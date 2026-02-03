Los 4 de Salta coronarán el 9º Festival Yupanquiano en J. A. de la Peña

El Festival Yupanquiano volverá a reunir música, danza y tradición en la Casa de la Cultura de J. A. de la Peña. PRENSA DEL MUNICIPIO

J. A. de la Peña volverá a vestirse de fiesta este sábado con la realización del 9º Festival Yupanquiano, un encuentro que año tras año reafirma la vigencia del legado cultural y filosófico de Don Atahualpa Yupanqui, hijo ilustre del pueblo y figura trascendental del folclore argentino.

El evento tendrá lugar desde las 21:00 en la Casa de la Cultura, convocando a artistas, bailarines, vecinos y visitantes que se acercan a celebrar una identidad que trasciende generaciones y fronteras.

“Este sábado estaremos acompañando al pueblo de Peña y a sus instituciones en el 9º Festival Yupanquiano que comenzará a las 21:00 en la casa de la Cultura. Esta fecha cada año va creciendo y si el tiempo es bueno, seguramente va a ser un éxito como lo fue el año pasado, donde tuvimos gran cantidad de espectadores hasta altas horas de la noche. Desde la Municipalidad de Pergamino y desde la Subsecretaría de Asuntos Rurales siempre colaboramos y aportamos en todo lo que podemos”, explicó Aníbal Figueiras, subsecretario de Asuntos Rurales.

Los 4 de Salta y una atractiva grilla En la misma línea, el delegado de la localidad, Luis Monthieu, destacó el valor simbólico del festival y la importancia de sostener este homenaje: “Es un orgullo que Atahualpa Yupanqui sea el hijo ilustre de nuestro pueblo y año tras año tratamos de rendirle homenaje a través de este evento gratuito. Por eso invitamos a todos a sumarse y disfrutar de la grilla de artistas que tiene a Los 4 de Salta como número principal, habrá del servicio de bufet y patio de artesanos, a la vez recomendamos llevar reposeras”.

La programación artística combinará música y danza tradicional. Sobre el escenario se presentarán los cuerpos de danzas Tierra Pampa, Municipal y Grupo Identidad, junto a los artistas Walter Vallejos, Grupo Raíces, Los Pampas, Bernardo Ramallo y Chala Pratizolli. El momento más esperado de la noche llegará con el gran cierre a cargo de Los 4 de Salta, históricos referente del cancionero popular argentino, que subirán al escenario con la presencia del ex Nochero “Pala” Aguilera, en un broche de oro para una velada cargada de identidad, memoria y emoción.

