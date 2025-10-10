Evoluciona favorablemente la docente herida por la explosión en la feria de ciencias en Rancagua

La docente de 45 años está internada en el Hospital San Felipe de San Nicolás.

La docente de 45 años que sufrió graves lesiones durante la explosión ocurrida en la feria de ciencias de una escuela de Pergamino continúa evolucionando de manera favorable tras haber sido sometida a dos intervenciones quirúrgicas en el Hospital Interzonal General de Agudos San Felipe de San Nicolás.

Conmoción en Rancagua: explosión en una feria escolar dejó una menor grave y más de una decena de lesionados

El hecho tuvo lugar este jueves a la noche, cuando durante la exposición de un proyecto escolar que simulaba la erupción de un volcán se produjo una fuerte explosión que provocó heridas de consideración en la profesora y puso en riesgo la vida de una alumna de 10 años.

Según informó su esposo, los médicos realizaron dos cirugías con resultados positivos. “Mi esposa está bien, está evolucionando bien, gracias a Dios, después de las dos cirugías. Una fue más compleja, en el brazo, y la otra, en el rostro, en el surco nasogeniano, fue un poco menos complicada. Ahora se queda una noche en San Nicolás por precaución y después se verá”, explicó el hombre, visiblemente aliviado por la mejoría.

El parte médico del San Felipe indicó que la paciente se encuentra estable, sin riesgo de vida, y que de mantenerse la evolución favorable podría recibir el alta médica en los próximos días.

La explosión se produjo mientras un grupo de estudiantes presentaba el experimento que simulaba la erupción de un volcán confeccionado con telgopor, barro y hojas. En el interior del modelo se habrían colocado compuestos químicos con el fin de generar la reacción que representara la lava, entre ellos azufre, carbono y sales especiales, de acuerdo a los testimonios recabados en el lugar.

El fiscal interviniente ordenó pericias a especialistas en explosivos, Bomberos y Policía Científica para determinar las causas del accidente y establecer si hubo una manipulación indebida de los materiales.

La comunidad educativa permanece consternada por lo ocurrido, aunque el panorama médico de la profesora brinda esperanza. “Fue un susto enorme, pero hoy estamos un poco más tranquilos. Lo importante es que está fuera de peligro”, expresó uno de sus allegados.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa para esclarecer las circunstancias que derivaron en el siniestro que conmocionó a toda la ciudad.