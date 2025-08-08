Unión Liberal presentó su lista y propuestas en Pergamino

En una conferencia realizada el jueves por la tarde, el espacio oficializó su equipo y su plataforma electoral para la Segunda Sección bonaerense. Luciano Busso, candidato a legislador provincial, remarcó la necesidad de “hacer política de otra manera”. Buscan marcar una diferencia en la forma de encarar la política

El jueves por la tarde, el partido Unión Liberal llevó a cabo en Pergamino la presentación oficial de su lista y sus propuestas para las elecciones del próximo 7 de septiembre. El encuentro reunió a dirigentes y militantes de la ciudad y de distintos distritos de la Segunda Sección Electoral, con el objetivo de consolidar un trabajo que, según remarcaron, ya viene recorriendo el territorio desde hace meses.

Entre los presentes estuvo Luciano Busso , candidato a legislador provincial por la Segunda Sección, quien tomó la palabra para subrayar que “tenemos que hacer política de otra manera, con ideas claras, cercanía con la gente y firmeza para defender lo que creemos justo”. Para Busso, ese es el sello que diferencia a Unión Liberal dentro del espectro político local y provincial.

Estuvieron presentes: Sol Guevara , presidenta de la juvetud de la segunda sección, Paula Chacón , primer candidata a concejal, Luciano Acevedo presidente de la juventud de Salto, Francesca Basdi Trotta presidenta de la juventud de pergamino, Ferrullo Gisela Candidata a primer consejera escolar, Matias Casas segundo candidato a Concejal, Pamela Trotta , tercer candidato a concejal; y Milagros Gimenez , primera candidata suplente a diputada por la segunda seccion.

Durante la jornada se repasaron propuestas y se escucharon diagnósticos de cada uno de los distritos que integran la sección, donde se repiten preocupaciones comunes: la falta de respuestas de la Provincia en materia de seguridad, infraestructura y desarrollo productivo. La reunión permitió también afianzar vínculos con referentes locales, intercambiar experiencias y reforzar el compromiso de cara a la campaña.

La lista local

La presentación incluyó a los integrantes de la lista local, quienes expusieron las prioridades de trabajo para Pergamino y la región. Entre los ejes planteados, se habló de la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en áreas clave, pero con un enfoque austero y eficiente, y de impulsar políticas que favorezcan a emprendedores, comerciantes y productores agropecuarios.

Con este acto, Unión Liberal se convierte en una de las primeras listas oficializadas dentro de la propuesta libertaria local, adelantándose a las presentaciones de otros espacios afines. En este sentido, hoy viernes será el turno de La Libertad Avanza, mientras que el sábado se espera el lanzamiento del Partido Libertario.

El espacio destacó que esta agenda ordenada y planificada busca marcar una diferencia en la forma de encarar la política: con anticipación, organización y propuestas claras, más allá de las etiquetas partidarias.