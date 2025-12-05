viernes 05 de diciembre de 2025
    • San Nicolás: Ganadores del Premio Ternium Expoagro, innovación argentina que marca el futuro del agro

    Se llevó a cabo en San Nicolás la 10° edición del Premio Ternium Expoagro distinguió desarrollos que elevaron la vara de la innovación en maquinaria agrícola.

    5 de diciembre de 2025 - 17:50
    Los premios se entregarán en Expoagro 2026 edición YPF Agro, del 10 al 13 de marzo, en el predio ferial de San Nicolás.

    El Norte

    La 10° edición del Premio Ternium Expoagro reveló a sus ganadores y volvió a destacar el talento innovador del agro argentino. Entre 30 desarrollos presentados, nueve fueron reconocidos por su aporte tecnológico, su impacto productivo y su potencial para mejorar la eficiencia del campo, reafirmando la calidad de la maquinaria nacional.

    Tras las asunciones de los diez nuevos concejales electos en septiembre, el Concejo Deliberante revisó y actualizó su cuadro de autoridades.

    Innovación en maquinaria agrícola: los desarrollos premiados

    Los proyectos galardonados recibieron medallas de oro, plata y bronce, además de menciones especiales. Entre los más destacados se encuentran el Analizador Automático de Semillas y Granos de Computing Management S.R.L.; el Sistema de Medición de Cada Gota Aplicada de Drops Agro; y la Dosificación y Distribución para Fertilizadora Neumática de Crucianelli, todos distinguidos con medalla de oro.

    Talleres Metalúrgicos Crucianelli también obtuvo medalla de plata con su Dosificador Switch en Cuerpo de Siembra, mientras que Donosvasa S.A. fue reconocido con plata por su Rastra Diamante. La medalla de bronce fue para la Embolsadora con Descargador de Camiones Hidromecánico de Agroindustrias y Servicios G y G S.R.L.

    Menciones especiales a la creatividad y eficiencia del agro

    El jurado otorgó menciones a soluciones que mostraron avances relevantes en diseño industrial, buenas prácticas agrícolas y logística inteligente. Entre ellas se destacó la Sembradora de Arroz de Agrometal, Tesma Cloud para postcosecha y la Visión Inteligente para Calador de Granos desarrollada por Ingeniería Electrónica Argentina S.R.L., reflejando la diversidad y madurez del sector metalmecánico nacional.

    Expoagro 2026: el escenario donde se presentarán los avances

    Los desarrollos premiados serán exhibidos oficialmente en Expoagro 2026 edición YPF Agro, que se realizará del 10 al 13 de marzo en el predio ferial de San Nicolás. Allí productores, contratistas y técnicos podrán verlos en funcionamiento y conocer su aplicación directa en el sistema productivo.

