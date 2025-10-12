domingo 12 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Se suicidó un sobreviviente del ataque terrorista de Hamas al festival Nova

    Roei Shalev, sobreviviente del ataque de Hamas a Israel se suicidó. Fue hallado muerto en su auto incendiado. Refleja el trauma invisible del 7 de octubre.

    12 de octubre de 2025 - 19:29
    Roei Shalev junto a su novia Mapal Adam que fué ejecutada en el ataque de Hamas al festival de música Nova el 7 de octubre de 2023

    Roei Shalev junto a su novia Mapal Adam que fué ejecutada en el ataque de Hamas al festival de música Nova el 7 de octubre de 2023

    Instagram

    Un símbolo del dolor que no termina: El sábado por la mañana, Israel despertó con una nueva herida abierta. Roei Shalev, sobreviviente del ataque de Hamas al festival de música Nova en octubre de 2023, fue hallado muerto dentro de su auto incendiado al norte de Tel Aviv. Tenía 30 años.

    Lee además
    La Inteligencia Artificial plantea enormes desafios energéticos 

    Inteligencia artificial y la paradoja energética: el nuevo mapa del poder en la era de los datos
    Fernanda Tokumoto candidata del partido Liber.AR

    Entrevista a Fernanda Tokumoto, candidata a diputada nacional por Liber.AR

    Horas antes había publicado en redes sociales un mensaje anunciando su decisión de quitarse la vida: “Ya no puedo soportar este dolor. Me estoy quemando por dentro (…) solo quiero que este sufrimiento termine”.

    La masacre de octubre del 2023

    Shalev sobrevivió a una de las masacres más brutales del ataque terrorista, en el que más de 1200 israelíes fueron asesinados, en su mayoría civiles. En el festival Nova murieron más de 370 personas. Su novia, Mapal Adam, y su mejor amigo, Hili Solomon, fueron asesinados mientras intentaban huir. Shalev, herido al proteger a su pareja, permaneció junto a su cuerpo durante horas hasta ser rescatado.

    Dos semanas después, su madre también se suicidó, devastada por la pérdida. La noticia de su muerte, ocurrida días después del segundo aniversario de la masacre, conmocionó profundamente a la sociedad israelí.

    El mensaje de despedida

    En su publicación final, Shalev escribió: “Papá, Lior e Ido, los amo más que a nada en el mundo. Lo siento mucho. Nadie podrá entender este dolor. Estoy vivo, pero por dentro ya estoy muerto”.

    Tras el mensaje, amigos y sobrevivientes iniciaron una búsqueda desesperada. Horas después, su auto fue hallado en llamas. Las cámaras de seguridad lo habían registrado cargando combustible poco antes.

    La Tribu Nova, fundación que apoya a las víctimas del ataque, lo describió como “una columna vertebral de la comunidad”. En 2024, Shalev había recibido el Premio Salvavidas de la ONG ELEM por su trabajo en defensa de la salud mental de los sobrevivientes. En ese discurso, dijo: “En medio del dolor y la tristeza, me aferro a una verdad: volveremos a bailar”.

    El costo invisible del trauma

    Su muerte expone una crisis silenciosa. Sobrevivientes del festival Nova han advertido en el Parlamento israelí sobre decenas de suicidios vinculados al trauma del ataque. Aunque el Ministerio de Salud niega cifras elevadas, organizaciones como SafeHeart reconocen que muchos casos no se reportan por decisión de las familias.

    “Esta tragedia es un recordatorio de que el trauma del 7 de octubre no terminó. Para muchos, sigue vivo día a día”, señaló la organización en un comunicado.

    El trastorno de estrés postraumático ya ha cobrado la vida de al menos 41 personas, entre soldados y civiles que presenciaron las atrocidades. Líderes políticos de distintas fuerzas reclamaron medidas urgentes. “Es hora de que el Estado trate a quienes sufren problemas de salud mental como héroes, no como estadísticas”, escribió Avigdor Liberman.

    Desde la oposición, Yair Golan pidió no abandonar a los sobrevivientes: “Roei no pudo soportar el dolor, pero otros aún están aquí, luchando. Debemos brindarles toda la ayuda posible para que no se sientan solos”.

    AGENCIA AFP

    Temas
    Seguí leyendo

    Inteligencia artificial y la paradoja energética: el nuevo mapa del poder en la era de los datos

    Entrevista a Fernanda Tokumoto, candidata a diputada nacional por Liber.AR

    La Cámara Nacional Electoral resolvió que Diego Santilli encabece la lista de LLA en Buenos Aires

    Sam Altman: "Stargate Argentina ayudará a hacer realidad la visión del presidente Milei"

    Acuerdo histórico: YPF y ENI invertirán en Vaca Muerta para exportar 12 millones de toneladas de GNL

    Terminamos la guerra": Israel ratifica el plan de paz con Hamas. Cuenta regresiva para liberar rehenes

    Bessent confirmó el auxilio financiero: acuerdan un swap por US$20.000 millones

    Luis Caputo vuelve de EEUU y crecen las expectativas por anuncios económicos

    El reino del revés: la interna libertaria en PBA terminó fortaleciendo a Sebastián Pareja

    Facundo Manes denunció a Martín Menem por amenazas en el Congreso, pero el libertario lo desmintió

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Inteligencia Artificial plantea enormes desafios energéticos 

    Inteligencia artificial y la paradoja energética: el nuevo mapa del poder en la era de los datos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Profundo pesar: falleció un pergaminense durante una travesía de montaña en Córdoba

    Profundo pesar: falleció un pergaminense durante una travesía de montaña en Córdoba
    Javier Milei y Donald Trump

    Milei viaja a Estados Unidos: se reúne con Trump y se esperan anuncios clave a días de las elecciones

    Roei Shalev junto a su novia Mapal Adam que fué ejecutada en el ataque de Hamas al festival de música Nova el 7 de octubre de 2023

    Se suicidó un sobreviviente del ataque terrorista de Hamas al festival Nova

    Domingo 12 de octubre Version PDF

    Desde este lunes inician talleres de autocuidado para diabéticos en el Hospital San Felipe

    El Hospital San Felipe de San Nicolás dictará talleres gratuitos sobre autocuidado en la diabetes