Denuncian que el helipuerto de la mansión atribuida a Chiqui Tapia y Toviggino no está habilitado

Dirigentes de la Coalición Cívica denunciaron que el helipuerto emplazado en una lujosa mansión de Villa Rosa, en Pilar —propiedad adjudicada a presuntos testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia y del tesorero de AFA, Pablo Toviggino— no figura habilitado por la autoridad aeronáutica. Solicitaron una inspección urgente y un posible allanamiento, al advertir que “la están vaciando”.

La presentación fue realizada ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por los dirigentes Tomás Yofe y Facundo del Gaiso , quienes ya habían impulsado junto a Elisa Carrió una denuncia ante la PROCELAC por presunto lavado de activos. En el centro de la acusación está la firma Real Central SRL , cuyos titulares son Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como posibles testaferros.

Según la denuncia, la empresa habría adquirido una propiedad compuesta por dos lotes que suman 105.384,80 metros cuadrados , en la que se observan instalaciones de alto nivel: autos de colección, haras de caballos árabes y pura sangre, pista de entrenamiento equino, cancha de fútbol 11 y un área claramente acondicionada como helipuerto, con la clásica “H” marcada y una superficie verde nivelada.

Los dirigentes sostienen que el supuesto helipuerto no figura en el listado oficial de aeródromos y helipuertos habilitados por la ANAC. Al revisar los datos abiertos del organismo, sólo aparece un helipuerto registrado en Villa Rosa bajo la denominación “VILLA ROSA/LAS CHACRITAS” , ubicado a unos 3,5 kilómetros de la mansión.

Las imágenes aéreas, obtenidas con drones y compartidas por medios y vecinos, muestran despegues y aterrizajes de helicópteros en el predio de la calle Misiones. En un video que se viralizó, se escucha: “Ahí llega el Chiqui Tapia a su casita de fin de semana en helicóptero”.

Para los denunciantes, la operación de un helipuerto privado sin habilitación “podría implicar una infracción a la normativa aeronáutica y suponer riesgos de seguridad operacional”, al tratarse de una instalación no registrada ni supervisada oficialmente.

Piden una inspección urgente y hablan de “vaciado” de la propiedad

En su presentación, Yofe y del Gaiso señalan que, según el Anexo VIII sobre aeródromos de la ANAC, la apertura de un helipuerto privado debe tramitarse formalmente, acreditando derecho de uso sobre el inmueble y cumpliendo requisitos técnicos y documentales. Aseguran que no hay constancia de que se haya hecho trámite alguno.

Por eso reclaman una inspección ocular urgente y un eventual allanamiento, argumentando que “la propiedad está siendo vaciada” luego de que el caso tomara estado público. Vecinos del lugar dijeron haber visto camiones con containers entrando y saliendo del predio, movimientos que disminuirían cuando hay guardias periodísticas en la zona.

“Se están retirando pruebas todos los días y es necesario que haya celeridad para que no haya impunidad”, sostuvo Yofe en declaraciones periodísticas.

RE-2025-134239525-APN-DGDYD

La trama societaria detrás de Real Central SRL

La mansión figura a nombre de Real Central SRL, una firma cuya historia societaria es otro foco de sospecha. Según la denuncia, en febrero de 2021 Luciano Pantano constituyó una sociedad llamada Central Park Drinks SRL junto a Diego Adrián Lucero, con un capital de 300.000 pesos.

Un año más tarde, Lucero cedió sus acciones a Ana Lucía Conte, madre de Pantano. En junio de 2024, se decidió cambiar el nombre de la compañía a Real Central SRL, ampliar su objeto social y se registró una inyección de fondos de 58 millones de pesos, cifra que no alcanzaría para justificar la compra de la propiedad de Pilar. Pocas semanas después, según la presentación, la empresa habría adquirido el predio.

Los vecinos, sin embargo, aseguran que el movimiento fuerte en el lugar comenzó en junio de 2023, cuando se habló en el barrio de la llegada de “alguien de renombre” que buscaba trabajadores para una obra de gran escala. En ese momento empezaron a circular los nombres de Tapia y Toviggino.

Un mensaje de Tévez que ahora vuelve como prueba

La Coalición Cívica incorporó como prueba un antiguo mensaje en X de Carlos Tévez dirigido a Toviggino, publicado el 5 de marzo de 2024:

“Tantas idas y vueltas a Pilar te están haciendo perder un poquito, Toviggino. Aparte de la colección de autos importados que acumulás en Pilar, también enterrá los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria Alí Babá”, escribió el exjugador.

Lo que en su momento sonó a chicana futbolera, hoy fue resignificado por los denunciantes como un indicio más dentro del rompecabezas que deberá analizar la Justicia.

Por ahora, el expediente judicial sobre la mansión y la estructura societaria de Real Central SRL circula entre juzgados federales: pasó por Daniel Rafecas, fue derivado al Juzgado Penal Económico N°10 y volvió a Comodoro Py por cuestiones de competencia. Mientras tanto, no hay juez asignado de forma definitiva y, según los denunciantes, los camiones siguen entrando y saliendo del predio.