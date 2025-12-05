viernes 05 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El Gobierno vuelve al mercado de capitales: emitirá un bono a 2029 con tasa del 6,5%

    Caputo anunció un bono en dólares bajo ley local con vencimiento en 2029. Busca refinanciar US$4100 millones sin usar reservas y ordenar el perfil de deuda.

    5 de diciembre de 2025 - 11:56
    El ministro de economia Luis Caputo.

    El ministro de economia Luis Caputo.

    LAOPINION

    El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que la Argentina volverá al mercado de capitales con la emisión de un bono en dólares a noviembre de 2029, con un cupón del 6,5% anual, pago semestral de intereses y amortización íntegra al vencimiento. La colocación, bajo ley local, apunta a obtener financiamiento externo para cancelar US$4100 millonesen vencimientos de corto plazo sin recurrir a las reservas del Banco Central.

    Lee además
    ya es oficial el calendario de feriados del 2026

    Ya es oficial el calendario de feriados del 2026
    Cerca de 31 mil hogares podrían perder beneficios en San Nicolás, donde el 61% de los usuarios de EDEN gozan hoy de tarifas subsidiadas.

    Cerca de 31 mil hogares de San Nicolás, atentos al nuevo esquema nacional de subsidios energéticos

    El instrumento elegido es el Bonar 2029N, cuya nueva licitación será gestionada por la Secretaría de Finanzas. Caputo señaló que se trata de un “dato importantísimo”, al remarcar que Argentina vuelve formalmente al mercado de deuda internacional por primera vez desde 2018.

    “Es el gobierno que más ha comprado reservas”

    El ministro vinculó el regreso a los mercados con el debate sobre la acumulación de divisas exigida por el FMI.

    En 20 meses compramos US$30.000 millones. Ha sido más difícil acumular porque la Argentina es un país sin crédito; tuvimos que cancelar toda la deuda heredada”, afirmó en A24.

    Según explicó, retomar el financiamiento permitirá que cada dólar comprado por el Banco Central se transforme realmente en acumulación neta de reservas, evitando que las compras deban destinarse a pagar vencimientos.

    Un contexto financiero más benigno

    El equipo económico aprovecha una ventana de tasas más bajas y un escenario de reducción del riesgo país tras las elecciones. La compresión de rendimientos de los bonos soberanos y la reactivación del financiamiento en dólares para empresas y provincias generaron condiciones favorables para esta colocación.

    En las últimas semanas:

    • Empresas argentinas emitieron más de US$3000 millones en ON en dólares, sobre todo en energía y Vaca Muerta.

    • La Ciudad de Buenos Aires colocó US$600 millones a siete años con tasa del 7,8%.

    • Córdoba emitió US$725 millones a 2032 con tasa del 9,75%.

    • Santa Fe cerró un bono por US$800 millones a 2034 con cupón del 8,10%.

    La tasa del 6,5% del nuevo Bonar es, por primera vez en años, más competitiva que la de muchas provincias y grandes compañías.

    Refinanciar sin usar reservas

    Los fondos del bono se destinarán a cancelar parcialmente los vencimientos de capital de los títulos AL30 y AL29 del 9 de enero de 2026. La estrategia apunta a:

    • Ordenar el perfil de deuda en moneda extranjera,

    • Evitar el uso de reservas,

    • Mantener la hoja de balance del BCRA en recuperación,

    • Aprovechar la compresión de tasas tras el resultado electoral favorable al oficialismo.

    Mientras Caputo confirmaba el regreso a los mercados, el presidente Javier Milei celebraba la decisión con un mensaje en redes:

    El mejor de todos los tiempos”, escribió sobre su ministro.

    El Gobierno interpreta esta emisión como un paso clave para normalizar el financiamiento soberano y despejar vencimientos sin interrumpir el proceso de estabilización monetaria.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1996939666210033928?s=20&partner=&hide_thread=false
    Temas
    Seguí leyendo

    Ya es oficial el calendario de feriados del 2026

    Cerca de 31 mil hogares de San Nicolás, atentos al nuevo esquema nacional de subsidios energéticos

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino advirtió sobre el nuevo sistema de subsidios en las tarifas

    Para jubilados y pensionados, confirman el pago del bono de $70.000

    Denuncian que el helipuerto de la mansión atribuida a Chiqui Tapia y Toviggino no está habilitado

    La IGJ acusa a la AFA: "No vamos a dejar que se mude de jurisdicción sin explicar nada"

    Aritmética según Chiqui Tapia: gana más de $800 millones, pero declara "cero ahorros".

    El posteo de Estudiantes: respaldo a Verón, apoyo político y un conflicto que escala en el fútbol argentino

    Suspensión para once jugadores y seis meses de castigo para Verón por el "espaldazo"

    Diciembre llega con aumentos para jubilaciones y asignaciones familiares: así quedan los nuevos montos

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El ministro de economia Luis Caputo.

    El Gobierno vuelve al mercado de capitales: emitirá un bono a 2029 con tasa del 6,5%
    Último día de paro de municipales: habrá reuniones con el Ejecutivo la próxima semana

    San Pedro: Último día de paro municipal, nueva semana clave con reuniones para destrabar el conflicto salarial

    El fenómeno en taquilla de Blumhouse de Five Nights at Freddys, la pelicula de terror más taquillera de 2023, comienza un nuevo capítulo escalofriante de terror animatrónico. video
    Entretenimientos

    Cinema Pergamino renueva su cartelera: terror, anime y aventuras; estrenos y continuidades

    En el operativo de Arrecifes: las armas de fuego eran cinco escopetas y las municiones más de un centenar.

    La Policía Rural de Arrecifes allanó un campo donde secuestraron escopetas y gran cantidad de municiones

    La Policía allanó tres viviendas señaladas en una investigación por venta de drogas.

    En tres allanamientos simultáneos desarticularon un posible foco de narco menudeo en Pergamino