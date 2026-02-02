Bad Bunny hace historia al ganar Álbum del Año en los premios Grammy 2026

Kendrick Lamar (foto) y SZA se llevaron la Grabación del Año.

Bad Bunny se consagró en la categoría principal de Álbum del Año en los premios Grammy 2026.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se convirtió en el protagonista de los premios Grammy 2026 con un histórico triunfo en la categoría ‘Álbum del Año’, la más importante de la ceremonia. El boricua hizo historia con su álbum ‘Debí tirar más fotos’ , convirtiéndose en el primer artista en ganar con un álbum completamente en español en esta categoría en la historia de los premios de la Academia de la Grabación .

El cantante Harry Styles , que ganó en esta categoría en 2023, fue el encargado de anunciar el ganador al ‘Álbum del Año’. Al escuchar su nombre como ganador de la categoría principal, Bad Bunny se mostró muy sorprendido, pero sobre todo conmovido. Durante unos segundos se mantuvo sentado, cubriéndose los ojos con las manos, tratando de contener las lágrimas ante este importante logro en su carrera.

Al recibir el premio de manos del ex One Direction, el astro boricua decidió iniciar su discurso en español, para dedicar su triunfo a su natal Puerto Rico.

“Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos mucho más grandes que 100 x 35 y no existe nada que no podamos lograr. Gracias a Dios, gracias a la Academia, gracias a todas las personas que han creído en mí durante toda mi carrera, a todas las personas que trabajaron en este álbum. Gracias, mami, por parirme en Puerto Rico, te amo”, expresó Benito Antonio Martínez Ocasio al recibir el galardón.

Premios Grammy 2026: los principales ganadores

La 68ª edición de los Premios Grammy dejó una marca indeleble en la historia de la música latina con la consagración de Bad Bunny en la categoría principal de Álbum del Año, mientras que la música argentina celebró el triunfo de Ca7riel & Paco Amoroso.

La ceremonia celebrada en Los Ángeles y conducida por Trevor Noah repartió 86 galardones. Kendrick Lamar y SZA se llevaron la Grabación del Año, mientras que Billie Eilish obtuvo el premio a Canción del Año.

El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso se alzó con el premio a Mejor álbum de rock o música alternativa latina por su disco "Papota", consolidando el momento de la escena nacional en el exterior.

A continuación, la lista de los principales ganadores:

Categorías Generales

Álbum del año: Debí tirar más fotos – Bad Bunny

Grabación del año: luther – Kendrick Lamar y SZA

Canción del año: Wildflower – Billie Eilish y Finneas O’Connell

Mejor nuevo artista: Olivia Dean

Compositor del año, no clásico: Amy Allen

Productor del año, no clásico: Cirkut

Categorías Latinas

Mejor álbum de rock o música alternativa latina: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor álbum de música urbana latina: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Mejor álbum de pop latino: Cancionera – Natalia Lafourcade

Mejor álbum latino tropical: Raíces – Gloria Estefan

Mejor álbum de música regional mexicana: Palabra de to’s (seca) – Carín León

Pop y Rock

Mejor álbum pop vocal: Mayhem – Lady Gaga

Mejor interpretación pop solista: Messy – Lola Young

Mejor interpretación pop dúo/grupo: Defying Gravity – Cynthia Erivo y Ariana Grande

Mejor álbum de rock: Never Enough – Turnstile

Mejor álbum de música alternativa: Songs of a Lost World – The Cure

Rap, R&B y Country

Mejor álbum de rap: GNX – Kendrick Lamar

Mejor interpretación de rap: Chains & Whips – Clipse, Pusha T y Malice, con Kendrick Lamar y Pharrell Williams

Mejor álbum de R&B: Mutt – Leon Thomas

Mejor álbum de country contemporáneo: Beautifully Broken – Jelly Roll

Mejor álbum de country tradicional: Ain’t In It For My Health – Zach Top

Otras Categorías Destacadas

Mejor álbum de música dance/electrónica: EUSEXUA – FKA twigs

Mejor interpretación de música global: EoO – Bad Bunny

Mejor álbum de música global: Caetano e Bethânia Ao Vivo – Caetano Veloso y Maria Bethânia

Mejor álbum de jazz vocal: Portrait – Samara Joy

Mejor banda sonora para un medio audiovisual: Sinners – Ludwig Göransson

Mejor película musical: Music by John Williams.