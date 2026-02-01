Pamela Molinari, madrina de Nuevo Imperio: pasión y brillo en la previa del Carnaval de Lincoln

Pamela Molinari vuelve a decir presente este año como primera bailarina —madrina de batería— de la Comparsa Nuevo Imperio de la ciudad de Lincoln . Con una trayectoria consolidada dentro del carnaval, la artista integra nuevamente la agrupación que por estas semanas recorre distintas localidades del Partido en el marco del denominado Pre Carnaval, anticipando lo que será una nueva edición de los corsos oficiales.

“La madrina de batería es la primera bailarina de la comparsa, que va acompañada de los músicos. Este es el sexto año que estoy y en este rol más importante hace tres años. El año pasado también tuve la participación de lo que es la grabación de la voz de la canción del carnaval y también en el armado coreográfico de la Comisión de frente que son los bailarines que van adelante”, explicó Molinari en una entrevista realizada en el programa Fuera de Página, que se emite de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 por La Opinión Play (YouTube) y FM 105.1.

La Comparsa Nuevo Imperio , liderada por los hermanos Daniel y Javier Tolomei, es una de las agrupaciones más destacadas del carnaval linqueño. Con una fuerte impronta familiar y un trabajo sostenido a lo largo de los años, se caracteriza por el despliegue de color, alegría y profesionalismo en cada presentación. Su primera fecha oficial en el Carnaval de Lincoln será el próximo 7 de febrero, mientras que el cronograma completo puede consultarse en el Instagram @carnavallincoln.

“Para mí está a un nivel de Gualeguaychú y Corrientes, e incluso ellos confeccionan para ese nivel de comparsas”, afirmó Molinari, al referirse a la calidad artística y técnica del grupo.

Pamela Molinari en el Partido de Lincoln

Como antesala del carnaval, Nuevo Imperio inició una gira por distintas localidades del Partido de Lincoln. “Arrancó como una previa de los carnavales y la comparsa está recorriendo diferentes lugares del Partido de Lincoln. Son localidades que pertenecen a Lincoln como Roberts, Arenaza, El Triunfo, donde estuvimos dos fines de semanas atrás, con una convocatoria muy grande”, detalló.

Dentro de la comparsa, cada integrante cumple un rol específico y encarna un personaje. “Tiene que desempeñarse dentro del desfile con diferentes características porque todo somos juzgados. Hay una temática específica, hay un maquillaje”, explicó la bailarina, remarcando el nivel de exigencia que implica participar.

En ese sentido, destacó que todas las comparsas del país trabajan anualmente sobre un eje conceptual. “Todos los años, las comparsas de todo el país tienen que tener un tema, con lo que están representando o lo que quieren contar. Este año la temática se llama ‘Cambiá esa cara’ y representa la tragedia y la comedia, y cómo los artistas manifestamos esto de cambiar la cara. La canción y toda la temática de nuestro vestuario, puesta en escena y maquillaje representa ‘Cambiá esa cara’”.

Sobre la evaluación, Molinari explicó que el jurado está integrado por personas con amplia experiencia en el mundo del carnaval. “Somos juzgados por gente que ya pertenece al carnaval, como por ejemplo un integrante de los carnavales de Corrientes, o un diseñador. El premio es dinero. El año pasado Nuevo Imperio quedó en segundo lugar”.

Para afrontar esta instancia, la preparación es clave. “Es un papel muy importante el que me tocó y soy muy observada todo el camino. Entreno sola y tengo una alimentación estricta. Me preparo mucho porque tengo que tener mucha agilidad. Son doce cuadras bailando y se tarda alrededor de dos horas en completarlas”, contó.

Consultada sobre sus aspiraciones, Molinari no dudó: “Me gustaría estar en Brasil y calculo que el próximo carnaval voy a poder estar como bailarina como para despedirme de la actividad. Este año cumplo 38 años y creo que ya está”. Además, adelantó nuevos proyectos: “Este año mi meta es armar un espectáculo de interés general contando historias reales. Para esto voy a convocar a artistas, que no necesariamente deben cumplir con un requisito estricto. Tengo los nombres, pero ellos todavía no saben”.

La escuela y la formación

Además de su actividad en el carnaval, Pamela Molinari dirige una escuela de danza y otras disciplinas ubicada en 11 de Septiembre 1459, en el barrio Vicente López de nuestra ciudad. “Yo trabajo todo lo que es tango, ritmos latinos, y también tengo unos grupos que superviso y acompaño de mujeres que tienen ganas de sentirse bien, pero no quieren ir a un gimnasio. Está abierto para quienes quieran sumarse”.

La propuesta se completa con disciplinas como danzas árabes, reggaetón y urbano a partir de los tres años. “Estas actividades no las brindo yo”, aclara, y agrega: “si hay alguien que tiene ganas de brindar algún taller de meditación o de lo que quiera, el espacio está disponible”.

Para cerrar, Molinari recordó sus inicios en la danza: su primera maestra fue Carina Fajar, y luego continuó su formación en la Escuela de Bellas Artes junto a Cecilia Devia, pilares fundamentales de un camino artístico que hoy la encuentra brillando, una vez más, en el corazón del carnaval.