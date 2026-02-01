domingo 01 de febrero de 2026
    Gatillero, la película de Cristian Tapia Marchiori, compite en el Festival de Rótterdam

    La consagratoria ópera prima de Cristian Tapia Marchiori integra la sección Harbour del 55º International Film Festival Rótterdam, donde el cine argentino vuelve a decir presente.

    Por Néstor Suárez
    1 de febrero de 2026 - 11:00
    El inquietante thriller suburbano Gatillero, debut consagratorio del realizador pergaminense Crisrian Tapia Marchiori, participa de la 55ª edición del International Film Festival Rótterdam (IFFR), que se desarrolla del 29 de enero al 8 de febrero. La película forma parte de la sección Harbour, un apartado que reúne diecisiete títulos y que, según la comunicación oficial del festival, “hace eco de la identidad portuaria de la ciudad de Rótterdam”.

    En la misma sección también se exhibe Nuestra tierra, el nuevo documental de Lucrecia Martel, tal como anticipó GPS Audiovisual, reforzando una presencia argentina que dialoga con las miradas autorales más radicales del cine contemporáneo.

    Cristian Tapia Marchiori: "Es un sueño hermoso"

    “Gatillero está en Rótterdam y la verdad que todo es un sueño hermoso”, expresa Cristian Tapia Marchiori a través de las redes sociales.

    “En tiempos donde vivimos agrietados por la violencia y la intolerancia, viajar con el objetivo de compartir arte argentino despierta una dicha enorme”, agrega el realizador pergaminense.

    “Siempre agradezco a i productor y amigo Pablo Udenio por confiar, darme libertad y acompañarme con sus ideas, consejos y abrazo”.

    Gatillero es una producción de Dukkah Producciones (Pablo y Enrico Udenio), Empresa de Producción Asociada y Perspectiva Producciones, y propone una historia de redención narrada en tiempo real y en un único plano secuencia, una apuesta formal que potencia una experiencia cinematográfica inmersiva, cruda y asfixiante, anclada en el corazón más oscuro del conurbano bonaerense.

    La trama sigue a Pablo “El Galgo” Correa, un sicario recién salido de prisión que acepta lo que parece ser un trabajo más, convencido por miembros de un cártel de la droga liderado por una figura enigmática conocida como la Madrina. Pero el encargo da un giro inesperado cuando descubre que el objetivo es, precisamente, ella. Desde ese instante, Galgo queda atrapado en una cacería despiadada: entre un cártel sediento de sangre y una comunidad que decide recuperar su territorio, solo le queda huir para sobrevivir.

    Filmada íntegramente en locaciones reales de Isla Maciel, barrio ubicado al sur del área metropolitana de Buenos Aires, la película se desarrolla durante una noche fatídica en una ciudad abandonada por la policía y los políticos. La cámara acompaña sin cortes al protagonista a través de bloques residenciales densos, interiores claustrofóbicos y calles desiertas, construyendo un clima de tensión constante y realismo brutal.

    Impulsada por una banda sonora vibrante y por una actuación física y visceral de Sergio Podeley, Gatillero combina una coreografía de acción laberíntica con un crescendo dramático que no da tregua. El resultado es una saga implacable sobre el poder, la violencia y la posibilidad —siempre esquiva— de redención.

    Completan el elenco Maite Lanata, Ramiro Blas, Mariano Torre, Matías Desiderio, Susana Varela, Gonzalo Gravano y Bianca Di Pasquale, en un film que confirma a Cris Tapia Marchiori como una de las voces más potentes y arriesgadas del nuevo cine argentino.

    Embed - GATILLERO - Dirección: Cris Tapia Marchiori - Tráiler

    Películas seleccionadas para Harbour

    -Accept Our Sincere Apologies

    Juja Dobrachkous | 107′ | Reino Unido

    -Art Is Dark and Full of Horrors

    Artemio Narro | 120′ | México

    -Earth Song

    Erol Minta | 118′ | Finlandia

    -Gatillero

    Cris Tapia Marchiori | 80′ | Argentina

    -Gaua

    Paul Urkijo Alijo | 96′ | España

    -The Hole, 309 Days to the Bloodiest Tragedy

    Hanung Bramantyo | 113′ | Indonesia

    -Interior apartamento día

    Israel Cárdenas, Laura Amelia Guzmán | 91′ | República Dominicana Isan Odyssey

    Thunska Pansittivorakul | 80′ | Tailandia

    -Krakatoa

    Carlos Casas | 79′ | España

    -Mergen

    Chingiz Narynov | 105′ | Kirguistán

    -The Misconceived

    James N. Kienitz Wilkins | 88′ | EE.UU.

    -Nuestra tierra

    Lucrecia Martel | 122′ | Argentina

    -The Passion According to GHB

    Gustavo Vinagre, Vinicius Couto | 82′ | Brasil

    -Poetries from the Bookstores: Somewhere I Belong

    Hou Chi-jan | 90′ | Taiwán

    -Ripples in the Mist

    Clara Law | 119′ | Australia

    -Songs of Hope and Despair. Performed by Bundschuh, Fish, Fox Tail, Rainbow, Dead Drummer, Muse-Leaving Germany and by other agencies

    Chto Delat | 82′ | Alemania

    -There Was Such a Thing Before

    Matsui Yoshihiko | 131′ | Japón

    -A Useful Ghost

    Ratchapoom Boonbunchachoke | 130′ | Tailandia

