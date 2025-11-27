jueves 27 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Suspensión para once jugadores y seis meses de castigo para Verón por el "espaldazo"

    La AFA suspendió a once jugadores de Estudiantes por dos fechas y sancionó a Verón con seis meses por el “espaldazo” ante Rosario Central.

    27 de noviembre de 2025 - 19:58
    Claudio Tapia. Presidente de la AFA

    Claudio Tapia. Presidente de la AFA

    LAOPINION

    El Tribunal de Disciplina de la AFA aplicó este jueves una de las sanciones más duras de los últimos años: suspendió a once jugadores de Estudiantes de La Plata por el “espaldazo” realizado frente a Rosario Central y castigó al presidente Juan Sebastián Verón con seis meses sin participar de actividades oficiales.

    Lee además
    El ajuste implica una suba del 2,34%, correspondiente a la actualización mensual basada en el índice de inflación difundido por el Indec.

    Diciembre llega con aumentos para jubilaciones y asignaciones familiares: así quedan los nuevos montos
    La futura funcionaria es rectora desde agosto de 2022 de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y también profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

    Alberto Sileoni deja Educación y Kicillof nombró a Flavia Terigi, rectora de una universidad pública

    La resolución, que se debatió durante horas en la sede de Viamonte, alcanza a todo el plantel que participó del gesto considerado como una “incitación a la violencia”, según el informe del árbitro Pablo Dóvalo. Los futbolistas cumplirán dos fechas de suspensión al inicio del torneo 2026, por lo que estarán disponibles este sábado frente a Central Córdoba en los cuartos de final del Clausura.

    El Tribunal además aplicó una fuerte multa económica al club: el equivalente al valor de 4000 entradas generales, cerca del máximo previsto por el reglamento. Y dispuso una sanción específica para Santiago Núñez, a quien se le prohibirá ejercer la capitanía durante los próximos tres meses.

    Quiénes son los jugadores sancionados

    Los futbolistas que comenzarán el 2026 con dos fechas de suspensión —si no media una amnistía, habitual en la AFA en los últimos años— son:

    Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain (este último ya había sido expulsado ante Central, por lo que tampoco estará disponible este fin de semana).

    El fallo no incluyó una resolución sobre el pedido del club para reducir la pena de Guido Carrillo, quien había sido suspendido por cuatro fechas tras un codazo en un partido anterior. Sin pronunciamiento del Tribunal, Carrillo deberá seguir cumpliendo la sanción: no jugará contra Central Córdoba ni en un eventual duelo de semifinales.

    La AFA justificó el castigo: un “precedente disuasivo”

    El Tribunal sostuvo que su decisión busca dejar sentado un precedente “disuasivo ante este tipo de actitudes”, amparándose en el artículo 12 del Código de Transgresiones y Penas, que permite sanciones de hasta 30 partidos en casos de conductas “inmorales o disciplinariamente graves”.

    Sin embargo, el fallo deja expuesta una contradicción que ya empieza a generar polémica: semanas atrás, Central Córdoba no realizó el pasillo de honor a Independiente Rivadavia, aunque la AFA justificó el episodio alegando que se trató de “un error de comunicación”. Aquel gesto no originó sanción alguna.

    En los argumentos publicados, la AFA aclaró por qué decidió que las suspensiones se apliquen en el próximo torneo y no en el actual: buscó que la sanción sea “ejemplificadora, pero no desproporcionada ni lesiva de la integridad de la competición vigente”.

    Fallo tribunal de disciplina de la AFA
    El fallo del Tribunal de Disciplina referente al "espaldazo" de los jugadores de Estudiantes

    El fallo del Tribunal de Disciplina referente al "espaldazo" de los jugadores de Estudiantes

    Verón, seis meses afuera

    La sanción más contundente fue dirigida a Juan Sebastián Verón, a quien se le imponen seis meses de suspensión en toda actividad futbolística. El Tribunal consideró que la orden del “espaldazo” emanó directamente del presidente del club y que se trató de un acto “colectivo, planificado y contrario al espíritu deportivo”.

    Según el fallo, Verón debió canalizar su disconformidad con la AFA “por las vías institucionales” y no mediante un gesto público que, a juicio del órgano disciplinario, proyectó “un mensaje de menosprecio hacia el club campeón y hacia la competición”.

    Hasta el momento, Estudiantes no emitió comunicado oficial sobre la resolución.

    Bol.--6797-27_11

    El fallo completo del Tribunal de Disciplina de la Asociacion del Futbol Argentino

    Temas
    Seguí leyendo

    Diciembre llega con aumentos para jubilaciones y asignaciones familiares: así quedan los nuevos montos

    Alberto Sileoni deja Educación y Kicillof nombró a Flavia Terigi, rectora de una universidad pública

    Malamud: "Cristina radicalizó al peronismo"

    Fin de semana XXL en Argentina: más movimiento turístico y un impacto económico beneficioso

    Arba informó que mañana vence el Impuesto Inmobiliario Edificado

    Pergolini advierte por la "politización total" del fútbol argentino y hasta amenazan a Caruso Lombardi

    Escándalo en la AFA: cómo se gestó el título para Rosario Central y la grieta dirigencial que dejó expuesta

    Día de la Soberanía Nacional: una fecha para reafirmar identidad, memoria y presente

    El Gobierno reconfigura el Gabinete: Santilli suma poder político y Scioli queda bajo la órbita de Adorni

    Fuerte repunte del mercado inmobiliario en Buenos Aires: octubre marcó el mejor ritmo de ventas del año

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El ajuste implica una suba del 2,34%, correspondiente a la actualización mensual basada en el índice de inflación difundido por el Indec.

    Diciembre llega con aumentos para jubilaciones y asignaciones familiares: así quedan los nuevos montos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Claudio Tapia. Presidente de la AFA

    Suspensión para once jugadores y seis meses de castigo para Verón por el "espaldazo"
    Dúo Canto: Mario Lanzillotta y Hugo Ramallo se reencuentran con su público este sábado en Florentino Teatro Bar.
    Cultura y espectáculos

    Dúo Canto vuelve a los escenarios con una noche cargada de emoción en Florentino Teatro Bar

    En cancha de La Emilia, el Celeste se impuso por 3 a 1 en la apertura de la etapa de cuartos de final y se metió entre los cuatro mejores del torneo.

    Copa San Nicolás: Club Social venció 3-1 a Conesa y avanzó a las semifinales del torneo

    Emprendedores. La invitación de Carla Agosti

    Emprendedores: ¿Te animás a emprenderte a vos mismo?

    En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el Hospital Privado Sadiv de San Pedro llevará a cabo una jornada de concientización bajo el lema Cuidá tus pies, protegé tu vida.

    San Pedro: Por el Día Mundial de la Diabetes habrá jornada gratuita en el hospital Sadiv