martes 27 de enero de 2026
    • Cultura y espectáculos

    Benicio Rossi: un joven bandoneonista que busca grabar su primer EP y cumplir un sueño musical

    Con apenas 17 años, Benicio Rossi impulsa una rifa solidaria para financiar la grabación profesional de su primer trabajo discográfico.

    27 de enero de 2026 - 15:14
    Benicio Rossi y una relación profunda con el bandoneón que se proyecta al futuro.

    Benicio Rossi y una relación profunda con el bandoneón que se proyecta al futuro.

    BANDONEONROSSI

    Con solo 17 años, el bandoneonista pergaminense Benicio Rossi se encuentra ante un paso clave en su camino artístico: la grabación de su primer EP profesional, un álbum de cuatro temas que comenzará a registrar entre marzo y abril de este año. Para concretar este proyecto, el joven músico necesita reunir 2.000 dólares, monto que cubrirá los costos de estudio y producción.

    Cristian Capurelli emocionó en el Festival Nacional de Foklore de Cosquín con una actuación de alto vuelo. video
    Cultura y espectáculos

    Cristian Capurelli y el talento pergaminense brillaron en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín
    Impulsada por el grupo Noches Estrelladas junto a la delegación comunal de Manuel Ocampo, la propuesta está pensada para toda la familia.
    Cultura y espectáculos

    Carnaval en familia en Manuel Ocampo: llega Ocam Feria Las Plazas Unen

    Con el objetivo de alcanzar esa cifra, Benicio lanzó una rifa solidaria con importantes premios, invitando a la comunidad a acompañarlo en este momento decisivo de su carrera. Quienes deseen colaborar podrán hacerlo adquiriendo números individuales o distintos combos de apoyo:

    1 número: $3.000; 2 números: $5.500; 5 números: $12.500; Combo Gran Apoyo (20 números): $45.000; Combo Sponsor (50 números): $100.000; Combo Premium (150 números): $285.000.

    El primer premio será un concierto privado, en el que Benicio llevará su bandoneón a la casa o evento del ganador, ofreciendo un show íntimo y personalizado. Además, el sorteo contará con numerosos premios aportados por comercios locales, entre ellos: una picada de Don Enzo; dos tragos en Dry Tragos; una prenda de NRB; un box de Oh My Cookie; una riñonera de Requecho; un 15% de descuento en Kevingston; lavado de auto y descuento para lavado de frentes de casa de LMC, entre otros.

    Para participar, los interesados deberán transferir y enviar el comprobante para la asignación de números a través de Mercado Pago, a los siguientes datos:

    Alias: BENICIOROSSI.08

    CVU: 0000003100025263616728

    El sorteo se realizará el 16 de abril, día del cumpleaños de Benicio, mediante Lotería Nacional Nocturna.

    En primera persona

    “Como algunos saben, elegí el bandoneón y la música para que me acompañen en mi vida. Durante el último año me dediqué especialmente a perfeccionar mi técnica, explorar nuevos arreglos y conocer más este instrumento tan nuestro y hermoso”, expresó Benicio, estudiante del Conservatorio de Música Pergamino.

    “Hoy me siento listo para dar el siguiente paso. Grabar este EP no solo me permitirá mostrar lo aprendido, sino también profesionalizar mi carrera y compartir con ustedes el sonido que vengo puliendo con tanto esfuerzo”, agregó el joven músico a través de su cuenta de Instagram @bandoneonrossi.

    En relación al financiamiento, señaló: “Llevar adelante una producción de este nivel requiere una inversión importante. Por eso decidí compartir este sueño con ustedes. Cada número comprado me acerca un poco más al estudio de grabación”.

    Benicio Rossi: un artista con proyección

    Benicio inició su recorrido musical en el piano, pero hace tres años un encuentro marcó un punto de inflexión: el descubrimiento del bandoneón. La conexión fue inmediata y profunda, y desde entonces el “fuelle” se convirtió en el eje de su búsqueda artística.

    Esa pasión lo llevó a perfeccionarse en la Orquesta Escuela de Bandoneones de la Ciudad de Buenos Aires y a desarrollar una intensa actividad musical. Actualmente integra la Orquesta Típica El Desbande del Conservatorio de Pergamino y lidera su propio proyecto de tango, el Quinteto Dársena.

    En las próximas semanas, Benicio continuará mostrando su trabajo en vivo: el viernes 6 de febrero se presentará como solista en Dry Tragos, en una propuesta íntima centrada en el bandoneón, y el sábado 7 de febrero viajará a Rancagua para participar de una gran Peña Folclórica junto al grupo Hijos de la Tierra, reafirmando su versatilidad artística.

    El joven músico invita a la comunidad a acompañar su proceso creativo y seguir sus próximas presentaciones a través de sus redes sociales, en Instagram @bandoneonrossi

    Cristian Capurelli emocionó en el Festival Nacional de Foklore de Cosquín con una actuación de alto vuelo. video
    Cultura y espectáculos

    Cristian Capurelli y el talento pergaminense brillaron en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín

    Por Néstor Suárez

    Benicio Rossi y una relación profunda con el bandoneón que se proyecta al futuro.
    Cultura y espectáculos

    Benicio Rossi: un joven bandoneonista que busca grabar su primer EP y cumplir un sueño musical

