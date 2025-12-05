viernes 05 de diciembre de 2025
    • El Gobierno ahora duda sobre autorizar la nueva deuda que Kicillof quiere tomar por US$3685 millones

    Caputo no aseguró que la Nación autorice el endeudamiento que aprobó la Legislatura bonaerense. Bianco habló de “escándalo” si se rechaza.

    5 de diciembre de 2025 - 12:09
    Javier Milei y Axel Kicillof

    Javier Milei y Axel Kicillof

    LAOPINION

    El Gobierno nacional sembró dudas sobre si autorizará al gobernador Axel Kicillof a tomar nueva deuda por US$3685 millones, pese a que la Legislatura bonaerense aprobó la operación esta semana. La autorización depende del Ministerio de Economía, que debe habilitar a la Provincia a emitir financiamiento externo según la Ley de Responsabilidad Fiscal.

    El ministro de economia Luis Caputo.

    ya es oficial el calendario de feriados del 2026

    Consultado en A24, el ministro Luis Caputo evitó confirmar el aval y apuntó contra la administración provincial:

    “Buenos Aires no está cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Está aumentando el gasto corriente por encima de la inflación. Técnicamente, deuda nueva no debiera aprobarse”.

    La respuesta dejó en suspenso una operación clave para la gestión provincial, que incluyó tensas negociaciones legislativas y la ampliación del directorio del Banco Provincia, una decisión cuestionada por sectores de la oposición libertaria.

    Bianco: “Si rechazan el endeudamiento será un escándalo”

    Desde La Plata, el ministro de Gobierno Carlos Bianco advirtió que sería “un escándalo” que la Nación deniegue el permiso:

    “Si lo hacen, lo vamos a denunciar”.

    Aseguró que la operación es necesaria para sostener gastos comprometidos y cumplir obligaciones de fin de año.

    Qué dice el PRO bonaerense: comunicado oficial

    En medio de los cuestionamientos cruzados, el Bloque de Diputados del PRO de la Provincia de Buenos Aires difundió un comunicado oficial —al que accedió LA OPINIÓN— para explicar su postura en la votación legislativa. Allí aclararon que no acompañaron la autorización de nueva deuda, pero sí avalaron el rollover de vencimientos anteriores:

    “Nuestra conducta se basó en dos pilares irrenunciables: responsabilidad fiscal y control estricto para evitar el despilfarro del kirchnerismo. No acompañamos la autorización de nueva deuda, ya que no venía con destino específico de inversión. Sí acompañamos el refinanciamiento de deuda anterior”.

    Además, respondieron a las críticas por los cargos votados en los organismos provinciales:

    “No se agregó ningún cargo nuevo para el PRO ni se amplió la estructura; simplemente se renovó la representación que legítimamente le corresponde a la oposición”.

    Y concluyeron:

    “Ser oposición a un gobierno no significa obstaculizar todo, sino ser coherentes con lo que pregonamos: votar lo que está bien y no votar lo que creemos incorrecto”.

    El comunicado dejó expuesta la posición del PRO, que se diferenció tanto del kirchnerismo como de los libertarios, pero acompañó parcialmente la arquitectura legislativa que permitió avanzar con el proyecto.

    PHOTO-2025-12-04-16-48-42
    El comunicado del PRO

    El comunicado del PRO

    Una negociación marcada por sesiones nocturnas y apoyos fragmentados

    El endeudamiento provincial logró aprobarse tras dos sesiones maratónicas entre la medianoche y la madrugada. Kicillof obtuvo los votos del oficialismo, del PRO, de la UCR, de la Coalición Cívica y de sectores independientes.

    Pero ese aval político provincial no garantiza la autorización nacional, que sigue dependiendo exclusivamente de Caputo y del presidente Milei.

    Por ahora, la relación Nación–Provincia vuelve a tensarse y deja en suspenso una operación financiera clave para el cierre del año.

    Temas
    Shell. uno de los gigantes del mundo energético

