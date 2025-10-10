Javier Milei llega a San Nicolás para relanzar la campaña bonaerense de La Libertad Avanza

Visita del presidente Javier Milei a la planta Sidersa en San Nicolás LaOpinion

La campaña bonaerense de La Libertad Avanza atraviesa su momento más difícil de cara a las elecciones del 26 de octubre. Conflictos internos y las controversias judiciales involucrando a varios referentes del espacio, generaron un escenario adverso que Javier Milei intentará revertir este viernes con una visita a San Nicolás, distrito donde el oficialismo más votos perdió en septiembre.

El denominado “escándalo narco”, por los presuntos aportes de campaña del empresario Fred Machado al economista José Luis Espert, sacudió la estructura libertaria. La renuncia de Espert como candidato a diputado nacional se sumó a los problemas judiciales del espacio y a la polémica decisión de la Justicia Electoral de impedir que Diego Santilli encabece la lista bonaerense, reemplazándolo por la exvedette Karen Reichardt, medida que fue apelada.

El pedido del oficialismo para reimprimir boletas sin la imagen de Espert —una operación que implicaría un gasto estimado superior a los 12 mil millones de pesos— profundizó aún más la crisis interna. En ese contexto, Milei busca “resetear” la campaña en la provincia de Buenos Aires, considerada el punto más crítico de su armado político.

El paso del presidente por la planta siderúrgica de San Nicolás El presidente tiene previsto arribar a San Nicolás este viernes por la tarde para participar de un acto en la empresa Sidersa, la primera industria en incorporarse al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). La compañía anunció recientemente una inversión de 286 millones de dólares para la construcción de una nueva acería.

La elección de San Nicolás no es casual: la ciudad ha sido una de las más golpeadas por la crisis industrial y escenario de recientes conflictos entre los trabajadores metalúrgicos y el Grupo Techint, tras la paralización de contratistas de Ternium y las negociaciones encabezadas por el titular de la UOM, Abel Furlán. El acto presidencial —mantenido con fuerte hermetismo— está programado para las 16:00 y contará con la presencia de Diego Santilli, quien acompañará a Milei por segunda vez en la semana, tras su paso conjunto por Mar del Plata.

