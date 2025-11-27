Diciembre llega con aumentos para jubilaciones y asignaciones familiares: así quedan los nuevos montos

El ajuste implica una suba del 2,34%, correspondiente a la actualización mensual basada en el índice de inflación difundido por el Indec.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) formalizó los aumentos que regirán desde diciembre para las jubilaciones , pensiones y asignaciones familiares . El ajuste, establecido mediante las resoluciones 359 y 361 publicadas en el Boletín Oficial , implica una suba del 2,34%, correspondiente a la actualización mensual basada en el índice de inflación difundido por el Indec .

Alberto Sileoni deja Educación y Kicillof nombró a Flavia Terigi, rectora de una universidad pública

Según lo dispuesto en la resolución 359, el haber mínimo quedará fijado en $340.879,59, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.293.796,92.

Además, la base imponible mínima para el cálculo de aportes se ubicará en $114.808,17, y la máxima, en $3.731.212,01.

El artículo 4 de la normativa también actualiza otros componentes del sistema previsional:

*Prestación Básica Universal (PBU): $155.936,86

*Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67

A estos valores se sumará en diciembre el medio aguinaldo y, para los haberes mínimos, un bono extraordinario de $70.000. Así quedarían los montos totales:

*Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38

*Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

*Puam: $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,5

Asignaciones familiares y AUH

La resolución 361 de Anses definió el incremento del 2,34% para la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y todas las asignaciones familiares.

Desde diciembre, los nuevos valores serán: AUH: $122.492, AUH Zona 1: $159.240, Asignación por Hijo con Discapacidad: $398.853, Zona 1: $518.509, Ayuda Escolar Anual: $42.039

Para trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares de desempleo, veteranos de guerra, jubilados y pensionados, los montos dependerán del Ingreso del Grupo Familiar (IGF):

*Hasta $948.361: $61.252 por hijo

*Entre $948.361,01 y $1.390.864: $41.316

*Entre $1.390.864,01 y $1.605.800: $24.990

*Entre $1.605.800,01 y $5.022.048: $12.892

*Estos mismos valores aplican también al tramo prenatal.

En cuanto a las asignaciones de pago único, quedaron fijadas en:

*Nacimiento: $71.396

*Adopción: $426.877

*Matrimonio: $106.904