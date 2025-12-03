miércoles 03 de diciembre de 2025
    • La IGJ acusa a la AFA: "No vamos a dejar que se mude de jurisdicción sin explicar nada"

    La IGJ afirma que la AFA arrastra 8 ejercicios sin aprobar y gastos sin justificar por USD 111 millones. Advierte que no podrá irse a Provincia sin aclararlos.

    3 de diciembre de 2025 - 12:29
    Frente de la Asociacion del Fútbol Argentino

    LAOPINION
    Daniel Roque Vítolo al frente de la Inspeccion General de Justicia Investiga a la AFA

    @vitoloDerecho

    El director de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, advirtió este miércoles que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) acumula ocho ejercicios contables sin aprobar y gastos sin explicar que, convertidos a dólares, sumarían 111 millones, situación que bloquea su intento de mudar la jurisdicción legal a la provincia de Buenos Aires para evitar el control del organismo nacional.

    En declaraciones a radio Rivadavia, Vítolo sostuvo que la AFA “no contesta las vistas desde 2017”, año en el que se hizo la primera observación contable. La última, dijo, corresponde a 2024. Entre los rubros que deben ser explicados mencionó:

    • USD 18 millones en gastos de administración y gestión,

    • USD 3 millones como “monto global”,

    • USD 44 millones correspondientes a gastos de selecciones nacionales.

    No vamos a permitir que se vaya de la jurisdicción sin explicar esto”, advirtió el funcionario, en referencia al traslado que impulsa Claudio “Chiqui” Tapia para que la AFA pase a estar bajo la fiscalización de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, dependiente de la gobernación bonaerense.

    “No pueden empezar una vida nueva sin que nadie revise nada”

    Vítolo explicó que para concretar el cambio la AFA debe:

    • reformar su estatuto definiendo la nueva jurisdicción,

    • completar los trámites ante la Provincia,

    • obtener certificación de la IGJ,

    • inscribirse en la nueva jurisdicción y luego darse de baja en Capital Federal.

    Si quieren partir a la Provincia a empezar una vida nueva dejando atrás esto, no va a ocurrir”, sentenció.

    El funcionario insistió en que el organismo puede intimar o multar, pero aclaró que no evalúa intervenir la asociación.

    La Superliga también tiene números que explicar: USD 148 millones

    Vítolo reveló que otra entidad vinculada a la AFA, la Superliga Profesional del Fútbol Argentino, también debe rendir cuentas.

    Según la IGJ, la organización tiene inconsistencias por USD 148 millones que deberán ser aclaradas en Buenos Aires antes de cualquier cambio de jurisdicción.

    No podemos dejar partir a nadie con este nivel de incertidumbre contable”, remarcó.

    Los tres escenarios en los que la AFA podría ser intervenida

    Aunque aseguró que el Gobierno no planea intervenir la AFA, Vítolo enumeró tres escenarios posibles:

    • Intervención administrativa, si la IGJ detecta violaciones al reglamento que pongan en peligro a la institución.

    • Intervención penal, si los jueces que investigan causas por lavado de dinero consideran necesario proteger patrimonio o pruebas.

    • Intervención civil, si clubes u otras asociaciones acreditan peligro institucional y lo solicitan judicialmente.

    Por ahora —según Vítolo— no hay ningún escenario activo, pero sí un punto claro: la AFA no podrá avanzar hacia la órbita bonaerense hasta justificar cada dólar observado.

