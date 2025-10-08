miércoles 08 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Falleció el doctor Roberto Fernández Viña, eminencia de San Nicolás de la cardiología argentina

    El reconocido médico cardiólogo y Ciudadano Ilustre de San Nicolás, Roberto Fernández Viña, dejó un legado científico, docente y humano trascendiendo fronteras.

    8 de octubre de 2025 - 18:00
    Falleció este miércoles el médico cardiólogo Roberto Fernández Viña, reconocido en San Nicolás y el mundo.

    Falleció este miércoles el médico cardiólogo Roberto Fernández Viña, reconocido en San Nicolás y el mundo.

    Diario El Norte

    El ámbito de la medicina argentina despide con profundo pesar al doctor Roberto Fernández Viña, destacado cardiólogo y referente nacional e internacional en su especialidad. En 2006, el Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás lo declaró “Ciudadano Ilustre” en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria profesional y su compromiso con el desarrollo científico desde su ciudad natal.

    Lee además
    El Centro del Diagnóstico San Nicolás incorpora un ecógrafo con sistema de IA automatizado.

    La Clínica de Diagnóstico San Nicolás suma un ecógrafo cardiovascular de última generación
    Mujer detenida en allanamiento por robo a un comercio de mascotas en San Nicolás

    Detienen en San Nicolás a una mujer en un allanamiento por el robo en una tienda de Avenida Savio

    Durante su extensa carrera, Fernández Viña estuvo estrechamente vinculado a la Clínica San Nicolás, donde se desempeñó como jefe del equipo de cardiología y posteriormente como director médico. Desde allí impulsó innovaciones que trascendieron las fronteras de la medicina argentina.

    Activo en la medicina y paso por la política de San Nicolás

    Además de su labor médica, tuvo una destacada participación en la función pública. Integró el Concejo Deliberante de San Nicolás entre 2003 y 2007, fue director de Ciencia y Tecnología municipal en 2012, y volvió a ocupar una banca como concejal entre 2013 y 2017, acompañando la gestión del intendente Ismael Passaglia.

    En el ámbito académico, fue director médico del Centro Médico Cardiovascular San Nicolás, presidente de la Fundación Don Roberto Fernández Viña y director del Instituto Argentino de Ciencias para la Salud, entidades dedicadas a la investigación y formación profesional.

    Su prestigio también traspasó fronteras. Fue consultor externo de centros médicos en Estados Unidos, Canadá y Brasil, y participó como director de cursos internacionales de terapias endovasculares. Su trabajo en angiogénesis terapéutica y stents liberadores de antibióticos fue reconocido mundialmente.

    Entre sus múltiples distinciones, recibió el Premio del Instituto MAPFRE de Madrid (2004), fue reconocido por la Sociedad Española de Cardiología, y nombrado Profesor Extraordinario ad honorem por la Universidad Maimónides. También fue distinguido como Eminencia de la Humanidad Solidaria por la Obra Mundial Pro Humanidad.

    Más allá de su prestigio, Fernández Viña siempre mantuvo un fuerte lazo con San Nicolás, donde ejerció como cardiólogo durante más de 40 años, dejando una huella imborrable en colegas, pacientes y la comunidad.

    Temas
    Seguí leyendo

    La Clínica de Diagnóstico San Nicolás suma un ecógrafo cardiovascular de última generación

    Detienen en San Nicolás a una mujer en un allanamiento por el robo en una tienda de Avenida Savio

    San Nicolás podría tener una surcursal de Burger King con la posible compra de Grupo Desembarco

    Aumentó el pasaje del colectivo entre San Nicolás y Rosario: el boleto costará $12.000

    Secuestran en San Nicolás más de 700 dosis de cocaína en un allanamiento en barrio San Martín

    LALCEC San Nicolás refuerza las mamografías gratuitas durante Octubre Rosa contra el Cáncer de Mama

    Domenech abandonó en San Nicolás y no pudo sumar en la fecha 12 del TC

    San Nicolás: aun con crisis, confirman continuidad del transporte escolar tras pago de la Provincia

    San Nicolás: vandalizaron la Escuela Primaria N°46 del barrio Las Mellizas sin registrar robo alguno

    TC en San Nicolás: Agustín Canapino ganó con Chevrolet y logró su tercer triunfo seguido

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El Centro del Diagnóstico San Nicolás incorpora un ecógrafo con sistema de IA automatizado.

    La Clínica de Diagnóstico San Nicolás suma un ecógrafo cardiovascular de última generación

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En el Conservatorio detectaron pérdidas de gas y se desplegaron en forma preventiva brigadas rescatistas y de seguridad hasta que la cuadrilla de operarios de Litoral Gas logren reparar la avería.

    Intervención preventiva ante pérdidas de gas en el edificio del Conservatorio de Música
    Miguel Russo durante el Mundial de Clubes que marcó su retorno a Boca 

    Dolor en el mundo del fútbol: murió Miguel Ángel Russo

    Detuvieron a una pareja acusada de protagonizar estafas en comercios de Pergamino

    Detuvieron a una pareja acusada de protagonizar estafas en comercios de Pergamino

    Pablo Nicolás Nahuel Mazzei ocupó el banquillo de los acusados por los asaltos a jóvenes en el barrio Villa Progreso.

    Juicio oral a un acusado de dos robos bajo la modalidad "motochorro" en el barrio Villa Progreso

    Falleció este miércoles el médico cardiólogo Roberto Fernández Viña, reconocido en San Nicolás y el mundo.

    Falleció el doctor Roberto Fernández Viña, eminencia de San Nicolás de la cardiología argentina