenario Sur

Fantasmagoría (14:30), La Mississippi (15:20), Emi (16:30), Cruzando el Charco (17:50), Ciro y Los Persas (19:40), La Vela Puerca (21:40), Las Pelotas (23:20) y Viejas Locas / Jóvenes Pordioseros (00:40).

-Escenario Boomerang

Microtul (14:10), 1915 (14:50), Un Muerto Más (15:40), Girl Ultra (16:30), Hermanos Gutiérrez (17:20), Indios (18:20), Estelares (19:20), Abel Pintos (20:40), La Franela (21:50), Coti (23:10) y Amigos de Artistas (00:30).

-Escenario La Casita del Blues

Golo’s Band (14:15), Los Mentidores (15:05), Las Witches (15:55), Le Dracs (16:50), Perro Suizo (17:45), Misty Soul Choir (18:40), Tango & Roll (19:35), Wayra Iglesias (20:30), Los Espíritus (21:25), Piti Fernández (22:30) y Les Diabolettes (23:35).

-La Plaza Electronic Stage

Claudio Ricci (16:00), Valentín Huedo B2B Bruz (17:00), Lehar B2B Santiago García (19:00), Sora (21:00) y Arkadyan (22:30).

-Escenario Sorpresa

Falsed (15:50) y dos presentaciones sorpresa programadas para las 18:40 y 22:20.

Domingo 15 de febrero – Día 2

-Escenario Norte

Sofi Mora (14:30), Blair (15:20), Gauchito Club (16:30), Bándalos Chinos (17:50), Fito Páez (19:10), Airbag (20:55), YSY A (23:00) y Caras Extrañas (00:20).

-Escenario Sur

Ainda (14:20), Kapanga (15:10), Pappo x Juanse (16:25), El Plan de la Mariposa (17:45), Divididos (19:40), Trueno (21:30), Guasones (23:10) y Louta (00:50).

-Escenario Montaña

Renzo Leali (14:30), Beats Modernos (15:00), Gustavo Cordera (15:50), Los Pericos (17:00), Silvestre y La Naranja (18:30), Morat (20:20), Las Pastillas del Abuelo (22:20), Peces Raros (00:00), Mariano Mellino (01:00) y Franky Wah (02:00).

-Escenario Paraguay

Wanda Jael (14:20), T&K (15:10), Malamdro (16:10), Gauchos of the Pampa (17:20), Devendra Banhart (18:20), Dum Chica (19:30), Marky Ramone (20:30), David Ellefson (21:35), CTM (22:35), Six Sex (23:35) y El Club de la Serpiente (00:45).

-Escenario La Casita del Blues

Rosy Gomeez (14:15), Labios de Sal (15:05), Rudy (15:55), Bulldozer Blues Band (16:50), Cordería’s Blues (17:45), Grasshopper’s (18:40), Gisa Londero & Toyo Bagoso (19:35), Crystal Thomas & Luca Giordano (20:40), Nina Portela (21:45), Xime Monzón (22:40) y Loretta Sorbello (23:35).

-La Plaza Electronic Stage

Lourdes Lourdes (16:00), Glauco Di Mambro (17:00), Brigado Crew (18:00), Deer Jade (19:30), Franky Wah (21:00), Kölsch (22:30) y Matías Tanzmann (00:00).

-Escenario Sorpresa

Golden Floyd (15:50), presentación sorpresa (17:10) y Agarrate Catalina (22:20).

(Fuente: lapopu.com.ar)