"Se ha vuelto una necesidad": Zoilo Bartolo y su vínculo con la música

Zoilo Bartolo resultó ganador en el rubro Solista Vocal de la final del certamen Talentos en Escena , que se llevó a cabo durante los primeros días del año y fue organizado por el Municipio de Pergamino . La consagración llegó tras una competencia marcada por el alto nivel artístico de los participantes.

“Esta vez me tocó a mí, pero hubo mucho nivel, así que cualquiera de los chicos hubiera podido ganar”, sostuvo Bartolo en diálogo con el programa Fuera de Página, que se emite de lunes a viernes, de 10:00 a 12:00, por LA OPINION Play y FM 105.1.

Consultado sobre su recorrido musical y su vínculo con el folklore, el artista relativizó la idea de una carrera consolidada como solista. “No sé si llamarlo carrera, pero sí es cierto que hay bastante trabajo detrás con la guitarra, formando parte de distintos proyectos, pero la carrera de cantante solista es relativamente nueva. Son todas experiencias nuevas, logros muy bonitos que no estoy acostumbrado, pero que estoy disfrutando”, expresó.

El premio obtenido en el certamen incluye la posibilidad de grabar material propio, un paso importante en esta etapa inicial como solista. Al respecto, Bartolo explicó: “Sí, el premio es la posibilidad de grabar un videoclip y unas canciones para difundir en las redes. Veremos qué se puede cosechar de todo eso y qué podemos hacer”.

En cuanto al perfil de ese material, no dejó dudas, grabará folklore: “Sí. Fue lo que siempre mamé de chico. Es culturalmente mi personalidad. Toda la vida me manejé en ese ámbito”, afirmó al ser consultado sobre si el trabajo que grabará será folklórico.

Zoilo Bartolo y su vínculo con el folklore

El vínculo con el género, según contó, se forjó desde muy temprano en el ámbito familiar. “En las sobremesas familiares de domingo con allegados que hacían música. A mi madre siempre le gustó y mi hermana es profesora de Folklore. Viste que a los nenes vos los ves que andan dando vuelta por ahí y parece que están en la suya, pero en realidad le va entrando lo que se vive en la casa. Así fue como me llegó el folklore e irremediablemente no iba a salir para otro lado”, relató.

Sobre su participación en el certamen, Bartolo detalló que eligió el mismo tema en ambas instancias. “Fueron dos instancias y en las dos me presenté con la misma canción, con la Zamba de Lozano de Cuchi Leguizamón. Es romántica pero le dedica la poesía más al paisaje de Jujuy”, explicó.

Un músico solidario

Además de su faceta como solista, Zoilo es un músico habitual en distintos proyectos y acompañamientos. “Así es, tanto Marcos (Emanuel) como Walter (Juárez) y Bernabé (Pirchi) son amigos. Eso es lo que tenemos en común todos o la mayoría de los artistas de Pergamino, siempre estamos colaborando, o trabajando, pero siempre compartiendo. No hay nada más lindo que compartir y homogeneizar vínculos o sentimientos que con la música. El que conoce la música sabe que de esa manera se disfruta el doble”, señaló.

Esa lógica de trabajo colectivo también se refleja en los eventos solidarios. “Es lo que más se ve. Casualmente, días atrás estuve colaborando en un evento que se hizo por Romina Aranda. La verdad que la gente de Pergamino se portó mil puntos. Muchos artistas de la ciudad colaboramos y es ahí donde se ve clarito la solidaridad y que no hay egos, que solo se va y se comparte”, destacó.

Finalmente, Bartolo se refirió a lo que la música representa hoy en su vida. “Se ha vuelto una necesidad”, aseguró, y agregó: “Imagino que como todo lo que uno ama hacer, por lo general cuando uno empieza no es así. Por ahí al que le gusta el deporte, arranca para matar el tiempo o porque solo le despierta alguna intriga. Con la música es lo mismo. Si bien ya la tenemos bastante incorporada, por más que no te guste, música hay por todos lados y uno se va metiendo. Todos los días escucho o hago música”.

Aunque el folklore ocupa un lugar central, Bartolo aclaró que no se limita a un solo género. “Me gusta todo. Por ahí romanticé un poco lo del folklore, porque siempre me culturalicé de ese modo, pero la verdad es que escucho todo y he compartido con Walter distintos géneros y siempre disfrutando”, concluyó.

Instagram: @bartolozoilo