Arquitectura colonial: la calle más antigua de Buenos Aires que cambió de nombre cinco veces

Desde su antigua polvareda hasta sus inoxidables adoquines, una caminata por los tiempos de una historia hecha calle.

Casi detenida en el tiempo, aunque sin dejar de verlo pasar, Defensa evoca sus memorias de arrabal.

En la misteriosa Buenos Aires , aquella donde sus calles de empedrado se funden con el asfalto moderno para revivir historia, hay una que se caracteriza por ser la más antigua. O al menos eso es lo que nos dice el relato oficial. Mucho más antigua que el Virreinato, está emplazada en el barrio de San Telmo, imponiendo su arquitectura colonial y sede de tiendas de antigüedades, ambiente bohemio y un mercado impactante: la calle Defensa.

La primera fundación de Buenos Aires siempre fue motivo de disputa, fechada en 1536, para muchos no tuvo este carácter y oficialmente se toma la hecha por Juan de Garay. Se toma lo que hoy es Plaza de Mayo como el primer lugar donde se asentaron los españoles, entonces la calle más antigua es una calle del barrio San Nicolás.

¿Entonces? Sucede que no se puede decir que existe una única con más años, porque con esta segunda fundación en 1580 se trazaron las primeras calles principales, todas al mismo tiempo. Pero lo que sí es cierto es que Defensa es de las primeras y por su espíritu colonial, se la toma como “la más vieja”.

Un detalle es que el nombre con el cual lo conocemos no siempre fue así, de hecho tuvo varios bautismos:

Mayor

El más antiguo que se recuerda, según uno de los carteles que hasta el día de hoy se conservan, estuvo vigente entre los años 1738 y 1769.

“Calle Mayor” era el nombre genérico en español para la arteria principal de una ciudad o pueblo durante la Edad Media y Moderna.

De San Martín

Desde 1769, y hasta 1808, su nombre fue “De San Martín”. Si bien no hay especificación, es muy probable que haya sido en homenaje a San Martín de Tours, patrono de la Ciudad de Buenos Aires, elegido en 1580 por Juan de Garay. Su festividad se celebra cada 11 de noviembre, y se conmemora al soldado romano conocido por su caridad, especialmente por compartir su capa con un mendigo.

Liniers

Nuevamente, su nombre mutó a Liniers. En 1809 Santiago de Liniers fue nombrado por los porteños virrey del Río de la Plata tras su heroica participación en las Invasiones Inglesas. Vale mencionar que fue una de las primeras peatonales, aunque se adaptó para las carretas y en sus últimos años recibió a los autos.

Reconquista

Dejó de llamarse Liniers en 1822, cuando cambió a Reconquista, en otra alusión al accionar de la gente de Buenos Aires cuando tuvo lugar la invasión inglesa en 1806.

Defensa

Reconquista se mantuvo hasta 1849, cuando se decidió colocar Defensa en homenaje a la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807.

Una fiesta cultural

Los domingos estalla de puestos de artesanos, antigüedades, comida y ropa. En su recorrido se encuentra la Plaza Dorrego, considerada Monumento Histórico Nacional, ya que en septiembre de 1816 fue el lugar en el que se reunió al pueblo de Buenos Aires para anunciarle la Independencia.

En 1970 nació la idea de montar una feria para revitalizar al barrio. Al año ya tenía más de 200 puestos de anticuarios.

Actualmente, tiene una longitud de 1,8 kilómetros y varios capítulos que protagonizó en la historia argentina.

Los edificios más importantes de la calle Defensa

Repleta de edificaciones coloniales, se pueden admirar sitios como:

La casa de dos plantas más antigua

La Basílica y Convento de San Francisco de Asís

La Casa Querubines

La Casa de Rivadavia

El Convento Santo Domingo

El Mercado de San Telmo

La Galería Solar de French

La Casa Ezeiza.

Fuente: Canal 26.