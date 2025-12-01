Aritmética según Chiqui Tapia: gana más de $800 millones, pero declara "cero ahorros".

Chiqui Tapia cobra más de 700 millones de pesos por trabajar para la Conmebol

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA y hombre fuerte del fútbol argentino, declaró ingresos anuales por más de $818 millones netos en su función pública y en la Conmebol, además de propiedades y autos por cifras millonarias. Sin embargo, en su declaración jurada afirmó no tener ahorros, dinero en efectivo ni depósitos en bancos .

La Declaración Jurada Patrimonial Pública Inicial 2025 , presentada el 10 de julio, detalla su situación como presidente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) , cargo que ocupa desde marzo de este año bajo la órbita de la Provincia de Buenos Aires (Ley 15.000). Allí declara una relación de dependencia y un ingreso anual neto de $100.233.144,50 , es decir, algo más de $8 millones mensuales , por un trabajo al que dice dedicarle 15 horas semanales .

El otro gran ingreso proviene de su rol como vicepresidente segundo de la Conmebol , donde figura como actividad simultánea. En ese caso, Tapia declara una dedicación de apenas 2 horas por semana y un ingreso anual neto de $718.536.500 , equivalente a unos $60 millones por mes . Traducido en ritmo horario, la cuenta implica más de $7,5 millones por cada hora declarada de trabajo para la confederación sudamericana.

Por el cargo por el que más se lo conoce —la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) — Tapia afirma no percibir ingresos. En la declaración figura como presidente desde marzo de 2017, con una dedicación de 15 horas semanales , pero con retribución en cero. Al mismo tiempo, en las bases de datos previsionales aparece como empleado de Solbayres , una firma privada del negocio de la basura en la Ciudad de Buenos Aires, aunque esa relación no figura en los ingresos declarados.

Los sueldos que cobra

A los sueldos de Ceamse y Conmebol se suman otros ingresos extraordinarios que empujan el total anual por encima de los $1.020 millones:

$44.306.250 por la venta de un vehículo,

$130.033.118,13 en “intereses de plazos fijos y diferencia de cambio de dólares”,

$30 millones en concepto de viáticos pagados por la AFA.

Propiedades, autos y una declaración sin ahorros

El patrimonio inmobiliario de Tapia también exhibe volumen. En total declara siete inmuebles, todos como bienes gananciales y con titularidad del 100%:

una casa en Beccar , valuada en $15.740.190,05 ,

una vivienda en Río Luján por $3.265.421 ,

otra casa en Río Luján (adquirida mediante préstamos) por $1.450.377 ,

una casa en Cañada , provincia de Buenos Aires, por $387.650 ,

un departamento en CABA , tasado en $1.084.787 ,

una casa y un terreno en San Juan, su provincia de origen, valuados fiscalmente en $250.673 y $153.708, respectivamente.

También registra dos automotores gananciales, por $22.052.800 y $5.000.200, ambos adquiridos —según la DDJJ— con ingresos propios.

Lo llamativo es que, pese a declarar intereses por más de $130 millones generados por plazos fijos y operaciones en dólares, el documento afirma que Tapia y su grupo familiar “no poseen dinero en efectivo ni en entidades bancarias, ni títulos, ni otras inversiones”, ni participación en sociedades ni derechos reales sobre bienes de terceros. Al mismo tiempo, asegura no tener deudas ni acreencias.

En el apartado de antecedentes laborales, el presidente de la Ceamse declara no haber realizado otras actividades distintas a su cargo actual en los últimos dos años, mientras que en las actividades simultáneas menciona únicamente AFA y Conmebol. El documento está firmado bajo juramento, con una referencia explícita a las obligaciones previstas en la Ley 15.000 de la provincia de Buenos Aires y al artículo 268(3) del Código Penal sobre enriquecimiento ilícito.

Tapia cierra la declaración sosteniendo que no omite bienes ni datos relevantes y que la información sobre su patrimonio, ingresos y núcleo familiar es “exacta y verdadera”. Los números, sin embargo, vuelven a poner bajo la lupa pública el entramado de poder, cargos y negocios que rodea a la máxima autoridad del fútbol argentino.