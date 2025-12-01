lunes 01 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Para jubilados y pensionados, confirman el pago del bono de $70.000

    El Gobierno oficializó, para jubilados y pensionados, el refuerzo extraordinario que se sumará a los haberes de este mes, junto con el aguinaldo.

    1 de diciembre de 2025 - 13:39
    El Gobierno oficializó el pago del bono extraordinario de hasta $70.000 que se acreditará automáticamente junto con los haberes de diciembre.

    El Gobierno oficializó el pago del bono extraordinario de hasta $70.000 que se acreditará automáticamente junto con los haberes de diciembre.

    DIB
    Lee además
    El ajuste implica una suba del 2,34%, correspondiente a la actualización mensual basada en el índice de inflación difundido por el Indec.

    Diciembre llega con aumentos para jubilaciones y asignaciones familiares: así quedan los nuevos montos
    La reacción de Estudiantes tras las sanciones que AFA.

    El posteo de Estudiantes: respaldo a Verón, apoyo político y un conflicto que escala en el fútbol argentino

    La medida quedó formalizada a través del Decreto 848/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial. En los considerandos, el Ejecutivo volvió a mencionar la Ley N° 27.609 de Movilidad Jubilatoria, aplicada desde marzo de 2021, cuya fórmula —según se argumenta— “presentaba graves y serios inconvenientes”.

    En ese sentido, la normativa sostuvo que el esquema de movilidad “no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, ya que no contemplaba la variación de precios y generaba un importante desfasaje entre la evolución económica y su impacto en los haberes”.

    De acuerdo con el Gobierno, este escenario “implicó efectos perjudiciales para jubilados y pensionados, sobre todo para quienes perciben ingresos más bajos”, motivo por el cual se consideró necesario sostener sus ingresos mediante “ayudas económicas previsionales y bonos extraordinarios mensuales” otorgados desde enero de 2024 hasta noviembre de 2025.

    ¿Quiénes cobran el bono de $70.000?

    El refuerzo —congelado desde marzo de 2024 y sin actualización por inflación o movilidad— alcanza a:

    *Jubilados del régimen general

    *Pensiones no contributivas (invalidez, vejez y madres de siete hijos o más)

    *Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

    *Ex cajas provinciales y municipales transferidas a Nación

    *Regímenes especiales

    ¿Cuánto cobrarán en diciembre 2025?

    Pensiones no contributivas (PNC):

    *PNC por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo = $427.923,56

    *PNC madre de siete hijos: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38

    Jubilaciones y PUAM:

    *Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38

    *Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

    *PUAM: $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,5

    Temas
    Seguí leyendo

    Diciembre llega con aumentos para jubilaciones y asignaciones familiares: así quedan los nuevos montos

    El posteo de Estudiantes: respaldo a Verón, apoyo político y un conflicto que escala en el fútbol argentino

    Suspensión para once jugadores y seis meses de castigo para Verón por el "espaldazo"

    Alberto Sileoni deja Educación y Kicillof nombró a Flavia Terigi, rectora de una universidad pública

    Malamud: "Cristina radicalizó al peronismo"

    Fin de semana XXL en Argentina: más movimiento turístico y un impacto económico beneficioso

    Arba informó que mañana vence el Impuesto Inmobiliario Edificado

    Pergolini advierte por la "politización total" del fútbol argentino y hasta amenazan a Caruso Lombardi

    Escándalo en la AFA: cómo se gestó el título para Rosario Central y la grieta dirigencial que dejó expuesta

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La estatua de Lionel Messi partida a la mitad. Así no se trata a un ídolo. video
    Tendencias

    ¡Con Lionel Messi no! Destrozaron una estatua del rosarino en Mar del Plata
    La causa por el fentanilo contaminado suma nuevas declaraciones que apuntan a irregularidades graves en Laboratorios Ramallo

    Fentanilo mortal: exempleados de Laboratorios Ramallo revelan fallas y falsificaciones internas

    La Municipalidad de Pergamino convoca a las entidades de bien público

    La Municipalidad de Pergamino convoca a las entidades de bien público

    Australia prohibió redes sociales para menores de 16 años video

    Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años y obliga a las tecnológicas a controlar el acceso

    Prefectura Zárate refuerza su presencia en el Río Paraná y la zona ante la llegada del verano

    Prefectura Zárate refuerza seguridad en el Río Paraná ante la llegada del verano