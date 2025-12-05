El Gobierno vuelve al mercado de capitales: emitirá un bono a 2029 con tasa del 6,5%

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció que la Argentina volverá al mercado de capitales con la emisión de un bono en dólares a noviembre de 2029 , con un cupón del 6,5% anual , pago semestral de intereses y amortización íntegra al vencimiento. La colocación, bajo ley local, apunta a obtener financiamiento externo para cancelar US$4100 millones en vencimientos de corto plazo sin recurrir a las reservas del Banco Central.

Cerca de 31 mil hogares de San Nicolás, atentos al nuevo esquema nacional de subsidios energéticos

Ya es oficial el calendario de feriados del 2026

El instrumento elegido es el Bonar 2029N , cuya nueva licitación será gestionada por la Secretaría de Finanzas. Caputo señaló que se trata de un “dato importantísimo”, al remarcar que Argentina vuelve formalmente al mercado de deuda internacional por primera vez desde 2018 .

El ministro vinculó el regreso a los mercados con el debate sobre la acumulación de divisas exigida por el FMI.

“ En 20 meses compramos US$30.000 millones . Ha sido más difícil acumular porque la Argentina es un país sin crédito; tuvimos que cancelar toda la deuda heredada”, afirmó en A24.

Según explicó, retomar el financiamiento permitirá que cada dólar comprado por el Banco Central se transforme realmente en acumulación neta de reservas, evitando que las compras deban destinarse a pagar vencimientos.

Un contexto financiero más benigno

El equipo económico aprovecha una ventana de tasas más bajas y un escenario de reducción del riesgo país tras las elecciones. La compresión de rendimientos de los bonos soberanos y la reactivación del financiamiento en dólares para empresas y provincias generaron condiciones favorables para esta colocación.

En las últimas semanas:

Empresas argentinas emitieron más de US$3000 millones en ON en dólares, sobre todo en energía y Vaca Muerta.

La Ciudad de Buenos Aires colocó US$600 millones a siete años con tasa del 7,8%.

Córdoba emitió US$725 millones a 2032 con tasa del 9,75%.

Santa Fe cerró un bono por US$800 millones a 2034 con cupón del 8,10%.

La tasa del 6,5% del nuevo Bonar es, por primera vez en años, más competitiva que la de muchas provincias y grandes compañías.

Refinanciar sin usar reservas

Los fondos del bono se destinarán a cancelar parcialmente los vencimientos de capital de los títulos AL30 y AL29 del 9 de enero de 2026. La estrategia apunta a:

Ordenar el perfil de deuda en moneda extranjera ,

Evitar el uso de reservas,

Mantener la hoja de balance del BCRA en recuperación,

Aprovechar la compresión de tasas tras el resultado electoral favorable al oficialismo.

Mientras Caputo confirmaba el regreso a los mercados, el presidente Javier Milei celebraba la decisión con un mensaje en redes:

“El mejor de todos los tiempos”, escribió sobre su ministro.

El Gobierno interpreta esta emisión como un paso clave para normalizar el financiamiento soberano y despejar vencimientos sin interrumpir el proceso de estabilización monetaria.