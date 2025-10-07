San Nicolás podría tener una surcursal de Burger King con la posible compra de Grupo Desembarco

El traspaso de manos de Burger King en Argentina podría traer una sucursal a San Nicolás LaOpinion

El Grupo Desembarco, propietario de las marcas El Desembarco, Mr. Tasty y Mila and Go, el cual se encuentra en instancias de negociación para adquirir la operación local de Burger King en Argentina, podría ubicar una de sus sucursales en San Nicolás.

En la ciudad, la empresa tiene desde hace un año un local de El Desembarco, y el posible cambio de manos pondría la reconocida cadena con la sede que se encuentra exactamente en la entrada de la zona céntrica.

El trabajo del Grupo Desembarco para quedarse con el gigante de las hamburguesas en Argentina Desde Grupo Desembarco señalaron que actualmente realizan un análisis operativo, laboral y comercial para asegurar una transición ordenada y responsable. “El foco está puesto en preservar los puestos de trabajo, mantener la red de proveedores locales y garantizar la continuidad de la operación de todos los locales”, indicaron en un comunicado.

Con esta operación, la firma argentina apunta a acelerar su plan de expansión y consolidarse como un actor clave del rubro gastronómico. Hoy opera las cadenas El Desembarco (segmento medio-alto), Mr. Tasty (segmento económico) y Mila and Go, con presencia incluso en Estados Unidos.

