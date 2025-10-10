viernes 10 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Javier Milei llega a San Nicolás para relanzar la campaña bonaerense de La Libertad Avanza

    En medio de la crisis interna y judicial, el presidente Javier Milei buscará reimpulsar en San Nicolás su armado político con un acto en la empresa Sidersa.

    10 de octubre de 2025 - 11:15
    Visita del presidente Javier Milei a la planta Sidersa en San Nicolás

    Visita del presidente Javier Milei a la planta Sidersa en San Nicolás

    LaOpinion

    La campaña bonaerense de La Libertad Avanza atraviesa su momento más difícil de cara a las elecciones del 26 de octubre. Conflictos internos y las controversias judiciales involucrando a varios referentes del espacio, generaron un escenario adverso que Javier Milei intentará revertir este viernes con una visita a San Nicolás, distrito donde el oficialismo más votos perdió en septiembre.

    Lee además
    La provincia de Buenos Aires dispuso de un helicóptero para trasladar de urgencia a la niña al Hospital Garrahan de CABA.

    Vuelo sanitario: una niña fue trasladada al Garrahan grave tras la explosión de una experiencia escolar
    Juventud y Argentino vuelven a verse las caras por el Torneo Pre Federal.

    Juventud recibe a Argentino y Comu visita a Somisa en el Torneo Pre Federal

    El denominado “escándalo narco”, por los presuntos aportes de campaña del empresario Fred Machado al economista José Luis Espert, sacudió la estructura libertaria. La renuncia de Espert como candidato a diputado nacional se sumó a los problemas judiciales del espacio y a la polémica decisión de la Justicia Electoral de impedir que Diego Santilli encabece la lista bonaerense, reemplazándolo por la exvedette Karen Reichardt, medida que fue apelada.

    El pedido del oficialismo para reimprimir boletas sin la imagen de Espert —una operación que implicaría un gasto estimado superior a los 12 mil millones de pesos— profundizó aún más la crisis interna. En ese contexto, Milei busca “resetear” la campaña en la provincia de Buenos Aires, considerada el punto más crítico de su armado político.

    El paso del presidente por la planta siderúrgica de San Nicolás

    El presidente tiene previsto arribar a San Nicolás este viernes por la tarde para participar de un acto en la empresa Sidersa, la primera industria en incorporarse al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). La compañía anunció recientemente una inversión de 286 millones de dólares para la construcción de una nueva acería.

    La elección de San Nicolás no es casual: la ciudad ha sido una de las más golpeadas por la crisis industrial y escenario de recientes conflictos entre los trabajadores metalúrgicos y el Grupo Techint, tras la paralización de contratistas de Ternium y las negociaciones encabezadas por el titular de la UOM, Abel Furlán.

    El acto presidencial —mantenido con fuerte hermetismo— está programado para las 16:00 y contará con la presencia de Diego Santilli, quien acompañará a Milei por segunda vez en la semana, tras su paso conjunto por Mar del Plata.

    Temas
    Seguí leyendo

    Vuelo sanitario: una niña fue trasladada al Garrahan grave tras la explosión de una experiencia escolar

    Juventud recibe a Argentino y Comu visita a Somisa en el Torneo Pre Federal

    Mil jóvenes rumbo a San Nicolás: el corazón del Litoral late en el Año de la Esperanza

    San Nicolás vive una nueva edición del Festival RICO con gastronomía, música y diversión

    El Concejo Deliberante de San Nicolás retoma sesiones con temas clave y regreso libertario

    Falleció el doctor Roberto Fernández Viña, eminencia de San Nicolás de la cardiología argentina

    La Clínica de Diagnóstico San Nicolás suma un ecógrafo cardiovascular de última generación

    Detienen en San Nicolás a una mujer en un allanamiento por el robo en una tienda de Avenida Savio

    San Nicolás podría tener una surcursal de Burger King con la posible compra de Grupo Desembarco

    Aumentó el pasaje del colectivo entre San Nicolás y Rosario: el boleto costará $12.000

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Somisa intentará seguir invicto y volver a ser lider en el Torneo Pre Federal.

    Somisa Club busca recuperar la cima de su grupo en Torneo Pre Federal Bonaerense

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    inspecciones en campos De San Pedro y Baradero: el 40% de los trabajadores rurales no están registrados

    Inspecciones en campos de San Pedro y Baradero: el 40% de los trabajadores rurales no están registrados
    Las ambulancias de Same, Medicar y del Hospital trasladaron a las personas lesionadas por la explosión.

    Gran operativo de emergencias médicas para atender a más de 15 personas afectadas por la explosión en Rancagua

    La explosión dentro del edificio educativo generó la intervención pericial de especialistas de Explosivos, de Bomberos y Científica de la Policía.

    Explosión en Rancagua: el fiscal ordenó pericias de especialistas de explosivos, Bomberos y Científica

    Viernes 10 de octubre - Versión PDF

    Zárate: la concejal Alejandra Berni reclama políticas claras de salud mental

    Zárate: la concejal Alejandra Berni reclama políticas claras en salud mental