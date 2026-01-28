La ciudad de Arrecifes vuelve a ser sede del Encuentro con la palabra

El 6º Encuentro con la palabra se llevará a cabo nuevamente en el Complejo Sueños, en Arrecifes. CELIA MAGALLANES

Con participación pergaminense, se anuncia la realización del 6° Encuentro con la palabra, que tendrá lugar los días 6 y 7 de febrero en la ciudad de Arrecifes, en el Complejo Sueños. La propuesta convoca a escritores, artistas y amantes de la cultura en un espacio de intercambio, lectura y expresión creativa.

Ya confirmaron su presencia las escritoras Marta Siciliano, Rosalía Bojanich, María Luisa Posincovich de Manuel Ocampo. Y en representación de Pergamino, participarán las escritoras Mónica Membriani y Mirta Asset, junto a la profesora de danzas Mechi Porcel, quien sumará su aporte artístico al encuentro.

Encuentro con la palabra en dos jornadas Durante la jornada del sábado, se desarrollará una muestra estática de artistas plásticos, además de la presentación y venta de libros con una dinámica cada 30 minutos. También se realizará una rueda de lecturas bajo los árboles, un taller literario a cargo de la escritora Marta Siciliano y, por la noche, un show artístico-literario a cielo abierto. La propuesta se completa con un almuerzo compartido (con carrito gastronómico en el predio), pileta libre y una tradicional guitarreada.

El domingo comenzará con actividades holísticas, continuará con palabras de apoyo a cargo de la comisión de la Alianza Cultural Bonaerense y seguirá con propuestas literarias y recreativas. El cierre del encuentro será con un almuerzo de despedida, celebrando el espíritu de camaradería y la palabra compartida.

Las personas interesadas en participar pueden comunicarse al 011 4166 4564. El evento es organizado por Celia Magallanes.

Compartí esta nota en redes sociales:





