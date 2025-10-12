Se suicidó un sobreviviente del ataque terrorista de Hamas al festival Nova

Roei Shalev junto a su novia Mapal Adam que fué ejecutada en el ataque de Hamas al festival de música Nova el 7 de octubre de 2023

Un símbolo del dolor que no termina: El sábado por la mañana, Israel despertó con una nueva herida abierta. Roei Shalev , sobreviviente del ataque de Hamas al festival de música Nova en octubre de 2023, fue hallado muerto dentro de su auto incendiado al norte de Tel Aviv . Tenía 30 años.

Horas antes había publicado en redes sociales un mensaje anunciando su decisión de quitarse la vida: “Ya no puedo soportar este dolor. Me estoy quemando por dentro (…) solo quiero que este sufrimiento termine”.

Shalev sobrevivió a una de las masacres más brutales del ataque terrorista, en el que más de 1200 israelíes fueron asesinados, en su mayoría civiles. En el festival Nova murieron más de 370 personas. Su novia, Mapal Adam, y su mejor amigo, Hili Solomon, fueron asesinados mientras intentaban huir. Shalev, herido al proteger a su pareja, permaneció junto a su cuerpo durante horas hasta ser rescatado.

Dos semanas después, su madre también se suicidó , devastada por la pérdida. La noticia de su muerte, ocurrida días después del segundo aniversario de la masacre, conmocionó profundamente a la sociedad israelí .

El mensaje de despedida

En su publicación final, Shalev escribió: “Papá, Lior e Ido, los amo más que a nada en el mundo. Lo siento mucho. Nadie podrá entender este dolor. Estoy vivo, pero por dentro ya estoy muerto”.

Tras el mensaje, amigos y sobrevivientes iniciaron una búsqueda desesperada. Horas después, su auto fue hallado en llamas. Las cámaras de seguridad lo habían registrado cargando combustible poco antes.

La Tribu Nova, fundación que apoya a las víctimas del ataque, lo describió como “una columna vertebral de la comunidad”. En 2024, Shalev había recibido el Premio Salvavidas de la ONG ELEM por su trabajo en defensa de la salud mental de los sobrevivientes. En ese discurso, dijo: “En medio del dolor y la tristeza, me aferro a una verdad: volveremos a bailar”.

El costo invisible del trauma

Su muerte expone una crisis silenciosa. Sobrevivientes del festival Nova han advertido en el Parlamento israelí sobre decenas de suicidios vinculados al trauma del ataque. Aunque el Ministerio de Salud niega cifras elevadas, organizaciones como SafeHeart reconocen que muchos casos no se reportan por decisión de las familias.

“Esta tragedia es un recordatorio de que el trauma del 7 de octubre no terminó. Para muchos, sigue vivo día a día”, señaló la organización en un comunicado.

El trastorno de estrés postraumático ya ha cobrado la vida de al menos 41 personas, entre soldados y civiles que presenciaron las atrocidades. Líderes políticos de distintas fuerzas reclamaron medidas urgentes. “Es hora de que el Estado trate a quienes sufren problemas de salud mental como héroes, no como estadísticas”, escribió Avigdor Liberman.

Desde la oposición, Yair Golan pidió no abandonar a los sobrevivientes: “Roei no pudo soportar el dolor, pero otros aún están aquí, luchando. Debemos brindarles toda la ayuda posible para que no se sientan solos”.

AGENCIA AFP