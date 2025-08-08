viernes 08 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Unión Liberal presentó su lista y propuestas en Pergamino

    Unión Liberal presentó su lista en Pergamino. Luciano Busso pidió “hacer política de otra manera” y defendió propuestas para la región.

    8 de agosto de 2025 - 08:59
    La lista libertaria Union Liberal presentó sus candidatos y propuestas

    La lista libertaria Union Liberal presentó sus candidatos y propuestas

    LAOPINION

    En una conferencia realizada el jueves por la tarde, el espacio oficializó su equipo y su plataforma electoral para la Segunda Sección bonaerense. Luciano Busso, candidato a legislador provincial, remarcó la necesidad de “hacer política de otra manera”. Buscan marcar una diferencia en la forma de encarar la política

    Lee además
    En Casa de la Cultura se habilitó la muestra Niñez. Este cruce de artistas podrá ser visitado de lunes a viernes de 16:30 a 20:00, hasta fines de agosto.
    Cultura y espectáculos

    ¿Sin planes? Todo lo que pasa en Pergamino este fin de semana: arte, música, cine y teatro
    el municipio asignan mas personal permanente en las plazas y los parques

    El Municipio asignan más personal permanente en las plazas y los parques

    Unión Liberal

    El jueves por la tarde, el partido Unión Liberal llevó a cabo en Pergamino la presentación oficial de su lista y sus propuestas para las elecciones del próximo 7 de septiembre. El encuentro reunió a dirigentes y militantes de la ciudad y de distintos distritos de la Segunda Sección Electoral, con el objetivo de consolidar un trabajo que, según remarcaron, ya viene recorriendo el territorio desde hace meses.

    Entre los presentes estuvo Luciano Busso, candidato a legislador provincial por la Segunda Sección, quien tomó la palabra para subrayar que “tenemos que hacer política de otra manera, con ideas claras, cercanía con la gente y firmeza para defender lo que creemos justo”. Para Busso, ese es el sello que diferencia a Unión Liberal dentro del espectro político local y provincial.

    Los presentes

    Estuvieron presentes: Sol Guevara, presidenta de la juvetud de la segunda sección, Paula Chacón, primer candidata a concejal, Luciano Acevedo presidente de la juventud de Salto, Francesca Basdi Trotta presidenta de la juventud de pergamino, Ferrullo Gisela Candidata a primer consejera escolar, Matias Casas segundo candidato a Concejal, Pamela Trotta, tercer candidato a concejal; y Milagros Gimenez, primera candidata suplente a diputada por la segunda seccion.

    Durante la jornada se repasaron propuestas y se escucharon diagnósticos de cada uno de los distritos que integran la sección, donde se repiten preocupaciones comunes: la falta de respuestas de la Provincia en materia de seguridad, infraestructura y desarrollo productivo. La reunión permitió también afianzar vínculos con referentes locales, intercambiar experiencias y reforzar el compromiso de cara a la campaña.

    Busso 02

    La lista local

    La presentación incluyó a los integrantes de la lista local, quienes expusieron las prioridades de trabajo para Pergamino y la región. Entre los ejes planteados, se habló de la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en áreas clave, pero con un enfoque austero y eficiente, y de impulsar políticas que favorezcan a emprendedores, comerciantes y productores agropecuarios.

    Con este acto, Unión Liberal se convierte en una de las primeras listas oficializadas dentro de la propuesta libertaria local, adelantándose a las presentaciones de otros espacios afines. En este sentido, hoy viernes será el turno de La Libertad Avanza, mientras que el sábado se espera el lanzamiento del Partido Libertario.

    El espacio destacó que esta agenda ordenada y planificada busca marcar una diferencia en la forma de encarar la política: con anticipación, organización y propuestas claras, más allá de las etiquetas partidarias.

    Temas
    Seguí leyendo

    ¿Sin planes? Todo lo que pasa en Pergamino este fin de semana: arte, música, cine y teatro

    El Municipio asignan más personal permanente en las plazas y los parques

    Soledad Aita sumó otro podio rumbo a su debut en maratón

    Seguridad vial: compactan motos secuestradas en operativos de control vehicular

    San Cayetano: Pergamino se unió en una plegaria colectiva por trabajo, paz y dignidad

    El tango está de luto: falleció a los 88 años Osvaldo Piro, una leyenda del bandoneón

    El Coro Polifónico Municipal celebra su 60º aniversario con una emotiva gala coral

    Burguers House Pergamino: el reino del sabor casero y las hamburguesas que explotan de gusto

    La Feria Estudiantil vuelve con todo: emprendimientos, diversión y sorpresas para toda la familia

    Berta Bonardi venció a una preclasificada y avanza en el W35 de Chacabuco

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    En Casa de la Cultura se habilitó la muestra Niñez. Este cruce de artistas podrá ser visitado de lunes a viernes de 16:30 a 20:00, hasta fines de agosto.
    Cultura y espectáculos

    ¿Sin planes? Todo lo que pasa en Pergamino este fin de semana: arte, música, cine y teatro

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Por tierra o por aire: la importancia de combatir las malezas y evitar resistencia

    Por tierra o por aire: la importancia de combatir las malezas y evitar resistencia

    Por Guillermo Baduy
    La lista libertaria Union Liberal presentó sus candidatos y propuestas

    Unión Liberal presentó su lista y propuestas en Pergamino

    Se trata de una tendencia que está transformando la cultura del café en Argentina, con un enfoque en la calidad, el origen y la experiencia del consumidor.   

    El boom del café de especialidad genera nuevos polos gastronómicos en Argentina

    Ubicado en General Rodríguez, Buenos Aires, La Hache Polo Club se consolida como referente de infraestructura para la práctica del polo en Argentina.

    Arquitectura ecuestre en auge: cómo se redefine la experiencia del polo en Argentina

    Dos adolescentes aprehendidos sobre una motocicleta adulterada en San Nicolás.

    San Nicolás: aprehenden a dos menores en moto con numeración adulterada