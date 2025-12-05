viernes 05 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Juran los concejales electos y el oficialismo asegura votos para que Baraybar presida el Concejo

    Ediles electos en San Pedro prestarán juramento. Martín Baraybar será el nuevo presidente del Concejo Deliberante.

    5 de diciembre de 2025 - 17:30
    La ceremonia está prevista para las 19.00 de este viernes. Rey, Panatteri, González, Reynoso, Bravo, Cuscuela, Baraybar, Mosquera y Santos prestarán juramento de ley.

    La ceremonia está prevista para las 19.00 de este viernes. Rey, Panatteri, González, Reynoso, Bravo, Cuscuela, Baraybar, Mosquera y Santos prestarán juramento de ley.

    La Opinion Semanario

    Los nueve concejales electos en los comicios del pasado 7 de septiembre asumirán este viernes a las 19.00 en el Salón Dorado del Palacio Municipal. Con acuerdos sellados y mayoría garantizada, el oficialismo llega a la sesión preparatoria con el voto necesarios para consagrar a Martín Baraybar como presidente del Concejo Deliberante.

    Lee además
    Este domingo tendrá lugar la primera edición de Iluminados por el Arte, una propuesta donde los museos y establecimientos expondrán muestras gratuitas, hasta la medianoche.

    Iluminados por el Arte: En San Pedro museos y espacios culturales abrirán sus puertas este domingo
    Último día de paro de municipales: habrá reuniones con el Ejecutivo la próxima semana

    San Pedro: Último día de paro municipal, nueva semana clave con reuniones para destrabar el conflicto salarial

    Quiénes son los concejales que asumirán este viernes

    Ariel Rey, Melina Panatteri, Joaquín González y Mariana Reynoso por La Libertad Avanza; Valentín Bravo, Candelaria Cuscuela y Martín Baraybar por Fuerza Patria; y Damián Mosquera y Belén Santos por Nuevos Aires asumirán sus bancas para el período 2025–2029. La ceremonia marcará el inicio de una nueva composición legislativa.

    El oficialismo consolida mayoría para que Baraybar presida el Concejo

    El oficialismo tiene garantizados los votos para que Baraybar pase de secretario de Gobierno a presidente del Concejo Deliberante. A los siete ediles propios se suman los cuatro del “interbloque de la gobernabilidad”: Rivas, De Rosa, Negrete y Lafalce. La opción de Candelaria Cuscuela quedó descartada por resistencia interna y externa.

    La oposición evaluará proponer a Paola Basso, aunque algunos sectores mencionan también a Ariel Rey. Rey, por su parte, presidirá la asamblea por ser el edil de mayor edad de la lista ganadora. Si fuera candidato para conducir el Concejo, enfrentaría una derrota segura: el oficialismo ya cuenta con 11 votos firmes.

    Acuerdos internos y nombres en disputa para las nuevas autoridades

    Los pactos incluyen vicepresidencias y designaciones clave para la Secretaría y Subsecretaría Legislativa. Aunque no hay confirmaciones oficiales, trascendió que un abogado ligado al peronismo sería elegido para acompañar a Baraybar en la Secretaría Legislativa. Para la subsecretaría suena un dirigente conocido del salazarismo con experiencia previa en el cuerpo.

    En la nueva distribución de bloques, Candelaria Cuscuela continuará al frente del oficialismo. La oposición aparece fragmentada: La Libertad Avanza quedaría dividida entre los sectores de Rey y Corvino/Silva; De Rosa y Negrete seguirán con autonomía, al igual que Rivas y probablemente Diego Lafalce. Basso, Mosquera y Santos confluirán nuevamente, aunque resta saber si mantendrán el sello Nuevos Aires, lo que podría diluir la identidad radical.

    Temas
    Seguí leyendo

    Iluminados por el Arte: En San Pedro museos y espacios culturales abrirán sus puertas este domingo

    San Pedro: Último día de paro municipal, nueva semana clave con reuniones para destrabar el conflicto salarial

    San Pedro participó de la Jornada Aniversario del programa provincial de cannabis medicinal en La Plata

    San Pedro será sede del 5° Congreso Internacional sobre adicciones y salud mental en 2026

    San Pedro: El Centro de Comercio relanza su Cámara de Turismo y avanza en una agenda conjunta con el Municipio

    San Pedro: A los 86 años, Juan Gazzolo ganó cuatro oros y batió un récord sudamericano en Chile

    El Banco Nación junto a la Dirección de Turismo lanzó en San Pedro el programa "Viajá+"

    Ramallo: alertan sobre estafas con falsos turnos de vacuna contra el dengue

    San Pedro: Corte total en la Ruta 191 por obras ferroviarias que seguirán hasta mediados de enero

    San Pedro presenta "Juego Milenario", el documental que une ajedrez, cultura y educación

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Desde las 18 horas, la plaza ubicada en Av. San Martín y Av. Primera Junta será el escenario de la primera edición del Festival Herencia Gastronómica, una propuesta que invita a celebrar las raíces culturales y la identidad de las colectividades que forman parte de la historia de Junín. 

    Junín lanza la primera edición del Festival Herencia Gastronómica en la Plaza de los Inmigrantes

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Casi detenida en el tiempo, aunque sin dejar de verlo pasar, Defensa evoca sus memorias de arrabal.

    Arquitectura colonial: la calle más antigua de Buenos Aires que cambió de nombre cinco veces
    Los premios se entregarán en Expoagro 2026 edición YPF Agro, del 10 al 13 de marzo, en el predio ferial de San Nicolás.

    San Nicolás: Ganadores del Premio Ternium Expoagro, innovación argentina que marca el futuro del agro

    Pergamino espera un verano caluroso: nuevas recomendaciones, alertas y cuidados

    Pergamino espera un verano caluroso: nuevas recomendaciones, alertas y cuidados

    La ceremonia está prevista para las 19.00 de este viernes. Rey, Panatteri, González, Reynoso, Bravo, Cuscuela, Baraybar, Mosquera y Santos prestarán juramento de ley.

    San Pedro: Juran los concejales electos y el oficialismo asegura votos para que Baraybar presida el Concejo

    Desde las 18 horas, la plaza ubicada en Av. San Martín y Av. Primera Junta será el escenario de la primera edición del Festival Herencia Gastronómica, una propuesta que invita a celebrar las raíces culturales y la identidad de las colectividades que forman parte de la historia de Junín. 

    Junín lanza la primera edición del Festival Herencia Gastronómica en la Plaza de los Inmigrantes