Pergamino espera un verano caluroso: nuevas recomendaciones, alertas y cuidados

En el contexto de las altas temperaturas que se registran en estos últimos días, desde Clima Pergamino y Defensa Civil difundieron un conjunto de recomendaciones y medidas de prevención destinadas a reducir el riesgo de incendios forestales, un fenómeno que se intensifica durante los períodos de calor extremo y escasez de lluvias. A esto se sumó una explicación de la Municipalidad respecto del alcance de las alertas meteorológicas que reciben periódicamente estas dependencias locales, destacando el rol articulado que ambas organizaciones cumplen para anticipar situaciones de peligro y coordinar acciones en beneficio de la comunidad.

“Si bien actualmente estamos atravesando un período de días calurosos, este clima favorece la propagación de incendios forestales, los cuales afectan tanto a las personas como al medio ambiente y a las propiedades privadas”, señalaron en un comunicado enviado a este Diario, donde también se remarca la tarea silenciosa pero constante que llevan adelante los rescatistas y el personal operativo. Según se detalló, las altas temperaturas, sumadas a la baja humedad y a la presencia de pastizales en distintos sectores rurales y periurbanos de Pergamino, generan un escenario propicio para que cualquier foco ígneo pueda expandirse rápidamente.

En ese sentido, el informe advierte que este tipo de fuego suele avanzar con velocidad, en múltiples direcciones y de forma muchas veces imprevisible, afectando de manera inmediata a campos, cultivos, alambrados y espacios naturales. Por ese motivo, las autoridades insisten en la necesidad de reforzar la concientización de la población y promover conductas responsables. El documento, que incluye imágenes y gráficos, forma parte de una campaña de sensibilización impulsada para prevenir inconvenientes mayores y llamar la atención sobre el hecho de que las unidades de emergencia trabajan prácticamente a diario en el control de incendios de distintos niveles de peligrosidad.

Entre las recomendaciones difundidas, se instó a los vecinos a evitar arrojar colillas de cigarrillos o fósforos encendidos al suelo, tanto en caminos rurales como en zonas de recreación. También se aconsejó encender fogatas únicamente en áreas habilitadas, cuidando de apagarlas de manera correcta y verificando que no quede ningún resto de brasas encendidas. Se remarcó asimismo la importancia de no transitar ni acampar en sectores con abundante vegetación seca o arboledas densas, ya que incluso una mínima chispa puede desencadenar un incendio de gran magnitud.

“Es fundamental no tapar las fogatas con tierra, ya que ésta suele contener pastos secos que podrían avivarlas. En el ámbito doméstico, también se recomienda evitar la quema de desechos o restos de poda”, explicaron desde Defensa Civil. Como parte de la campaña, se distribuyen folletos informativos en distintos puntos de Pergamino y se reforzó la comunicación en redes sociales y medios locales para ampliar el alcance del mensaje preventivo.

Dado que los incendios forestales pueden escalar con rapidez y volverse incontrolables en cuestión de minutos, las autoridades hicieron hincapié en conocer qué acciones tomar ante una situación de emergencia. En caso de que el fuego sea pequeño y controlable, se recomienda intentar sofocarlo de inmediato y pedir asistencia de manera simultánea. Si el incendio es de mayor tamaño o se expande a gran velocidad, lo aconsejable es alejarse en dirección opuesta al viento, retirar de la vivienda elementos inflamables y cerrar las conexiones de gas y electricidad para reducir riesgos adicionales.

Se viene un verano con muy altas temperaturas.

Defensa Civil y una mayor seguridad

“La toma de conciencia es esencial en todo momento”, expresaron y subrayaron que estar preparados y actuar con rapidez puede marcar la diferencia entre un incidente menor y un desastre de impacto comunitario. En ese marco, también se ponderó la velocidad de respuesta de los distintos actores que intervienen en estos hechos: bomberos, personal municipal, rescatistas, agentes de seguridad y equipos de apoyo logístico.

A lo largo del año, tanto miembros de Defensa Civil como del equipo de Clima Pergamino realizan capacitaciones continuas para fortalecer su preparación ante emergencias climáticas o ambientales. También se destacó el accionar de los uniformados de la Agencia Municipal de Seguridad, quienes suelen trasladarse con rapidez al lugar del incendio para colaborar en tareas de prevención, ordenamiento y corte de tránsito.

Alertas meteorológicas

En paralelo a las recomendaciones, fuentes consultadas brindaron detalles acerca de los diferentes tipos de alertas meteorológicas que se difunden para Pergamino y sus alrededores. “El Servicio Meteorológico Nacional y Clima Pergamino emiten alertas a la población sobre diversos fenómenos meteorológicos. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de difundir estos avisos, los cuales se identifican con colores específicos”, explicaron.

La Alerta Roja se aplica cuando el riesgo meteorológico es extremo, con fenómenos inusuales de gran intensidad que pueden comprometer la seguridad de la población. La Alerta Naranja indica un riesgo importante, con condiciones fuera de lo común que pueden afectar el normal desarrollo de actividades diarias. La Alerta Amarilla señala un riesgo potencial, que si bien no alcanza a toda la población, sí puede perjudicar determinadas actividades concretas. Finalmente, la Alerta Verde indica que no se prevén riesgos meteorológicos significativos y que las condiciones son estables.

Desde las áreas técnicas y de emergencia recordaron la importancia de mantenerse informados sobre la evolución de estos eventos, especialmente durante las próximas semanas, en las que se prevé continuidad de temperaturas elevadas, baja humedad y variabilidad en los vientos. “Estas alertas son emitidas de manera constante tanto por el Servicio Meteorológico Nacional como por Clima Pergamino, y deben ser tomadas en cuenta. Seguir estas recomendaciones es clave para garantizar la seguridad de todos los habitantes de Pergamino”, concluyó el comunicado.