martes 03 de febrero de 2026
    Llega a Pergamino Estrella del Plata Planetario Móvil con aventuras 360° para toda la familia

    Este jueves, el Centro Cultural de Bellas Artes se transforma en un viaje inmersivo por el espacio, la era de los dinosaurios y los océanos.

    3 de febrero de 2026 - 15:25
    En el Centro Cultural Bellas Artes. Los visitantes podrán elegir entre tres aventuras únicas: Dinosaurios, Aventura submarina y Misión espacial.

    ESTRELLA DEL PLATA PLANETARIO MOVIL

    Este jueves, Pergamino recibirá a Estrella del Plata Planetario Móvil, una propuesta lúdica que recorre el país ofreciendo a las familias la posibilidad de vivir experiencias educativas y envolventes en 360°. Los visitantes podrán elegir entre tres aventuras únicas: Dinosaurios, Aventura submarina y Misión espacial.

    El Jardín de Infantes 926 del barrio Kennedy desde el presente ciclo lectivo funcionará en su flamante edificio propio de Güiraldes y Yapeyú.

    Carlos Arriola firmó en la tarde-noche de este lunes el contrato que lo une a Douglas.

    La actividad se desarrollará en el Centro Cultural de Bellas Artes (CCBA), ubicado en avenida Alsina y Moreno, con funciones cada 40 minutos desde las 18:00 hasta las 22:40.

    Las experiencias de Estrella del Plata Planetario Móvil

    Según la difusión del evento, se puede “elegir tu aventura”:

    -Misión espacial: Un impactante viaje inmersivo por el espacio. Los participantes podrán explorar las estrellas, recorrer la Vía Láctea, conocer los planetas del sistema solar y descubrir fenómenos como meteoritos y galaxias lejanas. Una experiencia visual y educativa ideal para despertar la curiosidad de todas las edades.

    -Dinosaurios: Viaje millones de años al pasado para descubrir cómo eran los dinosaurios, por qué se extinguieron y qué especies habitaron Argentina. Una aventura que combina ciencia, historia y emoción para grandes y chicos.

    -Aventura submarina: Sumergite en un fascinante recorrido por el mundo bajo el mar, explorando criaturas marinas, arrecifes y océanos profundos. Una propuesta inmersiva que combina aprendizaje y diversión, destacando la importancia de cuidar nuestros mares.

    Las reservas se pueden realizar en: https://estrellareservas.com/1874, con cupos limitados por función.

