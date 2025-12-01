Para jubilados y pensionados, confirman el pago del bono de $70.000

El Gobierno oficializó el pago del bono extraordinario de hasta $70.000 que se acreditará automáticamente junto con los haberes de diciembre.

El Gobierno oficializó el pago del bono extraordinario de hasta $70.000 que se acreditará automáticamente junto con los haberes de diciembre, un mes en el que los jubilados y pensionados también percibirán el aguinaldo .

La medida quedó formalizada a través del Decreto 848/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial . En los considerandos, el Ejecutivo volvió a mencionar la Ley N° 27.609 de Movilidad Jubilatoria, aplicada desde marzo de 2021, cuya fórmula —según se argumenta— “presentaba graves y serios inconvenientes”.

En ese sentido, la normativa sostuvo que el esquema de movilidad “no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, ya que no contemplaba la variación de precios y generaba un importante desfasaje entre la evolución económica y su impacto en los haberes”.

De acuerdo con el Gobierno, este escenario “implicó efectos perjudiciales para jubilados y pensionados, sobre todo para quienes perciben ingresos más bajos”, motivo por el cual se consideró necesario sostener sus ingresos mediante “ayudas económicas previsionales y bonos extraordinarios mensuales” otorgados desde enero de 2024 hasta noviembre de 2025.

¿Quiénes cobran el bono de $70.000?

El refuerzo —congelado desde marzo de 2024 y sin actualización por inflación o movilidad— alcanza a:

*Jubilados del régimen general

*Pensiones no contributivas (invalidez, vejez y madres de siete hijos o más)

*Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

*Ex cajas provinciales y municipales transferidas a Nación

*Regímenes especiales

¿Cuánto cobrarán en diciembre 2025?

Pensiones no contributivas (PNC):

*PNC por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo = $427.923,56

*PNC madre de siete hijos: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38

Jubilaciones y PUAM:

*Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38

*Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

*PUAM: $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,5