miércoles 08 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La Clínica de Diagnóstico San Nicolás suma un ecógrafo cardiovascular de última generación

    La institución de San Nicolás incorporó el GE Vivid T8 Ultra Edition, un ecógrafo con IA que mejora la precisión y rapidez en los estudios cardíacos.

    8 de octubre de 2025 - 11:30
    El Centro del Diagnóstico San Nicolás incorpora un ecógrafo con sistema de IA automatizado.

    El Centro del Diagnóstico San Nicolás incorpora un ecógrafo con sistema de IA automatizado.

    Diario El Norte

    La Clínica de Diagnóstico San Nicolás continúa fortaleciendo su infraestructura médica con la incorporación del GE Vivid T8 Ultra Edition, un ecógrafo cardiovascular de última generación que combina imágenes de alta calidad e inteligencia artificial, optimizando la precisión y rapidez de los estudios cardíacos.

    Lee además
    Mujer detenida en allanamiento por robo a un comercio de mascotas en San Nicolás

    Detienen en San Nicolás a una mujer en un allanamiento por el robo en una tienda de Avenida Savio
    El traspaso de manos de Burger King en Argentina podría traer una sucursal a San Nicolás

    San Nicolás podría tener una surcursal de Burger King con la posible compra de Grupo Desembarco

    El nuevo equipo permite realizar ecocardiogramas y estudios Doppler color con una definición superior y herramientas automáticas que agilizan el diagnóstico. Gracias a su tecnología Auto Measure, AutoEF y Cardiac Auto Doppler, el sistema realiza mediciones automáticas con mínima intervención manual, reduciendo el tiempo de examen y la posibilidad de error.

    La ventaja del ecógrafo incorporado en la Clínica de Diagnóstico

    Desde la dirección médica destacaron: “La incorporación de este ecógrafo representa un paso más en nuestro compromiso con la innovación tecnológica y la calidad diagnóstica. Buscamos que nuestros pacientes reciban resultados confiables, con estudios más ágiles y seguros”.

    El GE Vivid T8 Ultra Edition se destaca por su pantalla panorámica de 21,5 pulgadas, panel táctil ergonómico y diseño robusto y silencioso, pensado para brindar mayor comodidad durante el procedimiento. Sus modos Doppler color, pulsado y continuo permiten observar con detalle el flujo sanguíneo y la función cardíaca, claves para detectar alteraciones en válvulas o circulación.

    Entre los beneficios para los pacientes se encuentran estudios más rápidos, imágenes claras y reproducibles y mayor confort durante todo el proceso. Con esta incorporación, la Clínica reafirma su compromiso con la tecnología de vanguardia y la excelencia en diagnóstico cardiovascular.

    Temas
    Seguí leyendo

    Detienen en San Nicolás a una mujer en un allanamiento por el robo en una tienda de Avenida Savio

    San Nicolás podría tener una surcursal de Burger King con la posible compra de Grupo Desembarco

    Aumentó el pasaje del colectivo entre San Nicolás y Rosario: el boleto costará $12.000

    Secuestran en San Nicolás más de 700 dosis de cocaína en un allanamiento en barrio San Martín

    LALCEC San Nicolás refuerza las mamografías gratuitas durante Octubre Rosa contra el Cáncer de Mama

    Domenech abandonó en San Nicolás y no pudo sumar en la fecha 12 del TC

    San Nicolás: aun con crisis, confirman continuidad del transporte escolar tras pago de la Provincia

    San Nicolás: vandalizaron la Escuela Primaria N°46 del barrio Las Mellizas sin registrar robo alguno

    TC en San Nicolás: Agustín Canapino ganó con Chevrolet y logró su tercer triunfo seguido

    TC Pista en San Nicolás: Marco Dianda ganó con Dodge y es líder de la Copa de Plata

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Mujer detenida en allanamiento por robo a un comercio de mascotas en San Nicolás

    Detienen en San Nicolás a una mujer en un allanamiento por el robo en una tienda de Avenida Savio

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Javier Milei y Sebastián Pareja

    El reino del revés: la interna libertaria en PBA terminó fortaleciendo a Sebastián Pareja
    El Ministerio de Ambiente entregó un kit de emergencia climática a bomberos de Zárate

    El Ministerio de Ambiente entregó un kit de emergencia climática a bomberos voluntarios de Zárate

    Martín Menem y Facundo Manes en los pasillos del Congreso, previo a la Sesión.

    Facundo Manes denunció a Martín Menem por amenazas en el Congreso, pero el libertario lo desmintió

    Emocionante entrevista a Isha Escribano en el programa Fuera de Página en LAOPINIONPLAY video

    "El problema es que creés que tenés tiempo": Isha Escribano en Pergamino y un llamado a vivir con conciencia

    Aprehendieron en San Pedro a un joven con marihuana en el Barrio Fonavi I

    Aprehendieron en San Pedro a un joven con marihuana en el barrio Fonavi I