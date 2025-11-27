jueves 27 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Diciembre llega con aumentos para jubilaciones y asignaciones familiares: así quedan los nuevos montos

    La Anses oficializó el último ajuste del año para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. El incremento será del 2,34%,

    27 de noviembre de 2025 - 15:07
    El ajuste implica una suba del 2,34%, correspondiente a la actualización mensual basada en el índice de inflación difundido por el Indec.

    El ajuste implica una suba del 2,34%, correspondiente a la actualización mensual basada en el índice de inflación difundido por el Indec.

    DIB

    La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) formalizó los aumentos que regirán desde diciembre para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. El ajuste, establecido mediante las resoluciones 359 y 361 publicadas en el Boletín Oficial, implica una suba del 2,34%, correspondiente a la actualización mensual basada en el índice de inflación difundido por el Indec.

    Lee además
    La futura funcionaria es rectora desde agosto de 2022 de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y también profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

    Alberto Sileoni deja Educación y Kicillof nombró a Flavia Terigi, rectora de una universidad pública
    Por su paso en Odisea Argentina, Malamud esbozó su teoría sobre Cristina kirchner

    Malamud: "Cristina radicalizó al peronismo"

    Nuevos valores para jubilados y pensionados

    Según lo dispuesto en la resolución 359, el haber mínimo quedará fijado en $340.879,59, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.293.796,92.

    Además, la base imponible mínima para el cálculo de aportes se ubicará en $114.808,17, y la máxima, en $3.731.212,01.

    El artículo 4 de la normativa también actualiza otros componentes del sistema previsional:

    *Prestación Básica Universal (PBU): $155.936,86

    *Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67

    A estos valores se sumará en diciembre el medio aguinaldo y, para los haberes mínimos, un bono extraordinario de $70.000. Así quedarían los montos totales:

    *Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38

    *Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

    *Puam: $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,5

    Asignaciones familiares y AUH

    La resolución 361 de Anses definió el incremento del 2,34% para la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y todas las asignaciones familiares.

    Desde diciembre, los nuevos valores serán: AUH: $122.492, AUH Zona 1: $159.240, Asignación por Hijo con Discapacidad: $398.853, Zona 1: $518.509, Ayuda Escolar Anual: $42.039

    Para trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares de desempleo, veteranos de guerra, jubilados y pensionados, los montos dependerán del Ingreso del Grupo Familiar (IGF):

    *Hasta $948.361: $61.252 por hijo

    *Entre $948.361,01 y $1.390.864: $41.316

    *Entre $1.390.864,01 y $1.605.800: $24.990

    *Entre $1.605.800,01 y $5.022.048: $12.892

    *Estos mismos valores aplican también al tramo prenatal.

    En cuanto a las asignaciones de pago único, quedaron fijadas en:

    *Nacimiento: $71.396

    *Adopción: $426.877

    *Matrimonio: $106.904

    Temas
    Seguí leyendo

    Alberto Sileoni deja Educación y Kicillof nombró a Flavia Terigi, rectora de una universidad pública

    Malamud: "Cristina radicalizó al peronismo"

    Fin de semana XXL en Argentina: más movimiento turístico y un impacto económico beneficioso

    Arba informó que mañana vence el Impuesto Inmobiliario Edificado

    Pergolini advierte por la "politización total" del fútbol argentino y hasta amenazan a Caruso Lombardi

    Escándalo en la AFA: cómo se gestó el título para Rosario Central y la grieta dirigencial que dejó expuesta

    Día de la Soberanía Nacional: una fecha para reafirmar identidad, memoria y presente

    El Gobierno reconfigura el Gabinete: Santilli suma poder político y Scioli queda bajo la órbita de Adorni

    Fuerte repunte del mercado inmobiliario en Buenos Aires: octubre marcó el mejor ritmo de ventas del año

    El Gobierno descontará el día a estatales que adhieran al paro de ATE y Aguiar denuncia una "amenaza ilegal"

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El ajuste implica una suba del 2,34%, correspondiente a la actualización mensual basada en el índice de inflación difundido por el Indec.

    Diciembre llega con aumentos para jubilaciones y asignaciones familiares: así quedan los nuevos montos
    La sanción regirá por tiempo indeterminado en todos los estadios de la Provincia de Buenos Aires, mientras avanza la investigación del episodio ocurrido el pasado domingo en Pergamino.

    Prohíben el ingreso al hincha de Douglas Haig que invadió el campo de juego en el partido con Atlético Rafaela

    Este jueves podría entregarse la administración del Hospital de zona sur al Grupo Oroño, al igual que el centro de salud ubicado en zona oeste de la ciudad.

    La ciudad de San Nicolás avanza para adjudicar el Hospital Zona Sur al Grupo Oroño

    La delegación reúne bailarines de Vuelta de Obligado, Santa Lucía, Río Tala y San Pedro.

    San Pedro: El Silbido presenta dos obras con la mira puesta en la Plaza Próspero Molina

    La Corte Suprema falló a favor de Ternium y dejó al intendente Mauro Poletti en una posición aún más delicada, luego de que el incremento de la tasa de Seguridad e Higiene fuera declarado inválido.

    Ramallo: Poletti, más complicado, la Corte falló a favor de Ternium por las tasas