Junín lanza la primera edición del Festival Herencia Gastronómica en la Plaza de los Inmigrantes

El Festival Herencia Gastronómica tendrá su primera edición este domingo desde las 18 en la Plaza de los Inmigrantes, donde colectividades, foodtrucks, propuestas culturales y música en vivo ofrecerán un encuentro pensado para revalorizar las raíces y fortalecer el sentido comunitario de Junín.
Un festival que celebra identidad y tradición
La jornada se desarrollará en la plaza ubicada en Av. San Martín y Primera Junta, con una propuesta que combina sabores típicos, espectáculos musicales y un espacio preparado para recibir a familias, turistas y vecinos. Desde la organización destacaron el trabajo conjunto entre las colectividades, la Cámara Hotelera Gastronómica y el Gobierno de Junín para dar forma a una iniciativa que busca consolidarse en el calendario cultural de la ciudad.
Articulación entre colectividades, gastronomía y turismo
Guillermo Paulucci, director de Cultura, remarcó que el festival es parte de una política pública que promueve la participación de diversos actores culturales, sociales y económicos. “Herencia Gastronómica busca convertirse en un punto de encuentro donde la identidad, la tradición y el entretenimiento se unan para enriquecer la vida comunitaria y atraer al turismo”, afirmó. También convocó a la comunidad a acercarse este 7 de diciembre para disfrutar de música en vivo y una destacada propuesta gastronómica.
Foodtrucks y colectividades, una alianza para sabores únicos
Andrea Lugli, representante de los foodtrucks, destacó la oportunidad de participar en un formato novedoso que integra gastronomía urbana y cocina tradicional de las colectividades. Valoró el trabajo conjunto, que permitió “ofrecer una propuesta diversa, original y de alta calidad para disfrutar en familia”.
Adalberto Saturno, presidente de las colectividades, celebró la realización del festival en un espacio emblemático como la Plaza de los Inmigrantes y subrayó que el encuentro “visibiliza la herencia de los antepasados y pone en valor el trabajo sostenido de las asociaciones”. Invitó a vecinos y vecinas a ser parte de una jornada cargada de sabores, historia y comunidad.