viernes 28 de noviembre de 2025
    • El posteo de Estudiantes: respaldo a Verón, apoyo político y un conflicto que escala en el fútbol argentino

    Estudiantes rechazó la sanción de la AFA, respaldó a Verón y desató una ola de apoyo político y social en medio de un conflicto que crece.

    28 de noviembre de 2025 - 09:47
    La reacción de Estudiantes tras las sanciones que AFA.

    La reacción de Estudiantes tras las sanciones que AFA.

    @EdelpOficial

    Tras conocerse la dura sanción del Tribunal de Disciplina de la AFA contra once jugadores y contra su presidente, Juan Sebastián Verón, Estudiantes de La Plata publicó un comunicado en X que encendió el clima del fútbol argentino y desató un inesperado apoyo político y social en defensa de la institución.

    Claudio Tapia. Presidente de la AFA

    Suspensión para once jugadores y seis meses de castigo para Verón por el "espaldazo"
    El ajuste implica una suba del 2,34%, correspondiente a la actualización mensual basada en el índice de inflación difundido por el Indec.

    Diciembre llega con aumentos para jubilaciones y asignaciones familiares: así quedan los nuevos montos

    En el mensaje, la Comisión Directiva informó que está “analizando en detalle la sanción recibida” para impulsar las acciones correspondientes “en defensa de los intereses del club y sus integrantes”. Además, expresó un respaldo explícitoa Verón, al futbolista Santiago Núñez —inhabilitado para ejercer la capitanía por tres meses— y a todo el plantel profesional.

    La reacción no se hizo esperar. Cientos de hinchas, exjugadores, dirigentes y referentes políticos se solidarizaron de inmediato con el presidente del Pincha, cuestionando lo que consideran una sanción “desproporcionada” por el llamado “espaldazo” en los octavos de final ante Rosario Central.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/1994218141694513386?s=20&partner=&hide_thread=false

    Una sanción que generó más ruido del esperado

    La resolución del Tribunal se tomó luego de debatir el informe del árbitro Pablo Dóvalo, quien calificó la actitud de los jugadores de Estudiantes como una “incitación a la violencia”. El fallo incluye:

    • dos fechas de suspensión para once futbolistas, a cumplir en el primer torneo de 2026,

    • una multa equivalente al valor de 4000 entradas generales,

    • y la sanción más fuerte: seis meses de suspensión para Verón.

    La decisión avivó la controversia por un antecedente reciente: Central Córdoba, rival de Estudiantes este sábado en Santiago del Estero y club vinculado al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, no realizó el pasillo de reconocimiento a Independiente Rivadavia tras la Copa Argentina y no fue sancionado.

    El conflicto se politizó: apoyo del Gobierno y críticas al “poder AFA”

    La tensión escaló rápidamente al terreno político. El presidente Javier Milei anunció que suspende su viaje a Estados Unidos para el sorteo del Mundial 2026 en señal de respaldo al club y a su presidente. El vocero Manuel Adorni publicó la noticia y Milei reposteó el mensaje acompañado por una foto histórica de Carlos Bilardo y Osvaldo Zubeldía, íconos de la identidad pincharrata.

    La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se sumó al debate con un mensaje contundente:

    “Verón está con el hincha de verdad. Tapia está con la casta y la mafia de siempre. Así de claro.”

    La reacción más explosiva: la esposa de Verón salió a cruzar a Tapia, Messi y De Paul

    El clima siguió subiendo de temperatura cuando Valentina Martín, esposa de Verón, publicó un mensaje que rápidamente se volvió viral. No solo defendió con dureza a su marido, sino que también apuntó directamente contra Claudio “Chiqui” Tapia y dejó fuertes críticas hacia Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

    Su mensaje incluyó acusaciones de “vendidos”, “mafiosos” y una frase que ya circula como síntesis del conflicto: “Más veronista que nunca”.

    Un clima que no afloja y un partido cargado de tensión

    En este escenario, Estudiantes deberá visitar a Central Córdoba este sábado a las 21.30 en el estadio Madre de Ciudades, en un partido que ahora quedó marcado por esta disputa. Mientras tanto, el club adelantó que continuará con los pasos institucionales para revertir la sanción.

    El conflicto ya excedió lo disciplinario: abrió una grieta que mezcla fútbol, poder, política y viejas tensiones internas del deporte más popular del país.

