Detienen en San Nicolás a una mujer en un allanamiento por el robo en una tienda de Avenida Savio

Mujer detenida en allanamiento por robo a un comercio de mascotas en San Nicolás

Una mujer de 43 años fue aprehendida durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Cooperación de San Nicolás, en el marco de una investigación por un hurto cometido en una mascotienda ubicada en avenida Savio y San José.

La denuncia fue radicada por la propietaria del local, quien informó que el 3 de octubre había sido víctima del robo. A partir del análisis de cámaras de seguridad municipales y privadas, junto con tareas investigativas llevadas a cabo por la Comisaría Primera y la UFI N°14, la Justicia ordenó el allanamiento de la vivienda de la sospechosa.

Resultado positivo con una detenida y ropa vinculada al robo Durante el operativo, que contó con apoyo del Comando de Patrullas, los efectivos secuestraron una remera negra, un par de gomones tipo Crocs color violeta y un bolso negro, prendas que habrían sido utilizadas por la acusada al momento del hecho.

La fiscalía avaló las actuaciones policiales y dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal por el delito de hurto, además de las diligencias judiciales correspondientes.

