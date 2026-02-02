lunes 02 de febrero de 2026
    Bad Bunny hace historia al ganar Álbum del Año en los premios Grammy 2026

    Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino en ganar en la categoría Álbum del Año con un álbum completamente en español en los premios Grammy.

    2 de febrero de 2026 - 13:11
    Bad Bunny se consagró en la categoría principal de Álbum del Año en los premios Grammy 2026.

    Bad Bunny se consagró en la categoría principal de Álbum del Año en los premios Grammy 2026.

    Kendrick Lamar (foto) y SZA se llevaron la Grabación del Año.

    Kendrick Lamar (foto) y SZA se llevaron la Grabación del Año.

    El cantante puertorriqueño Bad Bunny se convirtió en el protagonista de los premios Grammy 2026 con un histórico triunfo en la categoría ‘Álbum del Año’, la más importante de la ceremonia. El boricua hizo historia con su álbum ‘Debí tirar más fotos’, convirtiéndose en el primer artista en ganar con un álbum completamente en español en esta categoría en la historia de los premios de la Academia de la Grabación.

    Cristian Tapia Marchiori se encuentra en la 55ª edición del International Film Festival Rotterdam. video
    Cultura y espectáculos

    Gatillero, la película de Cristian Tapia Marchiori, compite en el Festival de Rótterdam
    “Cosquín es una de las tantas satisfacciones que me ha dado la música”, expresó Maxi Aguirre.
    Cultura y espectáculos

    Maxi Aguirre debutó en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín junto a Juan Carlos Baglietto

    El cantante Harry Styles, que ganó en esta categoría en 2023, fue el encargado de anunciar el ganador al ‘Álbum del Año’. Al escuchar su nombre como ganador de la categoría principal, Bad Bunny se mostró muy sorprendido, pero sobre todo conmovido. Durante unos segundos se mantuvo sentado, cubriéndose los ojos con las manos, tratando de contener las lágrimas ante este importante logro en su carrera.

    Al recibir el premio de manos del ex One Direction, el astro boricua decidió iniciar su discurso en español, para dedicar su triunfo a su natal Puerto Rico.

    “Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos mucho más grandes que 100 x 35 y no existe nada que no podamos lograr. Gracias a Dios, gracias a la Academia, gracias a todas las personas que han creído en mí durante toda mi carrera, a todas las personas que trabajaron en este álbum. Gracias, mami, por parirme en Puerto Rico, te amo”, expresó Benito Antonio Martínez Ocasio al recibir el galardón.

    Premios Grammy 2026: los principales ganadores

    La 68ª edición de los Premios Grammy dejó una marca indeleble en la historia de la música latina con la consagración de Bad Bunny en la categoría principal de Álbum del Año, mientras que la música argentina celebró el triunfo de Ca7riel & Paco Amoroso.

    La ceremonia celebrada en Los Ángeles y conducida por Trevor Noah repartió 86 galardones. Kendrick Lamar y SZA se llevaron la Grabación del Año, mientras que Billie Eilish obtuvo el premio a Canción del Año.

    El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso se alzó con el premio a Mejor álbum de rock o música alternativa latina por su disco "Papota", consolidando el momento de la escena nacional en el exterior.

    A continuación, la lista de los principales ganadores:

    Categorías Generales

    Álbum del año: Debí tirar más fotos – Bad Bunny

    Grabación del año: luther – Kendrick Lamar y SZA

    Canción del año: Wildflower – Billie Eilish y Finneas O’Connell

    Mejor nuevo artista: Olivia Dean

    Compositor del año, no clásico: Amy Allen

    Productor del año, no clásico: Cirkut

    Categorías Latinas

    Mejor álbum de rock o música alternativa latina: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

    Mejor álbum de música urbana latina: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

    Mejor álbum de pop latino: Cancionera – Natalia Lafourcade

    Mejor álbum latino tropical: Raíces – Gloria Estefan

    Mejor álbum de música regional mexicana: Palabra de to’s (seca) – Carín León

    Pop y Rock

    Mejor álbum pop vocal: Mayhem – Lady Gaga

    Mejor interpretación pop solista: Messy – Lola Young

    Mejor interpretación pop dúo/grupo: Defying Gravity – Cynthia Erivo y Ariana Grande

    Mejor álbum de rock: Never Enough – Turnstile

    Mejor álbum de música alternativa: Songs of a Lost World – The Cure

    Rap, R&B y Country

    Mejor álbum de rap: GNX – Kendrick Lamar

    Mejor interpretación de rap: Chains & Whips – Clipse, Pusha T y Malice, con Kendrick Lamar y Pharrell Williams

    Mejor álbum de R&B: Mutt – Leon Thomas

    Mejor álbum de country contemporáneo: Beautifully Broken – Jelly Roll

    Mejor álbum de country tradicional: Ain’t In It For My Health – Zach Top

    Otras Categorías Destacadas

    Mejor álbum de música dance/electrónica: EUSEXUA – FKA twigs

    Mejor interpretación de música global: EoO – Bad Bunny

    Mejor álbum de música global: Caetano e Bethânia Ao Vivo – Caetano Veloso y Maria Bethânia

    Mejor álbum de jazz vocal: Portrait – Samara Joy

    Mejor banda sonora para un medio audiovisual: Sinners – Ludwig Göransson

    Mejor película musical: Music by John Williams.

