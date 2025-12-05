San Pedro: Juran los concejales electos y el oficialismo asegura votos para que Baraybar presida el Concejo

La ceremonia está prevista para las 19.00 de este viernes. Rey, Panatteri, González, Reynoso, Bravo, Cuscuela, Baraybar, Mosquera y Santos prestarán juramento de ley.

Los nueve concejales electos en los comicios del pasado 7 de septiembre asumirán este viernes a las 19.00 en el Salón Dorado del Palacio Municipal . Con acuerdos sellados y mayoría garantizada, el oficialismo llega a la sesión preparatoria con el voto necesarios para consagrar a Martín Baraybar como presidente del Concejo Deliberante .

Ariel Rey, Melina Panatteri, Joaquín González y Mariana Reynoso por La Libertad Avanza; Valentín Bravo, Candelaria Cuscuela y Martín Baraybar por Fuerza Patria; y Damián Mosquera y Belén Santos por Nuevos Aires asumirán sus bancas para el período 2025–2029. La ceremonia marcará el inicio de una nueva composición legislativa.

El oficialismo tiene garantizados los votos para que Baraybar pase de secretario de Gobierno a presidente del Concejo Deliberante. A los siete ediles propios se suman los cuatro del “interbloque de la gobernabilidad”: Rivas, De Rosa, Negrete y Lafalce. La opción de Candelaria Cuscuela quedó descartada por resistencia interna y externa.

La oposición evaluará proponer a Paola Basso, aunque algunos sectores mencionan también a Ariel Rey. Rey, por su parte, presidirá la asamblea por ser el edil de mayor edad de la lista ganadora. Si fuera candidato para conducir el Concejo, enfrentaría una derrota segura: el oficialismo ya cuenta con 11 votos firmes.

Acuerdos internos y nombres en disputa para las nuevas autoridades

Los pactos incluyen vicepresidencias y designaciones clave para la Secretaría y Subsecretaría Legislativa. Aunque no hay confirmaciones oficiales, trascendió que un abogado ligado al peronismo sería elegido para acompañar a Baraybar en la Secretaría Legislativa. Para la subsecretaría suena un dirigente conocido del salazarismo con experiencia previa en el cuerpo.

En la nueva distribución de bloques, Candelaria Cuscuela continuará al frente del oficialismo. La oposición aparece fragmentada: La Libertad Avanza quedaría dividida entre los sectores de Rey y Corvino/Silva; De Rosa y Negrete seguirán con autonomía, al igual que Rivas y probablemente Diego Lafalce. Basso, Mosquera y Santos confluirán nuevamente, aunque resta saber si mantendrán el sello Nuevos Aires, lo que podría diluir la identidad radical.