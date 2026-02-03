Llega a Pergamino Estrella del Plata Planetario Móvil con aventuras 360° para toda la familia

En el Centro Cultural Bellas Artes. Los visitantes podrán elegir entre tres aventuras únicas: Dinosaurios, Aventura submarina y Misión espacial.

Este jueves, Pergamino recibirá a Estrella del Plata Planetario Móvil , una propuesta lúdica que recorre el país ofreciendo a las familias la posibilidad de vivir experiencias educativas y envolventes en 360°. Los visitantes podrán elegir entre tres aventuras únicas: Dinosaurios, Aventura submarina y Misión espacial.

Douglas oficializó la llegada de Carlos Arriola y sigue reforzando su plantel

El Jardín de Infantes 926 del barrio Kennedy ya tiene su casa propia

La actividad se desarrollará en el Centro Cultural de Bellas Artes (CCBA) , ubicado en avenida Alsina y Moreno, con funciones cada 40 minutos desde las 18:00 hasta las 22:40.

Según la difusión del evento, se puede “elegir tu aventura”:

-Misión espacial: Un impactante viaje inmersivo por el espacio. Los participantes podrán explorar las estrellas, recorrer la Vía Láctea, conocer los planetas del sistema solar y descubrir fenómenos como meteoritos y galaxias lejanas. Una experiencia visual y educativa ideal para despertar la curiosidad de todas las edades.

-Dinosaurios: Viaje millones de años al pasado para descubrir cómo eran los dinosaurios, por qué se extinguieron y qué especies habitaron Argentina. Una aventura que combina ciencia, historia y emoción para grandes y chicos.

-Aventura submarina: Sumergite en un fascinante recorrido por el mundo bajo el mar, explorando criaturas marinas, arrecifes y océanos profundos. Una propuesta inmersiva que combina aprendizaje y diversión, destacando la importancia de cuidar nuestros mares.

Las reservas se pueden realizar en: https://estrellareservas.com/1874, con cupos limitados por función.