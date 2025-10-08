La Clínica de Diagnóstico San Nicolás suma un ecógrafo cardiovascular de última generación

El Centro del Diagnóstico San Nicolás incorpora un ecógrafo con sistema de IA automatizado. Diario El Norte

La Clínica de Diagnóstico San Nicolás continúa fortaleciendo su infraestructura médica con la incorporación del GE Vivid T8 Ultra Edition, un ecógrafo cardiovascular de última generación que combina imágenes de alta calidad e inteligencia artificial, optimizando la precisión y rapidez de los estudios cardíacos.

El nuevo equipo permite realizar ecocardiogramas y estudios Doppler color con una definición superior y herramientas automáticas que agilizan el diagnóstico. Gracias a su tecnología Auto Measure, AutoEF y Cardiac Auto Doppler, el sistema realiza mediciones automáticas con mínima intervención manual, reduciendo el tiempo de examen y la posibilidad de error.

La ventaja del ecógrafo incorporado en la Clínica de Diagnóstico Desde la dirección médica destacaron: “La incorporación de este ecógrafo representa un paso más en nuestro compromiso con la innovación tecnológica y la calidad diagnóstica. Buscamos que nuestros pacientes reciban resultados confiables, con estudios más ágiles y seguros”.

El GE Vivid T8 Ultra Edition se destaca por su pantalla panorámica de 21,5 pulgadas, panel táctil ergonómico y diseño robusto y silencioso, pensado para brindar mayor comodidad durante el procedimiento. Sus modos Doppler color, pulsado y continuo permiten observar con detalle el flujo sanguíneo y la función cardíaca, claves para detectar alteraciones en válvulas o circulación.

Entre los beneficios para los pacientes se encuentran estudios más rápidos, imágenes claras y reproducibles y mayor confort durante todo el proceso. Con esta incorporación, la Clínica reafirma su compromiso con la tecnología de vanguardia y la excelencia en diagnóstico cardiovascular.

