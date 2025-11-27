Suspensión para once jugadores y seis meses de castigo para Verón por el "espaldazo"

El Tribunal de Disciplina de la AFA aplicó este jueves una de las sanciones más duras de los últimos años: suspendió a once jugadores de Estudiantes de La Plata por el “espaldazo” realizado frente a Rosario Central y castigó al presidente Juan Sebastián Verón con seis meses sin participar de actividades oficiales.

La resolución, que se debatió durante horas en la sede de Viamonte, alcanza a todo el plantel que participó del gesto considerado como una “incitación a la violencia” , según el informe del árbitro Pablo Dóvalo. Los futbolistas cumplirán dos fechas de suspensión al inicio del torneo 2026, por lo que estarán disponibles este sábado frente a Central Córdoba en los cuartos de final del Clausura.

El Tribunal además aplicó una fuerte multa económica al club: el equivalente al valor de 4000 entradas generales , cerca del máximo previsto por el reglamento. Y dispuso una sanción específica para Santiago Núñez, a quien se le prohibirá ejercer la capitanía durante los próximos tres meses.

Los futbolistas que comenzarán el 2026 con dos fechas de suspensión —si no media una amnistía, habitual en la AFA en los últimos años— son:

Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain (este último ya había sido expulsado ante Central, por lo que tampoco estará disponible este fin de semana).

El fallo no incluyó una resolución sobre el pedido del club para reducir la pena de Guido Carrillo, quien había sido suspendido por cuatro fechas tras un codazo en un partido anterior. Sin pronunciamiento del Tribunal, Carrillo deberá seguir cumpliendo la sanción: no jugará contra Central Córdoba ni en un eventual duelo de semifinales.

La AFA justificó el castigo: un “precedente disuasivo”

El Tribunal sostuvo que su decisión busca dejar sentado un precedente “disuasivo ante este tipo de actitudes”, amparándose en el artículo 12 del Código de Transgresiones y Penas, que permite sanciones de hasta 30 partidos en casos de conductas “inmorales o disciplinariamente graves”.

Sin embargo, el fallo deja expuesta una contradicción que ya empieza a generar polémica: semanas atrás, Central Córdoba no realizó el pasillo de honor a Independiente Rivadavia, aunque la AFA justificó el episodio alegando que se trató de “un error de comunicación”. Aquel gesto no originó sanción alguna.

En los argumentos publicados, la AFA aclaró por qué decidió que las suspensiones se apliquen en el próximo torneo y no en el actual: buscó que la sanción sea “ejemplificadora, pero no desproporcionada ni lesiva de la integridad de la competición vigente”.

Fallo tribunal de disciplina de la AFA El fallo del Tribunal de Disciplina referente al "espaldazo" de los jugadores de Estudiantes LAOPINION

Verón, seis meses afuera

La sanción más contundente fue dirigida a Juan Sebastián Verón, a quien se le imponen seis meses de suspensión en toda actividad futbolística. El Tribunal consideró que la orden del “espaldazo” emanó directamente del presidente del club y que se trató de un acto “colectivo, planificado y contrario al espíritu deportivo”.

Según el fallo, Verón debió canalizar su disconformidad con la AFA “por las vías institucionales” y no mediante un gesto público que, a juicio del órgano disciplinario, proyectó “un mensaje de menosprecio hacia el club campeón y hacia la competición”.

Hasta el momento, Estudiantes no emitió comunicado oficial sobre la resolución.